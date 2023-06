Daniel Ilie i-a făcut Varză pe Răzvan și Dani! Ce spune despre Mihai Bendeac și Cheloo: „S-a uitat în ochii mei și mi-a zis”

Varză a vorbit despre Mihai Bendeac, Cheloo, Răzvan, Dani și Cosmin Natanticu, dezvăluind o serie de lucruri nebănuite din interiorul showbiz-ului românesc.

Invitat în podcastul lui Radu Țibulcă, cunoscutul umorist pe numele real Daniel Ilie a trecut în revistă cele mai frumoase amintiri adunate de-a lungul celor 55 de ani. A povestit despre cum a ajuns în Olanda sub titlul de azilant politic, dar și de perioada în care avea succes la tv cu emisiunea Taxi Driver și participarea, ulterior, peste ani, la iUmor.

Plin de umor și dornic să cuprindă cât mai multe din întâmplările prin care a trecut, Daniel Ilie nu a ”iertat” nicio vedetă din showbiz. A vorbit despre faimă și succes și aroganță, el însuși având o perioadă în care se credea zmeu.

Despre perioada în care lucra la post unde au fost prezenți pentru o perioadă matinalii Răzvan și Dani, a spus că îi privea de sus și îi tachina pentru că atunci cei doi nu aveau cine știe ce audiență.

Daniel Ilie, despre aroganța din showbiz. Cum i-a persiflat pe Răzvan și Dani: „Eram la nivelul ăla de nesimțit”

Daniel Ilie a învățat, însă, într-un timp scurt, că aroganța nu îl ducea nicăieri. „Eu sunt bun prieten cu Țociu și Palade, e normal că îi salut, sunt niște generații… Dan Condurache, ăla mare care a murit cică a fost nușcat de căpușe, Șerban Ionescu.

El când venea la muncă, întâi deschidea biroul nostru să ne salute. Băi, Șerban Ionescu, frate! Astea trebuie păstrate până la urmă. Eu am trăit pe pielea mea asta cu aroganța. Uite, spre exemplu Selly. E un băiat de nota 10. A avut perioada lui de aroganță, și a avut-o scuzabilă.

Intram în cantină (n.r.: la Național TV) și Răzvan și Dani erau acolo și ne salutau. Le ziceam: `Ia, uite, mă, ne salută ratingul mic`! Îi luam la mișto pe Răzvan și Dani. Eram la nivelul ăla de nesimțit. Anii au trecut, vremurile s-au schimbat, Răzvan și Dani sunt unde sunt, Taxi Driver s-a terminat”, a dezvăluit Varză în

Cheloo i-a dat dislike la iUmor și apoi s-a dus după el în spate, în culise: „Te-am mințit vreodată?”

Despre experiența de la , Varză a spus că Mihai Bendeac a încercat să îl ajute, actorul simțind că prietenul său, Cheloo, n-a fost tocmai impresionat de numărul cu care a ajuns în competiție. Dacă la prima apariție a făcut vâlvă, în următoarele sale prezentări a început să scârțâie.

„Eu m-am dus la iUmor… Am zis, gata, mă duc cu asta. Am dat altceva inițial și ne-a zis Bendeac: mai știi ceva, mai zi-ne ceva? Bendeac a simțit că îmi dă Cheloo dislike. Cheloo e foarte tranșant.

Când am fost ultima oară, a venit după mine în spate și s-a uitat în ochii mei și mi-a zis: `Te-am mințit vreodată`? `Nu, mă, ce ai`? Mi-a zis că mi-a dat dislike pentru că am avut mult mai slab față de ce aveam înainte. Atunci aveai nevoie de trei like-uri să treci”, a dezvăluit Varză.

Până la aventura în televiziune, Varză a trecut printr-un adevărat carusel de emoții pe plan personal. După Revoluție, tânărul a ajuns în Olanda, lucrând la o fermă de vaci.

Varză, azilant politic în Olanda: „Ne-au lăsat în fața unei secții de Poliție”

„În Olanda am fost azilant politic, din ăsta… Așa plecai. Am plecat cu un văr mai îndepărtat în Germania, iar după Revoluție se ocupa cu chemări, lua câte 200 de mărci pe fiecare om. La ambasadă, când m-au chemat să îmi iau viza, m-au întrebat de unde îl cunosc? Păi îmi este văr. Aoleo, păi are 300 de veri.

M-am dus în Olanda, ne-au lăsat în fața unei secții de Poliție. A mai venit un văr, un văr pe bune, om simplu, de la țară. A venit la gară în costumul de ginere. Se purtau sacourile alea la curea, nu lungi, scurte. Eu eram în trening și papuci. Aveam de mers mult. Ne-a luat ăsta, ne-a dus la secția de Poliție, ne-au lăsat acolo și ne-au zis să zicem că suntem azilanți politici. Avema vreo 300 de mărci și ne-au zis să zicem la Poliție că n-avem niciun ban. Am băgat banii la ouțe. Ne-am dus acolo și eu îi zic ăstuia: `haide, mă, nu mergem, da` cum să ne predăm?`”, și-a amintit Varză.

Păcănelele, marea patimă a lui Varză: „Primul s-a oprit Natanticu”

În timp, după revenirea în țară, Varză a căzut în patima jocurilor de noroc. El și au fost dependenți de păcănele, de vraja obținerii banilor cât mai facil. Umoristul a spus cum a reușit să se descotorosească de acest viciu.

„Cu păcănelele m-am oprit brusc. Primul s-a oprit Natanticu. Cât a intrat la Ferma vedetelor și a stat acolo, așa, s-a gândit de ce să mai dau bani… La mine a durat o perioadă. Am pierdut cândva niște bani, eu trebuia să dau banii ăia a doua zi. Aveam 300 de euro din 3000.

Ce fac cu 300 de euro? Seara m-am dus la cazinou, m-am dus la masa de euro, aveam 300 de euro, i-am schimbat și în 40 de minute aveam 3.600 de euro. Am luat bani și am rupt ușa. I-am dat banii unui foarte bun prieten. Am zis că din clipa asta… Natanticu s-a oprit de la Ferma vedetelor. Când s-a întors n-a mai simțit nevoia”, a completat Daniel Ilie, zis Varză.