Dana Marijuana, scandal uriaș cu La Familia: “Doi demoni egoiști”

Dana Marijuana tună și fulgeră. În exclusivitate pentru FANATIK, “cea mai fidelă fată” a dat de pământ cu Puya și Sișu, după ce băieții i-au transmis un mesaj public. Artista a spus adevărul despre întreaga situație și a dezvăluit și suma infimă pe care a primit-o de la cei doi la ultimul concert.

Dana Marijuana dă de pământ cu Puya și Sișu: “Niște egoiști, nu s-au schimbat deloc în 23 de ani”

Artista a luat foc după ce a văzut clipul postat de La Familia pe rețelele de socializare. Dana Marijuana infirmă toate spusele băieților și îi acuză din nou că nu au tratat-o așa cum trebuia.

“Au dat o replică foarte deșteaptă băieții. Mi-au demonstrat că nu s-au schimbat de 23 de ani, deloc. Asta e concluzia la care am ajuns. Eu nu că am știut să profit de rampa de lansare pe care mi-au oferit-o ei, nu am știut să profit de ei, de asta am fost fraieră. Păcatul meu e că nu știu să profit de oameni, pe toată lumea. Din ce am eu, au și ceilalți de lângă mine.

Eu mi-am dat seama că ei sunt doi demoni egoiști, care sunt doar pentru ei. Nu știu până la urmă dacă e vina lor sau sunt prinși de alte energii, habar nu am.

Ei s-au supărat până și pe nașii lor, cum s-ar spune, pe B.U.G Mafia, care i-au format și i-au pus pe un făgaș. Ei spun că eu nu știu să fac muzică, le-am spus să se uite la piesele mele noi, pe care le-am scris eu. Nu singură, împreună cu alți oameni”, a declarat Dana Marijuana pentru FANATIK.

Artista a dezvăluit suma șocantă primită de la Puya și Sișu la ultimul concert: “Mi-au dat fix 100 de lei”

Dana Marijuana a continuat șirul declarațiilor acide la adresa celor doi artiști din trupa “La Familia”. A recunoscut că pentru ultimul concert pe care l-a susținut împreună cu ei a primit o sumă infimă, de 100 de lei. Cu toate acestea, s-a mirat că a primit și acești bani.

“Eu cât am cântat cu ei, nu am văzut niciun ban. Nici de la casa de producție, nici de la ei. Domnul Dan Popi i-a rugat pe băieți să aibă grijă de mine, când am semnat contractul. Ei poate nu își amintesc, dar eu îmi amintesc totul. Și au avut mare grijă de mine ( n. red. râde ironic).

Ei consideră că dacă au făcut versurile, le aparține totul lor. Dar nu iau în calcul interpretarea, felul în care transmit eu mesajul. Până la urmă atunci când au scris versurile, s-au conectat la sufletul meu și la mine.

Eu când sunt pe scenă dau energia care mă caracterizează. La ultimul concert pe care l-am avut cu ei mi-au dat 100 de lei. Mi-a dat Sișu, a fost mai simțit. Mă mir, sincer, că mi i-a dat și pe ăia. Ei nu au spus niciodată că le pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat”, a mai spus artista.

Dana Marijuana nu îngroapă securea războiului: “Nu mă voi duce să cânt cu ei”

Vedeta nu mai vrea să urce pe scenă alături de Sișu și Puya. Cei doi i-au transmis că vor să facă pace și o invită să cânte luna aceasta alături de ei. Însă artista .

“Nu și-au cerut scuze că au fost niște puștani fără minte. Nu au avut curaj să vină și să-mi spună că dacă vom colabora pe viitor să îmi dea un anumit onorariu. Nu avem comunicare, probabil nu suntem pe aceleași frecvențe și nu ne potrivim. Ei m-au chemat în clipul acela făcut de ei să cânt pe 19 noiembrie. Nu mă duc, chiar nu mă mai duc. Nu mi-a venit să cred ce au putut să spună în acel mesaj pe care mi l-au transmis.

Ei m-au sunat după ce au văzut interviul meu. Eu am crezut că mă sună să îmi spună ‘La mulți ani’ de ziua mea, ceea ce oricum nu s-a întâmplat niciodată. Dar ei s-au luat de mine, de am spus eu tuturor faptul că ei nu mi-au dat niciun ban. Dar eu am spus adevărul, de ce să nu recunosc? Oamenii nu au știut de ce ne-am despărțit noi”, a mai adăugat vedeta.

Dana Marijuana, enervată la culme: “Ei s-au făcut de rușine singuri”

Artista hip-hop a mai declarat că nu mai acceptă să meargă la concerte împreună cu cei doi colegi de breaslă. Asta pentru că nu primește bani nici măcar pentru a-și acoperi cheltuielile personale de pregătire pentru concert.

“Eu vreau doar ca oamenii să fie umani cu mine. Iar ei sunt inumani, iar eu simt nevoia să îi corectez. Eu nu sunt făcută să accept așa ceva. Ei s-au făcut de rușine singuri, s-au acuzat prin ceea ce au spus. Dacă nu aveau nevoie de mine nu mă mai contactau, dar văd că au nevoie de mine.

M-au chemat și la ei la lansare. Dar eu acum stau în Vama Veche. Îmi trebuie pentru drum 200 de lei dus, 200 întors. În plus, mă costa 60 de lei taxiul, că nu mă duc cu mașina. Pentru fiecare concert eu îmi cumpăr haine noi, în limitele posibilului. Consider că așa trebuie să mă vadă lumea.

Mă costă alți bani și ținuta. Toți banii aceștia ei mi-i dau? Nu pentru interpretare, doar cheltuielile mele. Îmi dau maxim 50 de lei și un șut în fund. Scuză-mă, dar nu mă mai văd în ipostaza asta. Sunt alt aluat”, a mai spus Dana Marijuana pentru FANATIK.