Daniel Oprița, la un pas de a pleca de la CSA Steaua: ”Am avut o discuție…”

”Militarii” , scor 1-1, în meciul cu CSM Slatina, din etapa a 7-a din Liga 2 Casa Pariurilor. După această remiză, ”roș-albaștrii” se situează pe locul 13 în clasament, cu doar 8 puncte.

Daniel Oprița a vrut să plece în vară de la CSA Steaua

Daniel Oprița, care a fost suspendat pentru partida cu CSM Slatina, a dezvăluit că înainte de începerea acestui sezon a vrut să plece de la CSA Steaua, dar în cele din urmă a hotărât să rămână și să-și onoreze și ultimul an de contract.

”Am contract până la vară și sunt decis să îl termin. De la vară, voi vedea, se termină contractul, nu știu ce va fi, dar până atunci am contract. Am vrut în vară să plec, am avut o discuție, am spus că merg în continuare.

Eu merg până la capăt. Mai am contract un an și cred că mi se poate permite să am un început mai greu când încerc să formez o echipă nouă practic. Am avut o discuție… pentru că exista lucrul acesta cu dreptul de promovare.

Dar mai am un an de contract și s-a decis că trebuie să continuăm. Am fost de acord, aveam contract până la urmă, trebuia să îl respect, așa că l-am respectat și trebuie să îl respect”, a declarat Oprița, pentru .

Oprița, nemulțumit de jocul echipei sale

Tehnicianul a dezvăluit faptul că până la acest moment nu a existat niciun fel de discuție despre prelungirea contractului: ”Nu, nu, nu a existat nici din partea mea, nici din partea lor vreo intenție de a discuta despre prelungirea contractului. Lăsăm să se deruleze contractul așa cum e și din vară vom vedea”.

În ceea ce privește jocul modest de la întâlnirea cu CSM Slatina, după care fanii CSA Steaua i-au băgat în ședință pe jucători și , Oprița a recunoscut că elevii săi nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

”O prestație slabă, cel puțin în prima repriză. După care, în a doua, am mai încercat să jucăm ceva, ne-am creat câteva ocazii. Nu am reușit să revenim, să întoarcem scorul, am reușit doar să egalăm. Dar o prestație slabă a jucătorilor, lipsă de atitudine, lipsă de multe lucruri.

Asta e, mai apar probleme la echipe, e o echipă nouă, am schimbat mulți jucători, cam asta ar fi explicația. Poate anumiți jucători nu înțeleg ce înseamnă Steaua, ce îmi doresc eu de la ei, dar sper să punem lucrurile la punct, să înțeleagă cine e Steaua, o echipă cu suporteri pretențioși, cu nume mare, așa că trebuie să realizeze lucrul acesta cât mai repede”, a spus Oprița.