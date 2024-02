Dana Roba, anunț bombă! Cum se asigură că nu va fi omorâtă după eliberarea soțului

Dana Roba a făcut dezvăluiri uluitoare înainte de procesul în care Daniel Balaciu este judecat pentru tentativă de omor. Ea ne-a dezvăluit că, odată cu schimbarea avocatului pe care îl are, vrea să schimbe și încadrarea juridică în cazul faptei pe care ar fi comis-o fostul ei soț.

Dana Roba vrea schimbarea încadrării juridice a faptei soțului

Dana Roba ne-a mărturisit că, acum, alături de noul ei avocat, luptă pentru ca Daniel Balaciu să plătească scump că a încercat să o ucidă. Iar primul pas, spune femeia care și-a văzut moartea cu ochii, este să schimbe încadrarea juridică a faptei celui care ar fi vrut să o ucidă.

”Vineri (2 februarie, n. red.) am proces. Mă duc, normal că mă duc la înfățișarea lui. E procesul de tentativă de omor. Mi-am schimbat și avocatul, eram nemulțumită că nu venea la procese, tot era în concediu. Aștept să îmi dea și banii înapoi, nu sunt deloc puțini banii de care vorbim. Să își oprească cât vrea, să îmi dea restul.

O să îmi iau și un avocat specializat pe divorț. Am termenul abia pe 21 martie și eu am depus actele în iulie. Dar sper că anul ăsta scap, divorțez de omul ăla. Nu mai rezist. O să cer, normal, și custodie totală. O să câștig, simt asta. Nu are cum să primească custodie și el, a încercat să mă omoare de față cu copiii, totuși.

Avocatul meu se luptă să îi schimbe încadrarea. El e la tentativă de omor simplu, așa a fost încadrat. Vrem să fie băgat la tentativă de omor cu premeditare sau cu cruzime. Vorbim de acele lovituri, lovituri cu cruzime. Altfel scapă prea ușor”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Dana Roba.

Dana Roba nu se teme de o nouă tentativă de omor

În exclusivitate pentru FANATIK, că, dată fiind situația actuală, nu se teme că fostul ei soț va mai încerca să o ucidă. Motivele, explică ea, sunt mai multe. Iar unul dintre acestea este că Daniel Balaciu sigur nu va dori să se întoarcă în închisoare. Mai ales că, acum aflat la Penitenciarul de maximă siguranță din Arad, trece prin clipe dificile. Nu de altceva, dar ceilalți deținuți accept cu greu printre ei fapte precum cea de care e acuzat el.

”Nu mi-e frică că mă va omorî când iese de la pușcărie. În primul rând, îl am pe Dumnezeu alături. El nu m-a lăsat să mor deși nimeni nu mai îmi dădea nicio șansă. În al doilea rând, voi cere, prin avocat, să am și protecție când va fi el eliberat. Așa e și legea, pot să cer.

După ce iese, încă cinci ani să stea departe, să fiu sub protecție. O să cer asta și la proces. Să nu se apropie, cinci ani, nici de mine, nici de nimeni din familie. Nici de fetițe, de nimeni. Și o să cer ca nici rudele lui să nu aibă voie să ia contact cu mine. Plus, zic eu, este conștient că dacă se atinge de mine se va duce înapoi (la închisoare, n. red.). Și chiar nu cred că vrea să se întoarcă vreodată acolo”, ne-a spus Dana Roba.

Vrea să se mărite cu Beniamin

Dana Roba ne-a dezvăluit că se va căsători cu Beniamin, atunci când va finaliza divorțul de Daniel Balaciu. Doar că, momentan, din cauza procesului care trenează, nu își face planuri concrete cu privire la măritiș. Totuși, relația lor merge, acum, ca unsă, iar ei se înțeleg ca și când ar fi soț și soție.

”Acum, cum sunt în situația asta, cu procesele, nu pot să îmi fac planuri de nuntă cu Beni. Dar va veni și momentul acela. Între timp, noi doi ne vedem de viață. Chiar acum mă duc să îi duc ceva de mâncare, el este la spital cu un deținut, să îl păzească”, ne-a dezvăluit Dana Roba.

În altă ordine de idei, că a trecut prin momente delicate în ultima perioadă. Mai exact, ea s-a îmbolnăvit și a avut câteva zile cât se poate de dificile. ”Am făcut niște perfuzii. Am avut norovirus, a fost cumplit. Aveam o stare de îmi venea să mor.

Nu puteam să stau nici două minute în picioare. E plin în Timișoara, mai ales printre copiii, spitalele sunt pline. Și eu l-am luat de la fetițele mele, l-au adus de la școală. Dar au trecut peste”, a mai spus Dana Roba, în exclusivitate pentru FANATIK.