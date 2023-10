Dana Roba, dezvăluiri explozive despre Anamaria Prodan: “Mă simt norocoasă”

Dana Roba a legat o prietenie strânsă cu Anamaria Prodan. Impresara i-a dat makeup artistului sfaturi de viață neprețuite. În exclusivitate pentru FANATIK, Dana Roba a dezvăluit cum s-au cunoscut cele două femei, ambele încercate de greutățile vieții. Ce le-a unit, dar și ce colaborare au în desfășurare.

Dana Roba: “Anamaria Prodan va fi cap de afiș”

Dana Roba este foarte încântată de faptul că a reușit să își deschidă propriul salon. Deschiderea va avea loc în curând, iar vedeta invitata este nimeni alta decât Anamaria Prodan. Cea care i-a fost alături Danei Roba în ultima perioadă. Make-up artistul e mândră de reușita sa și spune că salonul eu este unul fabulos și unic.

ADVERTISEMENT

“Întâlnirea cu Anamaria Prodan a fost fabuloasă. Ea e o femeie foarte frumoasă. Am invitat-o ca vedeta serii la deschiderea salonului meu. Anamaria va fi cap de afiș. Noi ne cunoaștem de vreo 6 ani. Ne-am văzut și atunci când a deschis Bassam salonul.

Chiar mi-am dorit mult să vina ea, nu am vrut să vină altă vedetă. Noi ne-am întâlnit în Timișoara și am discutat, mă bucur că a acceptat cu drag. Salonul meu va fi unul fabulos, este deosebit. Nu vreau să mă laud, dar ce am făcut eu e unic și nu prea mai vezi în altă parte”, a declarat Dana Roba pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce sfaturi a primit Dana Roba de la Anamaria Prodan: “Fată dragă”

Pe lângă faptul că impresara a trecut pe la salonul Danei pentru un make-up impecabil, cele două au reușit să lege și o prietenie. Având în vedere faptul că ambele au avut parte de momente dificile în viață, cu siguranță au avut ce povesti. Dar mai ales, una în fața celeilalte. Iar Anamaria Prodan i-a oferit Danei Roba sfaturi prețioase și cuvinte încurajatoare.

“Mă bucur că am reușit să leg o prietenie cu Anamaria Prodan. E o femeie deosebită și nu ai cum să nu o iubești. Mă simt o norocoasă, pentru că de ea ai ce să înveți. Foarte multe chestii, atât de business, cât și de viață. Mi-a dat multe sfaturi.

ADVERTISEMENT

Mi-a spus: ‘Fată dragă, dacă nu ai murit, trebuie doar să avansezi în viața asta și cu siguranța vei avansa. Iar un șut în spate e un pas înainte.’ Nu vreau să vorbesc despre colaborările și ajutorul primit de la Anamaria. Pe viitor, dacă va dori, vom colabora cu mare drag”, a mai adăugat Dana Roba.

Dana Roba, din nou la avocat, pentru pronunțarea divorțului: “Abia aștept”

În ceea ce privește relația cu Beni, Dana Roba spune că . Mai mult decât atât, ea face deja toate demersurile necesare pentru a fi o femeie liberă și în acte.

ADVERTISEMENT

Întrebată dacă are să ne dea vreo veste mare legată de Beni, Dana Roba a spus că deocamdată nu, dar și-ar dori. Până atunci, așteaptă pronunțarea divorțului, pentru a putea fi mai liniștită alături de alesul inimii sale.

“Relația cu Beni merge super bine. Acum vom vedea ce va fi, dacă va fi cazul, vă voi da de veste. Momentan e totul foarte bine. Ne dorim să fie și mai bine. Ne rugăm la Dumnezeu să fie totul impecabil, așa cum ne dorim amândoi. Acum merg la avocat, merg să rezolv cu divorțul.

Abia aștept să se pronunțe. Știu că va mai dura câteva luni, mai am de așteptat. Dar cu răbdare și credință în Dumnezeu se vor rezolva toate. Abia aștept să fiu o femeie divorțată și să putem și eu și Beni să ne vedem de viață liniștiți și fericiți”, a mai spus Dana Roba pentru FANATIK.