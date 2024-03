CFR Cluj a bifat al doilea meci consecutiv fără victorie în play-off-ul SuperLigii. Echipa lui Adrian Mutu . Daniel Bîrligea a reclamat un penalty în startul meciului, după un presupus contact în careu cu portarul Roland Niczuly.

Daniel Bîrligea, acuzații incredibile după Sepsi – CFR Cluj 1-1: „Avem VAR să-l ținem în debara. Dacă era altă echipă dădea două penalty-uri, nu unul”

Daniel Bîrligea a fost lansat excelent de Ciprian Deac în minutul 3. Atacantul a pătruns în careu, însă a făcut o preluare la limită după care . La finalul partidei, atacantul de 23 de ani a răbufnit, a adus acuzații și a criticat arbitrajul.

„Cu siguranță sunt supărat pe mine că nu am reușit să dau totul ca să ajut echipa. Am încercat, dar nu am reușit. Echipa a jucat foarte bine, a dat totul. Câteodată nu este noroc, câteodată mai joacă și adversarii, nu e ușor. Am făcut un meci bun, dar nu până la sfârșit.

Trebuie să muncim mai mult, să fim mai concentrați și în fața porții. Să dăm cât mai mult posibil și să aducem puncte. Asta e realitatea, avem nevoie de puncte. Joc avem, jucătorii avem, dar punctele ne lipsesc. Toată lumea s-a obișnuit ca CFR să câștige mereu.

Nu mai zic nimic, dacă s-a văzut pe reluări. Ce să mai zic? Avem VAR să-l ținem în debara să se uite ei la videoclipuri după meci. La meci nu se uită. Nu înțeleg! De ce nu e penalty?

Chiar dacă mă atinge puțin sau mult, mă atinge, e penalty! Eu încă nu am văzut reluările. Ating mingea și după mă deranjează. M-a împiedicat, e fault. Suntem CFR Cluj, suntem în gura la toți, dacă era altă echipă dădea două penalty-uri, nu unul”, a declarat Daniel Bîrligea.

Cristi Manea, dezamăgit după Sepsi – CFR Cluj 1-1: „Suntem supărați. Trebuia să fim mai inspirați”

Scorul a fost deschis în minutul 9 de Marius Ștefănescu. Golgheterul lui Sepsi a ajuns la 12 goluri în SuperLiga în actuala stagiune. Golul egalizator și cel care a stabilit scorul final a fost marcat în minutul 21 de Matija Boben.

Cristi Manea, integralist cu Sepsi, a avut un discurs sincer după remiza de la Sf. Gheorghe. „Suntem supărați că nu am reușit să câștigăm, asta ne-am propus. Trebuia să marcăm în prima repriză la ocazia lui Bîrligea.

Dacă dădeam gol era altfel meciul. Ei au jucat foarte bine. Asta este, trebuie să mergem la Hunedoara să câștigăm și să ne calificăm mai departe în cupă. Nu am avut șansă în meciurile cu Craiova și Sepsi. Cu Craiova puteam să avem 3, 4-0 la pauză și nu se supăra nimeni.

Așa este în fotbal. În alte dăți poate noi am câștigat așa. Se joacă până la capăt, se pot întâmpla multe. Ne-a lipsit șansa. În ultimii 20 de metri trebuia să fim puțin mai inspirați”, a spus și Cristi Manea.