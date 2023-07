Dana Roba, strigăt de ajutor pe internet! E incredibil ce a putut să păţească acum

Vedeta trece prin momente grele, la câteva săptămâni după ce a fost la un pas să-și piardă viața din cauza soțului ei. Make-up artistul se recuperează încet după ce a fost mutilată de tatăl copiilor ei. Bărbatul a bătut-o cu un ciocan în cap și pe corp până a lăsat-o într-o baltă de sânge. Acum, la mai bine de o lună de la incident, vedeta a cerut ajutorul urmăritorilor ei. Iată ce a pățit.

Dana Roba, strigăt de ajutor către urmăritorii ei. Ce a pățit vedeta

La câteva săptămâni după ce a fost externată din spital, Dana Roba întâmpină din nou probleme. Celebrul make-up artist se confruntă cu greutăți în procesul de vindecare, după ce a fost mutilată de soț. Dana urmează un tratament medicamentos, urmează să facă terapie și zilnic luptă să se vindece. Acum, aceasta este îngrijorată că nu mai găsește în farmacii cel mai important medicament din tratamentul său.

„Fetelor, mi s-au terminat cele mai importante medicamente din tratamentul meu. Nu le găsesc la nici o farmacie. Dacă aveți voi și îmi puteți împrumuta câteva, m-aș bucura foarte tare”, a scris Dana Roba Instagram.

Dana Roba, despre vestea cumplită primită de la medici

Make-up artistul dezvăluia într-un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre recuperarea sa. Cel mai greu pentru ea nu este faptul că nu poate face nimic cu mâinile, ci faptul că trebuie să le arate fetițelor ei că este puternică. Plânge pe unde apucă, în baie, pe balcon, însă niciodată de față cu micuțele ei.

„Nici mie nu îmi este ușor să mă văd fără păr în cap, cu mâinile bandajate, cu cicatrici pe față. Prietenele mele mă întreabă: `Dana, nu-ți vine să te sinucizi? Eu dacă eram ca tine, eram moartă demult`. Nu-mi vine (n.r să se sinucidă). Eu când îmi văd copiii, îmi vine puterea din cer.

Niciodată nu am plâns față de ele oricât de necăjită am fost. Nici înainte, nici acum nu plâng de față cu ele. Mă băgam în balcon, mă făceam că am treabă și plângeam. Fetițele stau cu bona, tot ea mă ajută să mă spăl că eu nu pot. Asta ar trebui să pățească Daniel cu mâinile. Să vadă și el cum este să nu te poți spăla, să te spele alții. Nu o să-l spele nimeni la pușcărie”, a spus Dana Roba pentru FANATIK.

Dana Roba are nevoie de ajutor pentru a se recupera: “Voi fi operată la trei spitale private”

Vedeta care demonstrează zi de zi că vrea să trăiască, este posibil să nu mai aibă șanse la o viață normală. Dana Roba va fi nevoită să sufere mai multe intervenții chirurgicale. În plus, la cel mai recent control, Dana a primit o veste cumplită:

„Mi-au dispărut total mirosul și gustul. Nu-mi simt nasul absolut deloc. Mi s-a spus că sunt șanse mari să rămân pe viață fără miros și gust. M-a afectat foarte tare treaba asta, dar mă bucur că sunt în viață.

Voi fi operată în trei spitale private: unul pentru nas, unul pentru mâini și al treilea pentru frunte. Domnul doctor Pătrașcu mă va opera la mâini, chiar mâine mă duc să fac un control. Apoi mă vor opera alți medici la nas și pentru reconstrucția frunții. O să fie o mare nebunie”, a spus Dana Roba pentru FANATIK.