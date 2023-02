Daniel Onoriu, decizie de ultim moment. Ce se întâmplă cu divorțul dintre el și Isabela: „Am greșit mult”

Daniel Onoriu a încercat prin orice mijloace să o facă pe Izabela să-i mai dea o șansă și chiar a ajuns la închisoare, dar acum a ajuns la limită. Pilotul de curse a luat o decizie importantă în privința divorțului care i-a fost alături în cele mai grele momente.

Daniel Onoriu a luat o decizie în privința divorțului de Isabela

Daniel Onoriu a luat o decizie. După ce a făcut totul pentru a o convinge pe Isabela să nu divorțeze, autodenunțându-se, pentru a o face geloasă și s-a implicat în numeroase scandaluri, nu mai vrea să lupte.

După eliberare, pilotul de curse a devenit mult mai rezervat în declarații și a refuzat să mai comenteze aparițiile celei care încă îi este soție. Se concentrează acum pe marea sa pasiune, sportul și își dorește să-și deschidă o nouă afacere.

Pe Isabela vrea să o lase în trecut. Recunoaște că nu s-a purtat tocmai exemplar și își regretă greșelile. Nu mai încearcă să oprească procedurile de divorț, din contră, vrea să treacă cât mai repede de acestea.

„Săptămâna viitoare sper să înceapă divorțul. Am greșit mult implicându-mă în diferite scandaluri. Am vorbit urât pentru că am fost supărat. Îmi doresc să mă îndrept. Accept și divorțul, fiecare își vede de viața lui. După ce scap de toate problemele o să îmi refac viața.

Nu vreau să îi mai cer daune (Isabelei – n. red.), e de domeniul trecutului. Nu vreau să comentez nimic despre ea, ne vom vedea la divorț în calitate de 2 foști și cam atât”, a declarat Daniel Onoriu pentru

Daniel Onoriu vrea să-și refacă imaginea

Pentru ieșirile sale din ultimul an, Daniel Onoriu dă vina pe cele 55 de zile pe care le-a stat în comă. Susține că nu era complet recuperat atunci când a ieșit din spital, iar acum își dorește să-și reabiliteze imaginea și să redevină un pilot de curse desăvârșit.

„Mă recuperez. Am fost în comă 55 de zile. Unii rămân cu sechele, cu probleme grave, dar eu sunt bine. Am cunoscut oameni care mi-au deschis ochii să văd realitatea și să-mi văd de viața mea.

Trebuie să înțelegeți că după comă eu nu eram recuperat. Am făcut greșeli și nu am vrut să accept despărțirea. Mi-am dat seama că nu este frumos să vorbesc de rău o persoană pe care am iubit-o”, a continuat Daniel Onoriu.

Mai mult, Daniel Onoriu susține că nu își va reface viața până când nu va deveni oficial un bărbat divorțat, iar când vine vorba de viitoarea parteneră, își dorește o femeie care să-i fie alături, să-i înțeleagă dragostea pentru curse și pe care să o facă fericită.

Daniel Onoriu a apelat la oameni de specialitate pentru a se reface după ce a stat în comă

Daniel Onoriu, care s-a aflat în pragul morții, a apelat la ajutorul nutriționistului-fitoterapeut prof. ing. Ana Maria Demetrescu pentru a învăța cum să ducă o viață echilibrată. De asemenea, sportivul se concentrează pe noua sa idee de business.

„Anul acesta o să încep un alt domeniu de business și cu ajutorul bunului Dumnezeu va fi afacerea vieții mele și a familiei mele. O să va anunț la momentul potrivit despre ce e vorba. Afacerea cu imobiliare o facem în familie de la începutul anilor 90 și vom continua mereu dar ne concentrăm și pe alt domeniu în acest an”, a susținut Daniel Onoriu.