Daniel Oprița, un car de nervi după CSA Steaua – Gloria Buzău 1-1: ”Ne batem la vestiar că îi mâncăm, iar când intrăm pe teren ne mănâncă ei”

”Roș-albaștrii” au ajuns la pe teren propriu, după ce în runda precedentă a pierdut cu FC Brașov.

Daniel Oprița își critică jucătorii după CSA Steaua – Gloria Buzău 1-1

La finalul întâlnirii CSA Steaua – Gloria Buzău 1-1, din etapa a 16-a din Liga 2 Casa Pariurilor, antrenorul Daniel Oprița a răbufnit și a pus tunurile pe conducătorii clubului, dar nu și-a iertat nici jucătorii.

”E supărare când ești pe locul 1, ce să faci? Trebuie să faci mai mult, nu? Eu sunt nervos pentru că îmi doresc, dar n-ar trebui. E locul 1, nu? La ce se anunță până acum, e important să rămân în Liga 2, dar eu îmi doresc locul 1.

Dacă am prins play-off-ul, e obiectiv îndeplinit. Sunt șanse să-l prind și nu sunt ironic, pentru că încă se dă lupta. Mai avem trei meciuri de jucat, așa că nu suntem matematic. Cu o victorie azi poate am fi fost.

Ne batem la vestiar că îi mâncăm, că îi facem, iar când intrăm pe teren ne mănâncă ei. Asta mă deranjează. Poate așteptările sunt prea mari. Și eu am ridicat standardele și am zis că vreau locul 1. Suntem pe locul 1, chiar dacă poate nu am arătat, dar nicio altă echipă nu a arătat că merită să fie pe locul 1”, a declarat Oprița.

Antrenorul dă vina pe numeroasele accidentări

Tehnicianul ”roș-albaștrilor” s-a arătat nemulțumit de faptul că are mari probleme în defensivă din cauza accidentărilor și l-a lăudat pe atacantul Bogdan Chipirliu, cel care este golgheterul echipei, dar care lipsește din cauza unor probleme medicale.

”Avem patru fundași și am ajuns cu unul singur. Anul trecut am avut o apărare bună, am jucat cu Wallace și Beța. În sezonul ăsta nu au prins niciun meci împreună. Au fost pe rând accidentați. Asta nu e o scuză.

E și Gugu accidentat, s-a mai accidentat azi și Beța. E și Chipirliu accidentat, dar asta nu e o scuză. De asta sunt supărat: când îți vine rândul, trebuie să faci ceva. Se vede că fără unii jucători avem probleme. Chipirliu arată că e important, e un marcator.

E altceva când este în teren. Și când intră în teren, tot îți rezolvă o fază. Cum sunt și Adi Popa și Chunchukov. Știți și Barcelona, când juca Messi, cu greu dădeau un gol. Nu vreau să spun acum că Chipirliu e Messi, dar aveam nevoie de el. Chipirliu e un jucător care poate face diferența”, a spus Oprița.

Oprița, deranjat de lipsa suporterilor

Antrenorul a vorbit și despre faptul că fanii nu s-au înghesuit la stadion pentru partida cu Gloria Buzău, în ciuda faptului că : ”Și dacă e ceva, tot pe mine o să mă ia acum, o ironie, ceva. Sunt pe primul loc, dar dacă veneam de pe locul 4 și prindeam primul loc pe final, ce bucurie era!

Eu era să mor aici ca să câștige echipa. Cred că eu sunt cel mai tâmpit de aici. Eu mă tăvălesc pe aici să fac infarct, am copii acasă! Prin asta arăt cât vreau. Eu vreau mai mult”.

În final, Daniel Oprița a glumit atunci când a fost întrebat de un eventual grătar cu ocazia Zilei Naționale: ”Nu avem, mai ales că am făcut egal. Cine să ne mai cheme la grătar? Poate să luăm un șut în fund”.