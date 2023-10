Daniel Oprița, dur cu jucătorii după Gloria Buzău – Steaua 4-4: „Nu înțeleg ce vor de la viața asta”

Gloria . „Militarii” au condus cu 2-0, însă gazdele au întors scorul și au condus cu 3-2 și 4-3. Beța a înscris în prelungiri și a stabilit scorul final, însă egalul nu o ajută deloc pe .

Daniel Oprița, dur cu jucătorii după Gloria Buzău – CSA Steaua 4-4: „Nu înțeleg ce vor de la viața asta”

Adrian Ilie și Alin Raicu au adus-o pe CSA Steaua la adăpostul unui avantaj liniștitor, însă Gloria Buzău a egalat înainte de pauză prin Chică-Roșă și Dumitrache. Cristian Dumitru a adus-o pe formația lui Prepeliță în avantaj cu un gol marcat din penalty.

În minutul 89, Chipirliu a egalat dintr-o poziție suspectă de ofsaid, însă doar un minut mai târziu Mihaiu a readus-o în avantaj pe Gloria Buzău. Dean Beța a stabilit scorul final în minutul 90+2.

„Vă dați seama ce pot să trăiesc eu. Nu există o explicație, dar să-i întrebați și pe jucători. Am avut 2-0 și era să plecăm fără niciun punct.

Un meci în care am început foarte bine, eu zic că am pregătit bine jocul, dar după aceea a intrat teama. După ce am primit primul gol a fost uluială, nu mai câștigam mingea, fricoși.

Am făcut o greșeală, dar trebuia să mergem să dăm golul trei. Asta le-am și spus la vestiar. Nu pot să-i mai înțeleg ce vor de la viața lor și de la sezonul ăsta. Am venit să câștigăm aici, nu am venit să mă apăr.

CSA Steaua, doar o victorie în 8 meciuri în campionat

Am dat patru goluri, asta am vrut să facem, să câștigăm jocul de astăzi. Greșelile pe care le-am făcut sunt inexplicabile la unii dintre ei”, a declarat Daniel Oprița, la finalul partidei.

CSA Steaua a obținut doar o victorie în 8 partide în acest sezon de Liga 2 Casa Pariurilor. „Militarii” au câștigat cu Unirea Dej, scor 6-2 în etapa a 3-a. Formația antrenată de Daniel Oprița ocupă locul 13 în clasament, cu 9 puncte.

Pentru CSA Steaua urmează duelul cu FC Argeș de pe teren propriu. Calificați în grupele Cupei României, „militarii” au pierdut la debut contra celor de la U Cluj, scor 1-3 în Ghencea.