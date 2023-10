Dani Coman, laude la adresa lui Dan Şucu: “Este de Champions League!”

. Printre numele menționate de Robert Niță s-a aflat și acționarul majoritar al clubului. Dani Coman a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Dan Șucu. Președintele lui Hermannstadt consideră că patronul Mobexpert este la un nivel foarte înalt.

Dani Coman, despre conducătorii de la Rapid

În ultima ediție a emisiunii SUFLET DE RAPIDIST a fost invitat Daniel Coman. . Despre fiecare conducător în parte, Coman a avut lucruri pozitive de spus.

“Vasile Maftei este un băiat senzațional, un băiat de grup, un om care trăiește pentru Rapid. (n.r. Victor Angelescu) este un băiat foarte deștept, foarte echilibrat și un om care dacă nu exista, poate nu vorbeam de Rapid în momentul de față. De aceea merită aprecieri, indiferent că mai are 30%. Chiar și 1% dacă va mai avea, merită apreciat pentru că a avut puterea să aducă Rapidul acolo unde a avut vizibilitate.

Așa cum am spus mai devreme, (n.r. Daniel Niculae) este un Rapidist, un băiat corect, sufletist, bun organizator. Doar că are nevoie și el de timp. Nu le poți face peste noapte și nu poți învăța într-un an de zile ceea ce înseamnă dezvoltarea unui club de fotbal.

Singurul lucru pe care trebuie să îl înțeleagă, și sunt convins că îl înțelege și că și-a dat și el seama că e băiat deștept, este că nu o să poată face singur aceste lucruri. De aceea are nevoie de oameni lângă el care să îl ajute și pe el să se dezvolte, dar și clubul.”, a spus președintele celor de la Hermannstadt.

Dani Coman, laude la adresa lui Dan Şucu

La adresa lui Dan Șucu, Dani Coman a avut doar cuvinte de laudă. Fostul portar din Giulești este de părere că acționarul majoritar este la nivel de Champions League, alături de Răzvan Lucescu. Totodată, Coman a observat și dăruirea pe care o are Dan Șucu față de Rapid, deși este de foarte puțin timp în fenomenul fotbalului.

“La fel ca și pe Răzvan Lucescu și pe el (n.r. Dan Șucu) îl punem acolo, Champions League. Din toate punctele de vedere. Inteligență, om de afaceri, prestanță. Se vede că e altceva. Vorbim de alt nivel, din toate punctele de vedere, uman, ca și om de management.

Vorbim de alt nivel. Se vede că nu este fals. Bucuria aia pe care o vezi când se marchează un gol. Pe mine mă încântă. Când am fost la ultimul meci în Giulești, mă uitam instinctiv către dumnealui și arată că e sincer și suferă pentru echipă.

Deși, e în fotbal de un an de zile. Se vede că microbul acesta, eu știu ce înseamnă Rapidul, o dată luat nu are cum să mai scape. Venind cu soția, cu familia, băieții joacă fotbal, se vede că trăiește. Sunt convins că are multe lucruri de făcut în toate domeniile de activitate pe care le are. Însă, mult timp oferă fotbalului și dezvoltării clubului. A făcut-o foarte frumos.”, a declarat Dani Coman, la SUFLET DE RAPIDIST.

SUFLET DE RAPIDIST este live pe FANATIK.RO marți, de la ora 13:30 și în reluare, pe Facebook și Youtube, joi, de la 10:30. Emisiunea este realizată de cu Robert Niță și Lucian Ionescu.

