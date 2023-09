Ce le-a interzis categoric Dana Rogoz celor doi copii! Dezvăluirile vedetei Pro TV

Dana Rogoz ține cont de câteva lucruri importante în creșterea copiilor săi. Vedeta de televiziune, actriță într-un nou serial la PRO TV, a dezvăluit ce înseamnă pentru ea provocarea de a fi mamă și cum se înțeleg cei mici cu tehnologia, una prezentă de la vârste tot mai fragede în rândul copiilor.

Dana Rogoz povestește cum își crește cei doi copii

Ca orice părinte, și Dana Rogoz e conștientă că există o serie de pericole când vine vorba de copii. Abramburica are o fată și un băiat, pe Lia (2 anișori) și Vlad (9 ani). Cu toate acestea, a mărturisit pentru FANATIK că nu vrea să trăiască fiecare zi cu drobul de sare imaginar deasupra capului.

Dana a găsit soluția să facă față vremurilor în permanentă schimbare. Și anume, se informează legat de orice subiect care ar fi de interes pentru cei doi copii, în cazul în care aceștia au niște curiozități de satisfăcut. Artista ne-a mai spus că, în timp ce alții copii de vârsta băiețelului ei au tablete și telefoane mobile, nu este și cazul lui Vlad.

Nu de alta, dar feciorul nu e pasionat de aplicațiile la modă printre tineri sau Telefonul nu este încă o necesitate, o dorință arzătoare pentru băiatul actriței.

că e sigură că și pe vremea când era copilă existau primejdii la tot pasul, doar că ea își amintește că nu a fost crescută de părinți în spiritul fricii, lucru pe care îl aplică și ea acum cu ai ei.

„De evenimente neplăcute nu știu cât poți să te ferești”

„Sunt foarte multe posibile pericole. Nu trăiesc chiar așa cu drobul de sare. Nu vreau să le transmit că trăiesc într-o lume periculoasă. Sincer, și copilăria mea avea și ea o groază de pericole, numai că nu le știam. Nu ajungeau să fie la fel de viralizate. Părinții ne lăsau cu cheia de gât, ne întorceam de la școală singuri… Poate că existau mai multe pericole, dar noi nu știam.

Acum există și camere de supraveghere peste tot. Noi nu trăiam cu frica aia . N-aș vrea ca ai mei copii să trăiască cu panică, cu chestia asta irațională. Aș vrea să le dau încredere că pot, că sunt iubiți, că noi suntem lângă. Dacă există un atașament din ăsta puternic, asta îi ajută pe ei. De evenimente neplăcute nu știu cât poți să te ferești”, a declarat Dana Rogoz în exclusivitate pentru FANATIK.

Dana Rogoz a mai spus că e convinsă de faptul că nu îi poate feri pe Lia și Vlăduț de lucrurile la care alți copii au acces și nici nu își dorește neapărat să îi țină pe cei mici într-o bulă.

„Vlad, care are 9 ani, nu are telefonul lui, nu are cont pe Instagram, nu e interesat de asta”

„În ceea ce privește accesul lor pe internet, el este monitorizat. Ei nici n-au ajuns să fie interesați de social-media. Nici nu sunt la vârsta aia, nici Vlad care are 9 ani… Nu are telefonul lui, nu are cont pe Instagram, nu e neapărat interesat de asta. Și când intră undeva și vede un conținut dacă îl sperie, îi spun să vină să mi-l arate și vorbim despre el. Încerc cumva să fiu conectată cu ce înseamnă mediul din ziua de azi.

Nu îi poți ține într-o bulă. Încerc să înțeleg ce se întâmplă în jurul nostru ca să pot să am o discuție ideal vorbind înainte ca ei să fie expuși unor posibile pericole. Tot ce poți face ca părinte e să fii informat și să încerci să prevezi anumite situații.

Altfel, trebuie să lucrezi la încrederea în sine a copiilor. Să existe un atașament solid, ca să știe să vină la tine când are o problemă. Cred că fiecare generație are propriile obstacole, propriile pericole”, ne-a mai spus Dana Rogoz despre cum vede ea parentingul.