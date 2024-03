Dana Roba, speriată de cum arată și cum a reacționat, la proces, soțul care a vrut să o ucidă: ”L-a schimbat pușcăria”

În exclusivitate pentru FANATIK, Dana Roba a vorbit despre procesul pe care îl are cu Daniel Balaciu, cel care ar fi încercat să o omoare. Și, ne-a recunoscut vedeta, revederea lor a fost pe atât de șocantă, pe atât de dificilă, mai ales că soțul a încercat să comunice cu ea.

Dana Roba, șocată de comportamentul soțului ei la proces

la procesul în care el a ajuns în fața magistraților pentru tentativă de omor. Și, spune ea, ceea ce s-a petrecut în sala de judecată i-a lăsat un gust amar. Mai ales că Daniel Balaciu ar fi încercat să trezească în ea anumite sentimente. Care, desigur, sunt demult dispărute.

ADVERTISEMENT

”Au fost audiați martorii, adică Lidia (sora Danei Roba, n. red.) și cumnata mea. Acum aștept să înceapă și procesul de divorț. Mi-a spus avocatul că vor mai fi vreo trei înfățișări și va fi condamnat. Sper să se rezolve până în luna iunie cu el.

În sala de judecată îmi făcea semn spre verighetă, mă întreba unde e verigheta. Face pe nebunul. Că atunci când am făcut captură cu mine plină de sânge, cum m-au găsit oamenii ăia în pat, și i-am mărit-o să i-o arăt. S-a schimbat la față, nu mă mai întreba de verighetă”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Dana Roba.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, mai spune Dana Roba pentru FANATIK, schimbările care s-au produs în fizicul soțului ei în face greu de recunoscut. Dar, totuși, precizează ea, este revoltată de comportamentul pe care l-a avut avocatul lui Daniel Balaciu în fața magistraților.

Dana Roba, îngrozită de cum arată soțul ei după ce a încercat să o ucidă

Ceea ce a contrariat-o cel mai mult pe Dana Roba este, spune ea, curiozitatea avocatului lui, la proces. Mai exact, el încerca să arate că, de fapt, ea ar fi profitat de notorietatea pe care a câștigat-o după ce ar fi fost subiectul unei tentative de omor. Și că, din asta, ar fi câștigat bani.

ADVERTISEMENT

”El a îmbătrânit îngrozitor, zici că are 100 de ani. L-a schimbat pușcăria, e cărunt tot. Groaznic… Așteptă să îi dea condamnarea, atât. Interesant este că avocatul lui le-a pus întrebări martorilor despre c de ce am mașină nouă…

Păi, mașina nu e pe numele meu, nu e a mea, e a surorii mele. Ea a cumpărat-o. Nu m-am atins de banii din donații, îi voi folosi pentru o operație în Turcia, să îmi refacă scalpul. Nu vreau să fiu din nou tunsă cheală, și eu și fetele mele am suferit prea mult după acel episod. Poate medicii de acolo nu vor tăia tot părul pentru operație”, mai spune Dana Roba pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

În așteptarea condamnării lui Daniel Balaciu, . Sa se vadă divorțată și, desigur, să aibă custodie totală asupra fetelor. Nici nu își poate închipui, recunoaște ea, cum ar fi să ceară acordul soțului care poate fi condamnat că a încercat să o ucidă, pentru fiecare lucru de care au nevoie fetițele.

”După condamnare pot divorța mai repede. Avocatul mi-a spus că am toate șansele să câștig custodia totală. Copiii vor fi evaluați psihologic. Dar nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut. Fetița mea cea mică îmi zice că mulțumește lui Dumnezeu că am scăpat cu viață, că altfel ajungeau copiii străzii”, a mai spus Dana Roba.