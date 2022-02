Dana Rogoz și Liviu Teodorescu au Covid-19: “De data asta nu am mai scăpat”

Actrița a dezvăluit că primele simptome au apărut la fiica sa, Lia, care în urmă cu numai două zile a început să aibă febră. Singurul care nu are rezultat pozitiv este regizorul, Radu Dragomir.

Frumoasa blondină a împărtășit cu internauții această experiență, mai ales că este ziua de naștere a partenerului ei de viață, care împlinește 55 de ani.

Cu această ocazie Dana Rogoz trebuie să pregătească și o surpriză. Concret, are de gând să comande tort și alte lucruri pentru ziua de naștere a soțului.

Dana Rogoz și Liviu Teodorescu au Covid-19. Ce au dezvăluit cei doi

„Salutări din izolare! Aseară târziu ne-au ajuns rezultatele testelor PCR. Lia, Vlad și cu mine suntem pozitivi, Radu e (încă) negativ. Pare că de data asta nu am mai scăpat.

Lia e singura cu simptome clare de covid. Vlad nu are nimic momentan. Eu, sincer, de marți seară de când Lia a început să aibă febră mare, am intrat în modul alertă și nu am mai fost foarte atentă la cum mă simt. Simt o amețeală, o oboseală și cam atât.

Dar acum mai am o mică problemă: azi e ziua lui Radu, așa că trebuie să mă organizez cu o comandă de tort și lumânări livrate la poartă. Pe curând!”, a scris Dana Rogoz pe contul de Instagram.

Liviu Teodorescu, ”tratament” pentru virusul din China

În aceeași situație este și artistul Liviu Teodorescu, care a intrat în izolare alături de soția sa, Iulia, cu care a ajuns în fața altarului după 11 ani de relație. Cântărețul a dezvăluit cum se tratează.

Fostul a apelat la un leac popular, precizând și ce se întâmplă cu piesa tocmai lansată pe Youtube. Videoclipul pentru melodia „Mi-am pierdut răbdarea” va apărea curând.

„Voiam să vă transmitem să aveți o săptămână minunată! Pentru noi cu siguranță va fi, pentru că stăm acasă, avem COVID-19. V-am pupat! Stăm cu picioarele în apă cu sare. Încercăm, pentru că am făcut-o prea fierbinte.

Noul meu single este sus, pe toate platformele de streaming! Clipul apare curând, după ce scap de covid și sunt apt de filmare.

Momentan, el se află doar în mintea lui Tranda Film și a lui Alexandru Mureșan, gata să se downloadeze în realitate cât de curând”, este mesajul lăsat de Liviu Teodorescu în mediul virtual.