Dana Marijuana se mărită și va avea o rochie de mireasă cum nu s-a mai văzut

Dana Marijuana și-a schimbat radical viața, după ce s-a mutat cu fiica sa la malul mării. A dat agitația din Capitală pe liniștea din Vama Veche și e mai fericită ca niciodată. Cu toate că nu locuiește împreună cu iubitul ei, planurile de nuntă sunt în derulare.

Dana Marijuana, nuntă atipică! Când va avea loc evenimentul

În exclusivitate pentru FANATIK, artista hip-hop ne-a dezvăluit detalii despre nunta care va avea loc anul viitor. Am aflat și ce rochie a ales Dana, care va fi, bineînțeles, într-o nuanță neașteptată.

În plus, Dana Marijuana ne-a povestit și cum e viața în container, la malul mării. Sinceră din cale afară, artista recunoaște că nu s-ar mai întoarce, vreodată, la viața diun București, preferând liniștea și libertatea de la malul mării.

Dana Marijuana, ajutată de consătenii din Vamă: “E o comunitate drăguță aici”

Dana, tot la malul mării ești în această perioadă?

– Da, sunt tot la mare și mă bucur de decizia pe care am luat-o. Chiar dacă încep să scadă temperaturile acum, e frumos. Avem de toate aici, suntem aproape de natură. Mâncăm alimente cât mai naturale. E așa frumos și liniștit, nici nu pot exprima în cuvinte. Nu a fost doar o decizie de moment, pe care am luat-o brusc. A fost ceea ce mi-am dorit și mă bucur că am făcut acest pas.

Cum e viața acolo, comparativ cu viața din Capitală?

– Este foarte frumos și îți explic și de ce. În primul rând, toți consătenii te salută, te ajută. Dacă poți și tu să îi ajuți cu ceva, o faci. E o comunitate drăguță aici, ne ajutăm reciproc, oamenii sunt săritori. Am fost plăcut surprinsă să văd că am nimerit într-un loc cu oameni tare drăguți. Am luat fructe direct din copaci, proaspete, luăm lapte de capră natural. E o diferență uriașă între viața de la București și viața de aici. Nici nu vreau să compar, pentru că nu prea se poate compara. Până și energia e diferită aici, e un vibe bun. Ne simțim foarte bine, aproape de natură.

Artista hip-hop nici nu vrea să mai audă de București: “Sub nicio formă”

Ai mutat-o și pe fiica ta cu școala acolo. Cum s-a adaptat?

– Fiica mea e foarte fericită, se simte foarte bine. Se înțelege bine și cu colegii și cu profesorii. Am mutat-o aici cu școala și s-a adaptat foarte bine. E o școală nou făcută, iar profesorii sunt buni. Ceea ce mi-a plăcut mult la inaugurarea anului școlar a fost că au adus un preot. A ținut o slujbă, a spus rugăciuni. Ea nu se plictisește, îi place aici, se joacă, ca orice copil.

Dar te gândești să te muți înapoi în București la un moment dat?

– Sub nicio formă. Nici nu încape discuție să revin în București. Eu mai vin acolo doar pentru prieteni și cam atât. Merg lunar, stau câteva zile și vin înapoi. Sau dacă mai am câte un concert, merg să cânt și apoi mă întorc aici. Am plecat și din cauza costurilor mari care sunt în București, nu îmi mai permit, totul este prea scump acolo. Este liniște și frumos, mă simt foarte bine. Chiar și atunci când plouă și stăm înăuntru, se aude ploaia, e superb. Până și când bate vântul și ai impresia că te ia pe sus e frumos.

Ai fost prima rapperiță din România. Cum te-ai apucat de muzică?

– A fost ideea lui Dragoș și Vlad, de la B.U.G. Mafia, ei m-au invitat să cânt pe primul lor album. Am cântat și pe al doilea album pe care ei l-au lansat. Ei au fost cei care mi-au văzut forța vocii pe care o aveam, cântând în discotecă. Eram adolescentă, la liceu și mai cântam în discoteci. Mi-au văzut potențialul, mi-au propus să cânt cu ei. Tot ei s-au gândit și la numele de scenă. Noi nu știam ce înseamnă neapărat atunci acel lucru.

Dana Marijuana tună și fulgeră din cauza caselor de discuri din România: “Ne-au păcălit, e groaznic”

Dacă ar fi să privești în trecut, care crezi că este cel mai mare regret al tău din acea perioadă?

