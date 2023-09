Niculina Stoican, umilință pentru Olguța Berbec, la proces! Replica a venit imediat

Prima bătălie din războiul dintre Niculina Stoican și Olguța Berbec s-a încheiat. După trei ani de proces, instanța a dat verdictul, care nu a fost în favoarea Olguței Berbec. Aceasta a acuzat-o pe Niculina Stoican că i-a plagiat piesa, însă judecătorii nu au avut aceeași părere. În exclusivitate pentru FANATIK, avem primele reacții ale celor două artiste după decizia magistraților.

Reacția Niculinei Stoican la verdictul instanței: “Poate genera repercusiuni”

După finalizarea primei instanțe în războiul plagiatului, Niculina Stoican . Cu toate acestea, îndrăgita artistă de muzică populară a declarat faptul că nu i s-a făcut dreptate ei. Ci folclorului, în general.

ADVERTISEMENT

“Procesul nu s-a finalizat definitiv. Este prima instanță și nu mi s-a făcut mie dreptate neapărat. Instanța a luat o decizie. Decizia respectivă a fost luată după niște probe după o expertiză care s-a făcut la Institutul de folclor. Nu mă măgulește deloc poziția aceasta. Mă mulțumește față de cântecul popular și de definiția folclorului.

Trebuie să-i mulțumesc instanței pentru răbdare și pentru deschidere, pentru tot timpul acesta în care a cerut tot felul de probe. A fost nevoie de acele probe pentru a înțelege ce întâmplă într-o speță atât de sensibilă și delicată.

ADVERTISEMENT

Nu îmi aparține doar mie, poate genera repercusiuni pentru tot cântecul popular, pentru folclor, în general. Nu pentru Niculina Stoican. Eu sunt o părticică din tot angrenajul acesta”, a declarat Niculina Stoican în exclusivitate pentru FANATIK.

Niculina Stoican, ironizată de Olguța Berbec: “A trebuit să mă apăr”

Celebra interpretă de muzică populară mărturisește faptul că întreaga situație nu este una plăcută și nici mulțumitoare. În schimb, Niculina Stoican mai spune că a fost nevoită să se apere și implicit, să apere cântecul popular.

ADVERTISEMENT

“Nu mă mulțumește deloc situația asta în care am ajuns să ne judecăm pentru patrimoniul imaterial al României. Nu ne aparține. Atâta timp cât noi nu deținem niște termeni și nu vrem nici măcar să ne informăm, este delicat când ajungem să ne punem în situații de genul acesta. Nu mă mulțumește deloc acest proces.

Mă mulțumește lupta pe care am dus-o, am încercat să fiu demnă și încerc să fiu în continuare demnă. Nu mă mulțumește felul în care am fost acuzată și ironizată și făcută în toate felurile. Dar asta este situația. Eu a trebuit să mă apăr.

M-am apărat pe mine și am apărat cântecul popular. Eu reprezint o parte din colegii mei, care pot în viitor să-și desfășoare activitatea așa cum au făcut-o și până acum. Generațiile trecute de ce nu au reacționat așa?”, a mai spus Niculina Stoican în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Olguța Berbec nu dă înapoi: “Cântecul tot al meu este”

Deși instanța a hotărât că melodia nu este plagiată de Niculina Stoican, Olguța Berbec nu se lasă. Susține în continuare că piesa este a ei, iar colega de breaslă s-a “inspirat” din munca sa.

Cel mai probabil, Olguța Berbec consideră că a pierdut doar o primă bătălie, nu întreg războiul. Dar cu toate acestea, lupta prin tribunale s-a lăsat și cu cheltuieli de judecată. Iar Olguța Berbec va fi nevoită să îi plătească Niculinei Stoican suma de 13.059 lei, conform

“Decizia nu este definitivă, urmează apelul. Nu s-a schimbat nimic. Cântecul tot al meu este. Aveți răbdare să se încheie procesul sau faceți o mică cercetare dacă doriți mai mult”, au fost declarațiile Olguței Berbec pentru FANATIK.

Cert este că cele două soliste . După 3 ani de judecată, Niculinei Stoican i s-a dat dreptate. Cu toate acestea, războiul plagiatului pare să fie departe de a se încheia.