Ce s-a întâmplat cu Dana Bartzer și Dan Creimerman, cuplul de aur al muzicii ușoare românești din anii 80. Cum arată acum

Cei doi nu mai apar pe scena muzicală, însă nu au renunțat definitiv la acest domeniu. Și-au canalizat atenția către propriul studio, la care apelează numeroase agenții de publicitate unde crează și înregistrează.

Dana Bartzer și Dan Creimerman preferă să se bucure de muzică din umbră. Se ocupă de foarte multe proiecte de muzică clasică și sunt co-organizatori, sub asociația lor culturală și canalul media „Art Channel”.

Cuplul de aur participă la multe întâlniri cu profesorii și elevii premianți ai celui mai cunoscut liceu de muzică din Capitală. Mai exact, este vorba de gala muzicală „Live la Enescu”, eveniment prezentat ani la rând la Dana Bartzer.

ADVERTISEMENT

Cum arată și cu ce se ocupă artiștii Dana Bartzer și Dan Creimerman

Mai mult decât atât, Dana Bartzer este profesoară de canto pentru tinerii la început de drum. Printre aceștia se numără și Andrada Precup, câștigătoarea emisiunii X Factor din anul 2020. Artista are numai cuvinte de laudă pentru concurenta lui Ștefan Bănică.

„Andrada învață la Colegiul George Enescu de anul trecut, al doilea an la secția specială de jazz pop. A fost acceptată prin examene și am preluat-o eu. Am fost un pic temătoare la început, pentru că eram fără experiență cu o elevă nevăzătoare.

ADVERTISEMENT

Însă este eleva ideală, un om minunat, foarte caldă, un muzician extraordinar, un om talentat, dornică să facă muzică, dornică de a învăța lucruri noi. Nu spune niciodată NU, ci doar ‘să vedem, să încerc.

Ce-și dorește un profesor mai mult decât atât? Are o ureche și un auz absolut, o acuratețe vocală, o memorie fantastică. Pentru noi, cei care vedem, e greu de înțeles cum procedează ei, nevăzătorii.

ADVERTISEMENT

Ea reține piesele ascultând, are programe speciale, este pricepută în tehnologie. Trebuie să știți că ea este la un liceu normal, nu la un liceu pentru nevăzători. Ea ține pasul cu toată lumea.

Andrada este foarte lipicioasă, e un om cald. Avem o relație de prietenie, stăm de vorbă, chiar locuiește aproape de noi, într-o garsonieră cu sora ei, ea nefiind din București”, spunea la un moment dat Dana Bartzer pentru .

ADVERTISEMENT

Cine este artista Dana Bartzer. Este căsătorită de ani buni cu Dan Creimerman

Artista de origine șvabă, fiică compozitorului Richard Bartze, formează un cuplu cu Dan Creimerman de foarte multă vreme atât pe scena muzicală, cât și în plan personal. Formează o familie din anul 1988 și au doi copii.

Dana Bartzer și Dan Creimerman au împreună doi urmași. Boris este specialist în imagine și absolvent al Universității de Arte și Design din Karlsruhe, Germania, în timp ce Robert este un instrumentist de excepție.

ADVERTISEMENT

Cel din urmă copil al cuplului de de renume este un pianist foarte cunoscut, dovadă că este invitat la mai multe festivaluri concurs, masterclass-uri și tabere de muzică clasică.