– Cel mai mare regret este legat de casa de discuri, care ne-a păcălit. Industria muzicală prost organizată din România. De asta îmi pare cel mai rău, nu doar pentru mine. Ci pentru toți cântăreții talentați care există în țară. Nu s-a lucrat cinstit. Au un sistem făcut numai pentru ei, artiștii să performeze, iar ei să ia banii. Nu mi se pare corect.

Noi primim ceva simbolic, sau deloc și restul bagă ei în buzunar. Este groaznic. Nu e corect ca un om talentat, care oferă ceva lumii întregi, să pățească asta. Oamenii talentați sunt mai rari, nu îi găsești la orice colț de stradă. Iar ei sunt niște mesageri, care ar trebui să aibă o susținere.

Tu mai ai concerte în perioada asta, te cheamă lumea la evenimente?

– Da, voi avea un concert în București. Abia aștept, sunt foarte încântată atunci când urmează să urc pe scenă. Mă încarc cu energie bună de la oameni, care îmi fredonează încă piesele.

Dana Marijuana se simte marginalizată de industria muzicală: “Cred că le e frică de numele meu”

De ce crezi că nu ești chemată mai des la concerte și evenimente?

– Nu știu. Poate când se gândesc la Marijuana, le e frică de numele meu. Chiar nu știu, voi întreba și eu pe cineva din domeniu, care e motivul. Nu înțeleg de ce, pentru că eu nu înjur pe strofele mele, sunt chiar sfătuitoare. Sunt niște exemple pentru mulți puștani. Probabil cei care organizează evenimente nici nu mi-au ascultat piesele.

Chiar dacă am acest nume de scenă, asta nu înseamnă că oamenii care vin la concertele mele fac anumite chestii. Nu acesta e conceptul meu. La ultimul meu concert erau copii. M-a bucurat faptul că erau cu părinții, care sunt de vârsta mea și ieșeam la discotecă pe vremea noastră. Iar acum erau cu copiii lor și i-au lăsat pe scenă să cânte cu noi.

Știu că aveai planuri de nuntă pentru vara aceasta, dar le-ai amânat. Ați stabilit o nouă dată?

– Încă nu ne-am hotărât. Trebuie să vorbim la primărie. Dar va fi anul viitor. Anul acesta nu se mai poate, pentru că a venit frigul. Vreau și eu să mă îmbrac în rochiță, să ne simțim toți bine. Să nu ne fie frig și să ne adăpostim pe unde putem.

Cântăreața se pregătește să facă o nuntă atipică: “Vreau să-i cinstesc”

Totul e bine între mine și iubitul meu, nu ne-am despărțit. A mai spus lumea că nu mai suntem împreună. Nu e adevărat. Totul merge bine în relația noastră, doar că am mai stat separați o perioadă, pentru că așa a fost situația. Eu aici și el acolo. Dar va fi totul ok.

Ați vrea să faceți nunta la malul mării?

– Nu neapărat la malul mării. Cred că o să fim o gașcă și vom face ce vrem. Vom sta acasă, mâncăm, bem, ne distrăm. Dacă vrem, putem ieși apoi cu toții pe malul mării. Aș vrea să le fac cinste la toți undeva la o discotecă, să facem poze. Vom fi o gașcă de prieteni și în primul rând.

Spuneai că vrei să te îmbraci în rochie. Cum va fi rochia ta de mireasă?

– Am un model anume de rochie în minte, sper să o găsesc așa cum vreau. Rochia mea nu va fi albă, va fi verde. Am văzut eu un model frumos, dar nu am dat comandă. Nu știu exact, pentru că se vede într-un fel în poză și altfel stă pe tine.

Ai emoții? Aștepți cu nerăbdare marele eveniment?

– Nu am neapărat emoții, pentru că nu va fi o nuntă clasică. Noi vrem să facem mai mult o petrecere, între prieteni, pe distracție. Sperăm să reușim să facem asta anul viitor. Până atunci, mă focusez pe concerte și mă bucur când mă mai cheamă lumea să cânt. Și mă bucur de viața pe care o duc aici, departe de agitația din București. pentru mine și fiica mea. E cea mai bună decizie pe care am luat-o, din toate punctele de vedere și sunt fericită cu adevărat.