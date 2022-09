Dana Rogoz, la 37 de ani: “Am început să câștig bani de la opt ani”. Actrița își petrece ziua de naștere în altă țară, departe de soț și de copii

Cunoscuta actriță Dana Rogoz ne spune astăzi, de ziua ei, cât de devreme a început să câștige bani și cum se semna pe ștatul de plată. De asemenea, își amintește ce și-a cumpărat cu primii bani și cum ajunsese o adevărată ‘victimă’ a teleshopping-ului, neratând nimic din ofertele respective.

Dana Rogoz, mărturii la 37 de ani: “Astăzi, familia nu este alături de mine”

Frumoasa actriță Dana Rogoz împlinește astăzi, 26 septembrie, vârsta de 37 de ani. Cu această ocazie, cunoscuta actrița dezvăluie în exclusivitate, pentru FANATIK.RO, cât de fericită a fost în copilărie când și-a achizionat prima combină cu cd player. Mărturieste cu sinceritate că, de-ar fi s-o ia de la început, nu ar mai folosi niciodată machiaje care s-o dezavantajeze și nici sutiene push-up ca să impresioneze. Dana Rogoz își aduce aminte de perioada petrecută alături de Ioan Luchian Mihalea și de toată gașca de la Abracadabra. Ne povestește despre cariera ei, cu suișuri și coborâșuri și recunoaște că este o mamă cu reguli.

La mulți ani, Dana! Cum te simți? Vârsta este doar un număr sau o mai simți uneori?

-Vârsta a început să devină doar un număr de pe la 27 de ani. De atunci parcă anii tot trec, dar eu simt că am rămas cumva la fel în interiorul meu. Nu mă sperie procesul îmbătrânirii în sine, nu îmi număr ridurile, nu pândesc firele de par albe. Încerc doar să nu las timpul să treacă fără să îmi împlinesc dorințele.

Actrița își petrece ziua de naștere în Cehia

Cum petreci azi?

-Sunt în Cehia, pentru că sunt membru al juriului internațional de la Plzen Film Festival. Așadar, e primul an când familia nu va fi lângă mine de ziua mea. Măcar mă consolez cu gândul că această aniversare mă prinde lucrând, ba chiar într-o postura onorantă, cea de jurat la un festival de film.

Care a fost cel mai frumos cadou pe care l-ai primit?

– Cel mai frumos cadou primit de ziua mea a fost scenariul filmului “MO”.

Ai vreun vis pe care nu ți l-ai îndeplinit încă?

– Am multe, adică îmi mai doresc încă multe lucruri, mai ales din punct de vedere profesional. Până la împlinire, nu îmi rămâne decât să muncesc cu la fel de multă dedicație, pasiune, responsabilitate și respect pentru profesia aleasă. Iar șansele sper să apară și ele.

Ți-ai sărbătorit vreodată ziua pe scenă?

– Da, de mai multe ori m-a prins ziua mea jucând un spectacol de teatru ori fiind pe set la o filmare. Și întotdeauna am fost răsfățată de echipele cu care am lucrat.

Ce nu ar mai face Dana Rogoz acum: “Aș renunța la machiajele care nu mă reprezintă și la sutienul push-up”

Dacă te-ai întâlni astăzi cu Dana cea mică, ce i-ai spune, ce sfaturi i-ai da?

-I-aș spune că trebuie să fie mândră de ea pentru că poate performa atât la școală, cât și la filmări, iar asta e o treaba complicată chiar și pentru un adult. I-aș spune că e pe drumul bun și că efortul ei va fi răsplătit în timp. I-aș spune să nu mai poarte tocurile alea care o chinuie, machiajele care nu o reprezintă, dar pe care le-a văzut la colege, și să arunce sutienul push-up. Și să nu mai piardă timp încercând să fie pe placul altora, care oricum nu o merită.

“Sunt foarte norocoasă pentru copilăria pe care am trăit-o” mărturisește cunoscuta actriță

Cum a fost copilăria ta?

– Îmi aduc aminte de două etape importante din copilăria mea: prima este legată de Minisong-ul condus de Ioan Luchian Mihalea, iar a doua etapă este cea legată de Abracadabra. Ele au reprezentat “magia” copilăriei mele. Sunt foarte norocoasă pentru copilăria pe care am trăit-o, pentru oamenii și locurile pe care le-am văzut, în momentele esențiale ale dezvoltării mele.

