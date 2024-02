Dani Coman, despre transferul lui Ianis Stoica de la FCSB la Hermannstadt: „Este un jucător important!”

Dani Coman a intervenit la FANATIK SUPERLIGA, . Cum a comentat oficialul sibienilor posibila mutare.

Dani Coman a vorbit despre transferul lui Ianis Stoica de la FCSB la Hermannstadt: „Ni l-am dorit tot timpul”

Dani Coman interesul pentru fiul lui Pompiliu Stoica: „E un jucător pe care ni-l dorim și ni l-am dorit tot timpul, dar deocamdată nu știm care e situația lui contractuală. Atât cu FCSB-ul, cât și cu Universitatea Cluj.

Cristi Coste, moderatorul emisiunii a venit cu o informație de ultimă oră: „Noi știm că FCSB-ul și-ar da acordul”. Președintele lui Hermannstadt a venit cu detalii de la negocieri: „Astăzi vom purta discuții în continuare, dar repet, deocamdată nu e clarificată situația lui și nu vă pot da informații concrete”.

Dani Coman a recunoscut că Ianis Stoica a fost aproape de Sibiu și înainte să fie împrumutat la „șepcile roșii”: „E un jucător care ne-a interesat tot timpul. Chiar și înainte să meargă la Universitatea Cluj am purtat discuții cu cei din conducerea FCSB-ului. A mers la Universitatea Cluj, a jucat foarte bine din punctul meu de vedere”.

Dani Coman crede foarte mult în Ianis Stoica: „A arătat maturitate”

Dani Coman știe ce mare plus mai are jucătorul în vârstă de 21 de ani: „Noi nu suntem ranchiunoși, ni-l dorim în continuare. Dar vedem astăzi, mâine ce se întâmplă. Ne ajută foarte mult și la regula U21, iar eu îl consider pe Ianis în momentul de față un jucător matur, cu personalitate, care a înscris foarte multe goluri. Are și assist-uri, e un jucător important”.

Oficialul ardelenilor a vorbit și despre noutățile de la echipă: „În momentul de față îl avem pe Jipa, Dragoș Iancu și-a revenit și el, se antrenează alături de echipă. Îl avem pe Bucuroiu, un jucător de mare viitor, în care eu cred foarte mult.

Îl avem pe Kevin Ciubotaru, fundașul stânga pe care l-a folosit Măldă și mijlocaș stânga, un jucător în care credem iarăși foarte mult și va fi un fotbalist bun al campionatului”.

În final, a revenit la atacantul FCSB-ului: „Dar repet, maturitatea pe care a arătat-o Ianis în ultima perioadă ne face să credem că ne-ar ajuta foarte mult”.

Ianis Stoica este cotat la un milion de euro de Transfermarkt. În acest sezon, jucătorul care poate evolua pe ambele benzi a reușit 9 goluri și 4 pase decisive în 23 de meciuri.

