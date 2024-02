Daniel Niculae a povestit transferul de la Rapid pe 3 milioane de euro. „Nu există presiune”

Horațiu Moldovan a plecat la Atletico Madrid pentru 800.000 de euro, iar Daniel Niculae a vorbit despre presiunea sumelor de transfer. Președintele celor de la Rapid București este de părere că nu trebuie să existe o astfel de presiune suplimentară pe jucători și a adus aminte de mutarea lui în Franța pentru 3 milioane de euro.

Daniel Niculae s-a transferat la Auxerre pentru 3,3 milioane de euro în 2006, iar fostul atacant povestește că nu a privit ca o presiune suma de bani cheltuită pentru venirea sa. Acesta a vorbit și despre lovitura dată de Horațiu Moldovan, care este oficial jucătorul celor de la Atletico Madrid.

, iar lupta pentru titularizare este cu nimeni altul decât Jan Oblak. Daniel Niculae mărturisește că transferul în LaLiga este o lovitură de imagine și pentru Rapid București.

„Normal că am avut speranțe că va rămâne, chiar am avut speranța că va merge și va semna contractul și va rămâne până în vară. Dacă ar fi semnat contractul cu Atletico, ar fi venit sub formă de împrumut. Clar că și el și-ar fi dorit să rămână, acum că a venit o ofertă de la Atletico Madrid și că va fi portarul al doilea și titularul este cel mai bun portar din lume.

Să mă ierte Dumnezeu, este șansa lui și totuși transferăm la Atletico Madrid. Îl înțeleg și eu am avut la plecarea mea, ironia sorții, și eu am avut o clauză de reziliere și a fost destul de mare. Cred că și pe mine bani mai mulți, 3 milioane 300”, a spus Daniel Niculae la „Suflet de rapidist, emisiune în fiecare marți, de la ora 13:30, pe site-ul FANATIK.RO.

„Am vorbit cu cei de la Auxerre, am avut o înțelegere. Nu este nicio presiune”

a rămas la Auxerre până în 2010, iar acesta nu a simțit în niciun moment că suma de transfer a fost o presiune pentru el. Acesta a povestit și toate culisele mutării sale în Franța și de ce și-a dorit să mai rămână la Rapid.

„Am vorbit cu cei de la Auxerre, am avut o înțelegere. M-au urmărit o perioadă lungă, nu este nicio presiune. Depinde de fiecare în parte, știam că mă urmăresc și că am o treabă de terminat la Rapid. Am semnat precontractul în iarnă, le-am explicat că vreau să termin sezonul, să câștig cupa și campionatul și să am un parcurs cât mai bun în cupele europene.

Ne calificasem, era deja în primăvara europeană. Am semnat, am bătut palma și am rămas până în vară la Rapid. Depinde de la jucător la jucător, presiunea o poți impune tu, o poți prelua din alte părți precum tribune, de la antrenor, de la colegi.

Sunt jucători foarte emotivi, care când i-a ridicat unul tonul s-a cam terminat. Am plecat de acasă, am plecat și aia a fost. Era momentul să fac pasul în cariera mea, îmi făcusem datoria cu vârf și îndesat. Chiar mă uitam că culorile nu erau ce trebuie, alb-albastru ok”, spune Niculae.

