Daniel Oprița explică curățenia de iarnă de la CSA. Ce jucători transferă Steaua

, după ce „roș-albaștrii” vor ierna abia pe șapte în afara locurilor de play-off. Antrenorul și-a motivat deciziile în FANATIK și a anunțat noi transferuri.

Daniel Oprița, primele declarații după curățenia de la CSA Steaua București

Daniel Oprița a fost sincer și a declarat că era hotărât de ceva timp să renunțe la cei cinci jucători: „Am luat decizia chiar înainte de ultimul meci de la Alexandria din Cupă. I-am anunțat imediat după. Să vedem dacă pleacă acum. Așa aici e. Eu vreau altceva și i-am anunțat că nu mă mai bazez pe ei. Nu pot să aduc alții dacă ei nu vor plece. Au contracte”.

Antrenorul consideră că lista putea fi mai lungă și nu se va mai baza pe jucători chiar dacă nu vor pleca și vor rămâne sub contract cu Steaua: „Nu e vorba că vreau să trag un semnal de alarmă. Am făcut o analiză și asta a fost decizia. Am văzut care au fost realizările fiecăruia. Probabil că ar mai fi fost și alții. A fost o problemă pentru că mă așteptam la mai mult de la ei. Ei își caută echipe. Mai departe nu știu ce o să fie dacă nu își găsesc”.

că toate echipele care se bat la promovare se bazează pe jocul colectiv: „Nu a fost ușor și mulți au zis că trebuia să mai am răbdare că sunt jucători noi. Șelimbăr, Corvinul și Slobozia, au jucătorii ăștia de mult timp. Nu CV-ul face diferența.

Și noi am fost o echipă omogenă, nu am avut cine știe ce individualități. Am fost un grup unit din liga a patra. Acum s-a schimbat ceva, dar la alții a fost și mai rău. Uite la FC Argeș, Chiajna, care au dreptul să își propună mai mult decât noi”.

Situația la echipă ar fi fost probabil și mai proastă fără Remus Chipirliu, care a reușit 12 goluri: în 15 meciuri: „Când l-am adus pe Chipirliu toată lumea a mârâit. Eu l-am adus și i-am prelungit contractul. A venit liber de contract și acum dacă vrei poți să iei cel puțin 100.000 de euro. E golgheter în fiecare an”.

Daniel Oprița anunță primele transferuri la CSA Steaua București: „Nu pierd timpul. Vreau să aduc trei jucători”

Daniel Oprița a pregătit din timp campania de transferuri și spune că e normal să mai dai greș cu achizițiile: „Nu pierd timpul. Normal că mi-am pregătit niște jucători. Mă uit, dar nu îi nimerești de fiecare dată pe toți. Și străini și români care au venit și au avut reușite. Dar nu poți să nimerești 10-12 jucători.

Vreau să aduc trei jucători. Dar trebuie să rezolv cu cei pe care nu mă bazez. Cu 1-2 sper să se facă un efort să îi semnăm. Un atacant, un mijlocaș ofensiv și un fundaș central. Sunt și din România și din străinătate. Unul e posibil să îl rezolvăm”, a mai spus stelistul, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

