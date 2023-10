Dana Roba, un nou anunț în plin scandal cu Daniel Balaciu: “Dumnezeu a poruncit”

Dana Roba a făcut un nou anunț, după ce Daniel Balaciu, fostul soț, a bătut-o cu ciocanul în cap, la începutul lunii iunie, lăsând-o în casă într-o baltă de sânge. Dana Roba încearcă acum să se recupereze și poartă un proces dificil cu bărbatul.

Dana Roba, noi detalii după bătaia cruntă primită de la fostul soț, Daniel Balaciu

Make-up artista a vorbit despre , primite de la Daniel Balaciu. Dana Roba spune că nu se sfiește să se afișeze cu ele, asociindu-le cu urmele cuielor cu care a fost răstignit Iisus pe cruce.

Dana Roba vrea să-și amintească în fiecare zi, când se privește în oglindă, faptul că Dumnezeu i-a mai dat o șansă la viață, când nimeni nu credea că va mai supraviețui, inclusiv medicii. Este recunoscătoare pentru acest lucru și și-a exprimat iubirea pentru noul ei iubit.

”Îmi voi purta cicatricile, cum a purtat Isus Cristos semnele cuielor pe trupul Lui. Cicatricile mele îmi spun o poveste….îmi amintesc in fiecare zi ca am supraviețuit și ca am un Dumnezeu viu care mi-a dat viața.

Atunci când oamenii au spus: șansele de supraviețuire pentru Dana Roba, sunt 0% , Dumnezeu a venit și a scris un 10, înaintea acelui zerou. Dumnezeu a poruncit ca eu sa trăiesc 100% , și nelăsând planul unui criminal sa se ducă la împlinire.

A (Dumnezeu-n.r) ascultat rugăciunile voastre, si lacrimile fetițelor mele, care plângeau zilnic de dorul mamei lor. Il iubesc mult pe Benutu (actualul partener de viață-n.r) 💙💙💙💙”, a scris Dana Roba

Dana Roba are un nou partener de viață

La scurt timp după ce a revenit acasă din spital și după ce s-a mai recuperat, Dana Roba s-a afișat pe rețelele de socializare cu un nou bărbat. Despre el a spus inițial că-i este doar un bun amic și care o ajută acum, în momentul dificil în care se află.

În cele din urmă, Dana Roba a recunoscut că este împreună cu bărbatul din postări. Numele lui este Beniamin. make-up artista a precizat că îl știa pe Beniamin de 14 ani, dar în această vară au hotărât să formeze un cuplu.

”Îl știam de dinainte, normal. Nu eram apropiați. El a fost însurat până acum doi ani. Acum doi ani a divorțat, e și singur de doi ani. Dar noi nu ne-am văzut de 14 ani încoace, niciodată. Noi, prima dată ne-am văzut, după 14 ani, la spital. Daniel cu siguranță știe (de relație, n. red.) pentru că îi spune fratele lui totul.

Dar nu mă interesează ce știe Daniel, mă interesează ce știe Dumnezeu. Eu nu am vrut să ajungem aici și, cu siguranță, nu ar fi existat chestia asta dacă el nu m-ar fi bătut așa. Noi, dacă am fi divorțat pe cale amiabilă, și el rămânea în casă aveam toate șansele să ne împăcăm.

Dar bătaia pe care mi-a dat-o m-a convins că el merită să stea la pușcărie și eu merit să îmi refac viața. Momentan suntem în stadiu de a ne cunoaște, vedem cu măritișul. Dacă va fi, se va întâmpla. Oricum, la noi, la pocăiți, nu ai voie să stai în curvie. Dacă se leagă relația, ne căsătorim. Dar procesul meu de divorț este pe rol, în septembrie începe”, ne-a declarat Dana Roba.