Lupta pentru titlu nu s-a încheiat încă în SuperLiga, după ce Rapid s-a impus categoric în derby-ul cu FCSB. Daniel Niculae trage un semnal de alarmă pentru elevii lui Cristiano Bergodi după ce au câștigat în fața rivalilor din Capitală.

Daniel Niculae, avertisment despre problemele de după victoriile cu FCSB: “Să învățăm din trecut, nu am realizat nimic”

de pe Arena Națională, unde s-a impus cu 5-1 și 4-0. Totuși, Daniel Niculae îi pune cu picioarele pe pământ pe giuleșteni, care au avut probleme în ultimii ani după succesele în fața rivalilor.

Daniel Niculae i-a felicitat pe Cristiano Bergodi și jucătorii de la Rapid București pentru modul în care au tratat partida. Președintele din Giulești nu a fost sigur de cele trei puncte până nu a auzit fluierul de final al lui Ovidiu Hațegan.

„Nu ar fi corect să spun că un jucător sau altul au jucat mai bine decât ceilalți colegi. Întreaga echipă a făcut un meci bun, am fost concentrați de la bun început, în afară de câteva faze fixe nu cred că le-am dat nicio șansă.

Vreau să îi felicit pe băieți pentru că au făcut o treabă excelentă. Cristiano a pregătit bine meciul și victoria este mai mult decât meritată. Prima repriză a fost una echilibrată, am reușit să înscriem și au avut și niște lovituri bătute foarte bine prin preajma careului.

Mă bucur că am reușit să păstrăm poarta intactă și am reușit să marcăm al doilea gol repede și să ne facem meciul ușor. Știți foarte bine că mai avem antecedente, inclusiv cu mine pe teren. Am avut 3-0 cu Oțelul și s-a terminat 3-3, am avut cu FC Național 3-0 și s-a terminat 3-3”, a spus Niculae.

„Trebuie să învățăm din trecut și să rămânem cu picioarele pe pământ”

Daniel Niculae rămâne cu picioarele pe pământ după derby-ul cu FCSB și îi îndeamnă și pe giuleșteni să facă același lucru. Oficialul de la .

„Meciul se termină când fluieră arbitrul. Trebuie să învățăm din trecut, din ceea ce s-a întâmplat după victoriile contra FCSB-ului. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Ne bucurăm că am oprit puțin din elanul FCSB-ului, dar cu victoria noastră s-a apropiat și CFR, poate Craiova de FCSB.

Suntem în fața unui nou campionat, vor fi 10 meciuri de foc și trebuie să învățăm din greșelile trecutului și să terminăm cu această euforie odată cu primul antrenament”, a mai spus Daniel Niculae la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri, doar pe .

