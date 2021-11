Dani Coman a pus punct speculațiilor despre venirea la CFR Cluj: „Să-și vadă de ce au de făcut acolo”

În ultima perioadă, s-a vorbit intens, în spațiul public, despre faptul că Dani Coman ar putea ajunge la campioana CFR Cluj pe o funcție de conducere.

Dani Coman a pus punct speculațiilor despre venirea sa la CFR Cluj

Dani Coman recunoaște că au existat discuții cu cei de la CFR Cluj, însă, în același timp, lasă de înțeles că venirea sa la campioana României este puțin probabilă.

spune că, în acest moment, își dorește să-și facă treaba cât mai bine la FC Hermannstadt și să readucă formația sibiană în Liga 1.

„Singurul lucru pe care vreau să-l mai spun. Dacă merg la meci la CFR Cluj, la Rapid București sau la prietenul meu, Florentin Petre, la Brăila, asta nu înseamnă că sunt în discuții sau că îmi doresc să fiu la o anumită echipă.

Sunt la Sibiu, îmi fac treaba cât mai bine la Hermannstadt. Sper să ajut această echipă să ajungă în primul eșalon. Las oamenii să discute, și presa, și pe toată lumea.

Au existat discuții (n.r. cu CFR Cluj). Au un președinte, pe Cristi Balaj. Hai să-l lăsăm să fie liniștit și să-și vadă de ce are de făcut acolo”, a declarat Dani Coman, în exclusivitate, pentru FANATIK.

La finalul sezonului trecut, Dani Coman s-a despărțit de Astra Giurgiu, echipă la care a ocupat funcția de președinte timp de șase ani, în perioada 2015-2021. La începutul lunii iulie, acesta a semnat cu FC Hermannstadt.

Cristi Balaj, noul președinte de la CFR Cluj

Miercuri, CFR Cluj a anunțat faptul că a devenit noul președinte al echipei din Gruia.

Campioana României avea vacant postul de președinte din luna august, după demiterea lui Marian Copilu. Acesta a fost dat afară odată cu antrenorul Marius Șumudică, din cauza rezultatelor slabe din cupele europene și a mai multor scandaluri interne.

„Nu a fost o decizie ușoară, însă am luat în calcul toate aspectele și m-am hotărât. Părăsesc Agenția Națională Anti-Doping cu fruntea sus, mândru de ceea ce am realizat aici și mă bucur mai ales pentru că știu că ceea ce am clădit rămâne pe mâini bune.

Colectivul ANAD formează o echipă de excepție, cu profesioniști alături de care am avut o reală plăcere să lucrez”, a spus Cristi Balaj, după ce a semnat cu CFR Cluj, potrivit unui comunicat emis de club.

În prezent, CFR Cluj se află pe primul loc din Liga 1, cu 36 de puncte obținute după 14 meciuri jucate.