Dana din Boteni, noua Vulpiță de la Acces Direct. Femeia este prezentă în fiecare zi la emisiunea de la Antena 1

A apărut o nouă vulpe la „Acces Direct”. Dana din Boteni este noua vedetă în devenire de pe plaiuri mioritice. Aceasta a apărut, ca și precedenta, în platoul emisiunii acuzând că a fost violată de un vecin. De atunci, femeia este prezentă zilnic în fața camerelor.

Dana Vulpea, cum i se spune, a venit însoțită de partenerul de viață în momentul în care acuza că ar fi fost violată și, după mai multe discuții largi cu privire la aceste aspecte, s-a ajuns la concluzia că femeia și-a înșelat partenerul în mai multe rânduri.

Povestea este identică cu cea a vulpiței din Blăgești. Femeia a recunoscut, nu doar că și-a înșelat concubinul cu vecinul respectiv, ci că acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori și cu mai mulți indivizi, unul dintre ei fiind chiar fratele bărbatului cu care avea o relație.

Acces Direct găsește o nouă Vulpiță, Dana din Boteni.

Aventurile pe care Dana din Boteni le-a recunoscut i-au asigurat o prezență constantă pe micile ecrane. Dialogul dintre acesta și moderatoarea emisiunii este unul halucinant. Femeia este întrebată dacă și-a înșelat concubinul cu fratele lui, iar răspunsul este unul afirmativ.

Discuția a continuat prin chestionarea invitatei cu privire la escapadele amoroase recente. Vulpea a recunoscut că a călcat strâmb și în săptămâna curentă, dar a adăugat că partenerul acesteia este bine informat cu privire la infidelitățile ei și nu are o problemă cu situația prezentată.

„Da, am înșelat. N-a zis nimic, a fost ok. A fost de accord că da. Nu mă feresc niciodată de el. Orice eu îi spun.”, a spus aceasta cu privire la poziția concubinului față de relațiile ei adulterine, scrie cancan.ro.

Dana din Boteni, o nouă relație pe platourile de filmare

Povestea noii Vulpițe a căpătat o nouă nuanță după ce Dana s-a cunoscut pe platourile de filmare cu Arthur de la Ceptura. Cei doi, la început timizi, au schimbat câteva cuvinte în culise, dar o nouă romanță s-a înfiripat destul de rapid. Arthur a invita-o pe femeie la un picnic, iar de aici la o nouă relație, nu a mai fost decât un pas.

Deși ambii aveau parteneri, se pare că aceștia au renunțat la relațiile precedente pentru un nou început împreună. Roșcata a fost invitată la Ceptura, la domiciliul bărbatului. „Iată că îți vezi un vis împlinit. Castelul are poarta roșie. Am un gard imens, înalt. Am 17 camere, 40 de slugi și 20 de oșteni.

Am bucătari, fiecare are meseria lui. Este un castel foarte înalt. Am 14 turnulețe la castel și un scaun regal. Te duc chiar la tronul meu. Avem camerist. Vei avea chiar o slugă personală care te va spăla chiar pe picioare”, îi spunea acesta ca să o atragă.

La fața locului lucrurile au stat un pic diferit, iar femeia nu a fost foarte mulțumită: „Ai zis că mă duci la palat. Încotro mai dus? Ăsta e palat? Tu îți bați joc de mine? Eu nu am dormit toată noaptea. Eu te-am crezut”, i-a reproșat ea, potrivit spynews.ro.