Dana Rogoz, despre perioada liceului: “Aveam bursă de merit”

Cum a fost perioada liceului? Erai cuminte sau nu stăteai o clipă locului?

-Chiar de curând am făcut o vizită liceului meu iubit, Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Profesorii își aminteau de mine că participam la olimpiade sau că mergeam la două clase de filologie în paralel, ca să nu pierd anumite lecții din cauza filmărilor. Iar doamnele de la secretariat mi-au amintit cum îmi ridicam bursa de merit. Dar adevărul e că nu eram cea mai cuminte din clasă, fiind genul copilului vorbăreț și pus pe glume. Numai că în liceul meu conta mai mult performanța școlară decât cine e cel mai cuminte.

Cum te-ai caracteriza, cântăreață sau actriță?

– Deși am cântat când eram copil sau poate se mai întâmplă să cânt și în teatru sau anumite proiecte de film, nu am fost niciodată cântăreață.

Dana Rogoz câștigă bani de la vârsta de 8 ani. Ce a făcut cu primele… salarii

Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai din perioada ‘Abracadabra’?

– Sunt foarte multe amintiri de care mă lovesc aproape zilnic. Dar dacă ar fi să o povestesc pe prima care îmi vine acum în minte, ar fi legată de zilele de dinaintea Crăciunului. Stăteam zile întregi cu toții pe scenă în fața PRO TV-ului sau în Piața Universității, înconjurați de mii de copii și părinți. Nici nu contau temperaturile cu minus în față. Eram foarte fericită.

În fiecare seară, în calitate de “reporter PRO TV Junior”, intram în legătură directă cu Andreea Esca în timpul știrilor PRO de la ora 19:00 și îi povesteam cum îl așteptăm cu toții pe Moș Crăciun sau ce alte întâmplări au mai avut loc în lumea Abracadabra. Amintiri foarte vechi și neprețuite.

Când ai câștigat primii bani din viața ta? Îți mai aduci aminte pe ce i-ai cheltuit?

-Am început să câștig bani de la 8 ani. Semnam ștatul de plată cu “AbramburicaDana”, cu o inimioară în loc de punctul de la i. Cumpărăturile mai importante pe care mi le amintesc au fost: o combină muzicală cu CD player și mobilă. Pentru generația de acum informația asta nu înseamnă nimic, dar pentru cei născuți înainte de ’90 trecera la CD a fost un moment istoric. Deci, combina era practic un casetofon cu CD și boxe mai mari. Apoi am strâns o suma considerabilă pentru mobila din camera mea, care era albă cu lemn natur. Am iubit acea cameră.

“Eram o victima a teleshoppingului”

În rest, constant multe electrocasnice și ustensile pentru bucătărie. Eram efectiv o victimă a teleshoppingului, așa că am visat ani de zile la o răzătoare worner portocalie. N-am avut-o. În schimb, din bănuții mei, știu că mi-am cumpărat într-o vară un blender cu care le făceam sucuri de fructe (nu le ziceam smoothies pe atunci) tuturor colegilor de la Abracadabra.

Dana Rogoz vorbește despre provocările din carieră: “Simt că sunt într-un montagne-russe”

Acum, după atâția ani de carieră, poți să-mi spui care sunt plusurile și minusurile meseriei de artist?

-Cred că e o întrebare la care aș putea să răspund mai târziu în viață. Momentan, ce simt e că sunt într-un montagne-russe. Când ești sus, când jos, când te pregătești de curbe periculoase. Iar chestia asta, în funcție de cum ești construit și de echilibrul și dragostea pe care ți-o oferă cei din jur, poate să te bucure, să îți dea adrenalină, sau să te obosească și frustreze teribil.

Cum este mama Dana Rogoz? Severă, permisivă?

-Dintre noi doi, eu sunt părintele cu reguli. Dar, totuși, sunt mult mai permisivă cu decât au fost părinții în generația noastră.

În care dintre ei te recunoști mai bine, în Vlad sau în Lia?

– În amândoi, e greu de ales. Dar uneori mă uit la ei efectiv ca într-o oglindă.