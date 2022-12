Daniel Pancu, dezvăluiri spumoase din cariera de fotbalist: “Am mâncat bătaie în club” / “Era o cultură proastă, se consuma mult alcool după meciuri!”. Video

„Pancone” a dezvăluit și discuțiile pe care le avea cu Mircea Lucescu, mentorul său și antrenorul care l-a ajutat enorm în cariera de fotbalist.

Daniel Pancu, dezvăluiri spumoase din cariera de fotbalist

mai multe dezvăluiri spumoase despre cariera sa de fotbalist, în emsiunea „Fiță cu Adiță”: „Nea Mircea era sever când trebuia cu noi, mai ales cu ăștia tineri. Îmi aduc aminte, Zeno Bundea și-a luat un Mitsubishi 3000, care semăna cu un Ferrari. În 1997 se uita tot Magheru după tine. Și Zeno a avut de suferit atunci, chiar dacă era unul dintre preferații lui nea Mircea.

Pe unde mergeam, mi se părea că toată lumea e a mea. Nea Liță ne spunea mereu, mai ales pentru noi cei veniți din provincie, că Bucureștiul fură doar fraierii.

Cu Iencsi, Bundea și Lobonț mai mergeam la petreceri. Noi stăteam în garsoniere, pe-acolo eram cantonați și îți dai seama că din ușă-n ușă ajungeam imediat în Regie”.

„Am făcut asta până când mi-am luat bătaie. Nea Mircea ne-a spus să mergem la restaurant, să bem o stică, două sticle de vin și să mergem acasă decât să mergem în club, unde dăm peste drogați sau peste unii să se bată.

Noi urma să plecăm în cantonament în Italia și am venit a doua zi cu părul vopsit. Erau niște sprayuri și te făceai în toate culorile.

Cu gașca de foc am făcut asta, unul din trupă, nu dau nume, a vorbit nepoliticos cu o fată, domnișoara era iubita unui bodyguard. Au încput niște alergături prin discotecă, eu nu înțelegeam, erau mesele pe jos, nu l-au prins. Și când s-a uitat, a mai văzut doi vopsiți în cap. Nu a fost grav, doar că am rămas cu semn.

Dimineață venim, ne vede nea Mircea, ne întreabă dacă ne-am bătut. Noi zicem că nu. Și am început să povestim. ’Aaa, ce bine v-a făcut!’, așa ne-a spus.

De-atunci n-am mai călcat în club. Deci de-atunci până acum, cred că de maxim 5 ori am mers în club”, a spus Daniel Pancu.

„Era un obicei prost, se bea după meciuri!”

„Am primit gol doar din penalty și ce adversari am avut. Aia a fost cireașa de pe tort, de-atunci au început să mă cunoască toți de la cei mici până la cei de 80 de ani.

Era un obicei prost pe-atunci, beam după meciuri. Asta am făcut până la 28-29 de ani. Era o cultură proastă, se consuma mult alcool după meciuri.

Asta le spun și jucătorilor, dar în ziua de astăzi nu mai sunt atât de mulți, maxim 2-3, atunci din 25 erau jumătate care făceau asta.

Era o obișnuință după Rapid, Dinamo, Steaua, te întâlneai cu ei după meciuri și beai ceva, mâncai ceva, era o perioadă frumoasă.

Am mai pierdut vreo două avioane, normal trebuie să-ți pară rău după toate episoadele de beție. O bere după antrenament e aur, chiar și două din alea mici. Dacă exagerezi devin toxine”, a .

„Eu am făcut două Armate, una în Italia și una la Groznîi. La Groznîi eram cântărit și verificat la orice oră. În Italia a fost atât de greu încât am vrut să mă întorc după primele șase luni. În Serie B aveai voie cu un singur fotbalist străin.

Imaginează-ți că eram un român între 27 de italieni. N-au fost răi, dar la antrenamente îți rupeai dinții. Ei mă întrebau dacă noi avem apă caldă și Coca-Cola în România. A venit o dată Didi Prodan pe la noi și era surprins să vadă steagurile noi ale României afișate acolo.

Eu cred că personalitatea mea deranjează multă lume, dar asta este. Am plâns de multe ori. Unuia căruia îi plac banii trebuie să îi iei banii. Unuia care pune suflet trebuie să îl ataci sentimental.

Eu am din ce în ce mai puțină încredere în oameni. Chiar dacă sunt la a doua soție, pot spune că sunt fericit și bucuros, am doi copii din prima căsătorie, îmi doresc foarte mult un copil și cu actuala soție. Am suferit mult după divorț, am suferit că nu mai aveam copiii”, a mai spus „Pancone”.