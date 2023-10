Dani Coman, atac devastator la Ţicu şi Petrolul după accidentarea lui Iancu: “Ce e şantajul ăsta? Suntem milogi?”

Dani Coman a răbufnit la adresa lui Valentin Țicu și a Petrolului Ploiești. Fundașul „lupilor galbeni” l-a accidentat teribil pe Dragoș Iancu. pentru fractură de peroneu, maleolă și ligamente la piciorul stâng. În direct la „Suflet de Rapidist”, președintele sibienilor a lansat atacuri dure la adresa ploieștenilor.

Dani Coman, atac devastator la Ţicu şi Petrolul după accidentarea lui Iancu: „Anumite faulturi pot distruge cariera și viața celorlalți”

. Totodată, sibienii au efectuat plata operației, cât și spitalizarea și recuperarea jucătorului accidentat.

Invitat la ultima ediție a emisiunii „Suflet de Rapidist”, Dani Coman a dezvăluit că Valentin Țicu a vrut să-i ofere 1.000 de euro pe lună lui Dragoș Iancu, iar în schimb a vrut să obțină o foaie care să-l scape de suspendare în fața comisiilor.

„Referitor la ceea ce s-a întâmplat cu Petrolul. Dacă erau corecți, eu n-am nimic cu Țicu am și declarat că nu a fost intenționat. L-am văzut în vestiar era distrus, dar trebuie să înțelegem că sunt anumite faulturi care pot distruge cariera și viața celorlalți. Pentru ce? Pentru un fault?

Ei dacă erau un club corect care se respectă veneau și spuneau: ‘Cât costă operația? 5.000 de euro? Plătim noi operația’. Nu să iasă prin ziare și să spună că Hermannstadt a trimis foaie la comisii.

„Ce înseamnă șantajul ăsta? Mizerii de spatele blocului”

Nu a trimis Hermannstadt și nici nu a promis sau a spus că vor trimite foaie la comisii. Dacă vor să influențeze comisia, să o facă pentru că-i duce capul, nu cu mizerii de spatele blocului. Noi le-am depășit pe astea de mult.

Din punctul meu de vedere, a fost o presiune și o mizerie pe care au scos-o ei prin presă. În ultima zi înainte de comisie, s-a dus Țicu la Dragoș la spital să-i spună că îi dă 1.000 de euro pe lună, dar că-i trebuie o foaie să nu-l suspende. Păi ce înseamnă șantajul ăsta? Dacă vrei să ajuți un jucător, tu Țicu sau clubul Petrolul, te duci și spui: ‘îți dau 1.000 de euro. Nu mă interesează că-mi dă 10 etape, că-mi dă 40 etape’.

Îți dau că așa consider eu, că așa e omenește, nu? Putem să-i dăm și noi 1.000 de euro, chiar mai mult. Nu suntem cei mai bogați, dar nici nu ne vindem la primul colț de stradă. Lumea trebuie să înțeleagă. Dacă vrei să ajuți un om, îl ajuți fără să-l șantajezi, fără să-i ceri ceva la schimb”, a declarat Dani Coman, la „Suflet de Rapidist”.

Valentin Țicu a fost judecat de Comisia de Disciplină, însă verdictul a rămas în pronunțare.

„Sună a interlop care nu vrea să ducă la pușcărie”

Dani Coman a fost extrem de dezamăgit de felul în care Petrolul Ploiești și Valentin Țicu au ales să procedeze. Președintele lui Hermannstadt a declarat că ar fi procedat cu totul altfel. Fostul portar a avut așteptări mai mari de la anumiți oameni din clubul „Găzarilor”.

„Sunt extrem de dezamăgit de modul cum au procedat. Eu aș fi procedat cu totul diferit. Sunt oameni acolo de la care aveam pretenții, dar au demonstrat că sunt mediocrii și în gândire, și în exprimare.

Noi suntem milogi? Putea să-i dea 10.000 de euro, 20.000 de euro, copilul i-a spus: ‘Vorbiți cu Dani Coman’. Nu m-au sunat. Au crezut că rezolvă cu jucătorul și le dă foaie. Nu se face așa ceva”, a mai spus Dani Coman.

„Gestul a fost de interlop, care nu vrea să ducă la pușcărie. Mie așa îmi sună”, a fost completarea lui Lucian Ionescu, directorul de imagine al Rapidului și gazdă permanentă la „Suflet de Rapidist”.

Dani Coman, cuvinte frumoase la adresa lui Dragoș Iancu: „Îmi este foarte drag”

Dragoș Iancu a împlinit vârsta de 21 de ani la finalul lunii septembrie. Fotbalistul a fost externat din spital, iar după ce rana se va vindeca va începe recuperarea alături de Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul celor de la FCSB.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Iancu și-a propus să fie prezent în cantonamentul din iarnă al lui Hermannstadt. Dani Coman a anunțat că jucătorul va avea prime întregi pentru performanțele echipei până la revenirea pe gazon.

„E un copil senzațional, un copil educat, care rămâne după fiecare antrenament, care vine înainte de antrenament și lucrează în sala de forță. Sunt convins că o să revină pe teren. Îmi este foarte drag și mi-a fost drag de el tot timpul. Vorbește frumos, nu-l auzi înjurând. Poți vorbi cu el și altceva, nu doar fotbal.

Mie îmi place foarte mult. Să o luăm pas cu pas. Noi am spus imediat după accidentare, prin vocea celor 2 patroni pe care îi avem, că ne vom ocupa de tot. De operație, de plata pentru recuperare, că-i mărim salariul și că-i prelungim contractul.

Am făcut tot ce am promis. Contract mărit și prelungit, plata operației, cu spitalizare cu tot în jur de 25.000 de lei, plus recuperare. Îi vom plăti tot, tot, tot. În plus, Dragoș Iancu va avea prime întregi până își va reveni. Va avea primă exact ca un titular din respect pentru el și pentru fotbal. Nu facem noi un lucru extraordinar, asta e normalitatea”, a încheiat Dani Coman.

