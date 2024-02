Dan Vasilică, interviu cu cărțile pe față după ce a fost dat afară de Adrian Mititelu. ”Am un sentiment de frustrare”

, 46 de ani, omul din staff în care Adrian Mititelu a avut cea mai mare încredere în ultimii ani și pentru care s-a certat de nenumărate ori cu suporterii. Decizia survine la două zile de la , cu CFR Cluj, pe teren propriu. Cu o singură victorie în cele cinci meciuri disputate în 2024, FC U Craiova a ajuns pe locul 12, la 3 puncte de locurile de baraj, cu șanse mici să mai intre în play-off. În locul lui Dan Vasilică,

Dan Vasilică, despre situația echipei FC U Craiova: ”Nu știu dacă pot să fiu considerat vinovat”

Bună ziua, domnule Vasilică. Ce s-a întâmplat, de ce ați fost dat afară?

– Pur și simplu, așa am convenit, să reziliem pe cale amiabilă. N-a fost nicio problemă. Dacă e pentru binele echipei… Am simțit nevoia să fac o schimbare, să iau o pauză. Orice schimbare poate reprezenta un nou început. Sincer și mie mi se pare normală această rezilere, în condițiile în care echipa nu mai are rezultatele așteptate. Poate e mai bine să vină alticineva. Am ridicat mâna. Nu trebuie căutați vinovați.

Vi s-a reproșat felul în care s-a prezentat echipa din punct de vedere fizic la ultimele meciuri?

– Întotdeauna când ceva merge prost se face o analiză complexă. Nu știu dacă neapărat pot să fiu considerat vinovat. Așa am convenit, să ne despărțim. Poate și eu am obosit și aveam nevoie de o pauză. Era și pe mine permanent o presiune foarte mare.

Ați simțit că ați lucrat la fel ca și în sezoanele precedente sau au intervenit și alți factori?

– Nu, am lucrat la fel. Nu s-a întâmplat nimic special. Simt nevoia de o pauză, chiar nu e nimic rău în această despărțire. Eu n-am venit la clubul ăsta strict pentru contract. Am venit cu sufletul. Și voi veni mereu cu sufletul dacă se va mai apela la mine.

Dan Vasilică: ”Fanii mi-au scris mesaje obscene pe bloc”

Cu se sentimente plecați de la FCU?

– Cu un sentiment de frustrare pentru că n-am putut să ajut mai mult această echipă. Mi-aș fi dorit să fim în play-off, dar din păcate, n-am reușit.

Sper să înțelegeți ironia. Acum, că ați plecat, de la cine mai află Adrian Mititelu tot ce se întâmplă la echipă?

(Râde) Da, parcă eu lucram la Securitate și aveam cine știe ce informații. M-a amuzat tot timpul chestia asta, deși într-un fel aceste acuzații mi-au provocat un gust amar. Cei care știu cum stau lucrurile la o echipă de fotbal înțeleg că n-ai ce informații să dai patronului din vestiar.

Cât de mult v-a durut faptul că ați fost contestat dur de galerie?

– Normal că m-a durut. Trebuie să fii nebun sau mercenar, să nu te intereseze decât de ziua de salariu, în rest să nu-ți pese de nimic, ca să nu te doară astfel de lucruri. Eu am pus sufletul pe tavă pentru aceasta și am încercat să fac tot ce pot ca echipa să aibă rezultate, dar am fost critic și acuzat de niște lucruri pe care nu le-am făcut. Am fost înjurat pe nedrept în toată țară, iar fanii au scris pe blocul meu mesaje obscene, cu litere de o jumătate de metru, despre familie. Am fost puternic și am mers mai departe.

Dan Vasilică rămâne prieten cu Adrian Mititelu: ” Îl voi respecta și îi voi fi mereu rescunoscător”

În ce relații v-ați despărțit de Adrian Mititelu?

Ne-am despărțit amiabil, ne-am strâns mâna civilizat. Nu aveam cum altfel, Doamne ferește! Am colaborat atâția ani cu dânsul. Știți foarte bine că și-a atras de foarte multe ori oprobriu public din cauza mea, apărându-mă mereu. A garantat mereu pentru calitățile mele. Ar fi culmea să am un alt sentiment decât de mulțumire și respect față de dânsul.

Invers credeți că e la fel?

– Eu așa cred. Nici domnul Adrian Mititelu nu cred că poate să-mi reproșeze că nu am fost trup și suflet pentru echipă. De altfel, eu și Adrian Mititelu eram singurele persoane înjurate de galerie la fiecare meci. Îl voi respecta și îi voi fi mereu rescunoscător, atât lui Adrian Mititelu, cât și fiului său, Adiță. Am venit la FCU din Liga 3, am reușit două promovări, ne-am băut pentru cupele europene. Am avut și eu o mică contribuție la rezultate.

Cu Giovanni Costantino cum v-ați înțeles?

– Am colaborat foarte bine cu el. Îi mulțumesc pentru perioada în care am lucrat împreună. Nu am avut niciun fel de probleme cu Costantino.

13 meciuri a stat Dan Vasilică pe banca lui FC U Craiova ca antrenor interimar: 6 victorii, 6 egaluri și o înfrângere