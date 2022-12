Daniel Pancu, dezvăluiri despre „Il Luce”. De ce regretă că a mers la Vaslui și critici pentru jucătorii de azi: „Viața lor e mult mai tristă!”. Video

Daniel Pancu are două teste extrem de puternice , iar selecționerul a vorbit despre problemele cu care se confruntă. „Pancone” a vorbit însă despre cele mai importante momente din carieră și a făcut mai multe dezvăluri.

Daniel Pancu, declarație de dragoste pentru Rapid și Beșiktaș: „M-am născut să joc acolo”

Dianel Pancu a vorbit la podcastul Victory Extra Time Show, moderat de Marian Codirlă, despre momentele emblematice din cariera sa. Idolul tribunelor din Giulești nu poate uita meciul de retragere dinainte de demolarea vechiului stadion: „(n.r.Cum a fost la ultimul meci din carieră, au trecut ani, 2018, ai îngenuncheat, ai avut lacrimi în ochi). Și acum am emoții la întrebarea asta. Am simțit lucruri care se întâmplă rar în Romania. Recunoștința asta față de un jucător. A coincis și cu ultimul joc pe stadionul Giulești”.

ADVERTISEMENT

Deși a trecut pe la multe echipe, Rapid și Beșiktaș au loc special în inima lui Pancu: „Eu eram tot cu gândul la Rapid și când eram în strainatate. Sunt sigur că m-am născut pentru a juca la Rapid și la Beșiktaș, echipe cu suporteri fantastici. Sunt oameni care apreciază mult loialitatea și faptul că joci mult cu inima. Am fost un jucător implicat totul.

(n.r.Ce înseamnă Rapidul pentru tine?) E un mod de viată, face parte din viața mea. Nu știu dacă ar fi cineva mai în măsura după Revoluție să vorbească de Rapid. Parcă suntem o familie, tată cu fiu”, a mai spus rapidistul emoționat.

ADVERTISEMENT

Perioada Vaslui, cea mai neagră din cariera lui Daniel Pancu: „Eram într-o formă extraordinară, dar nu jucam”

Daniel Pancu nu își aduce deloc aminte cu plăcere de perioada în care a evoluat pentru FC Vaslui, însă nu îi poartă pică fostului patron al moldovenilor: „(n.r.Ai lucrat și cu Adrian Porumboiu, cum a fost perioada aia?). A fost cea mai nereușită perioadă din cariera mea. Eram într-o formă extraordinară, dar nu jucam. Eram pe post cu Wesley, era și Sânmărtean, deși puteam juca și mai retras oricând. Cred că era Pavlovici cu Ghencev la mijloc.

Am jucat 4-5 meciuri, niciunul ca titular. La primul meci am dat pasă de gol, apoi am scos penalty cu U Cluj. N-am mai suportat și după trei luni am cerut rezilierea, n-am mai rezistat. Te-ai certat cu Porumboiu? Nu, dar i-am spus clar care sunt problemele mele. Am rămas prieteni”.

ADVERTISEMENT

și ce jucători ar convoca pentru un meci pe teren artificial: „(n.r.Vreau să-mi spui 10 jucători cu care ai veni la Victory Cup!). Aici trebuie să vii cu d-ăștia mai micuți și tehnici. Îmi iau doi fundasi Iencsi, Maftei, portar pe Dani Coman, dar pot să stau și eu. Aliuță, Cernat e cel mai bun jucător pe sintetic. Sabău, Luțu și Daniel Niculae, joacă bine și pe sintetic, deși e mare. Și Pele Buga, n-are cum să joace rău nici el”, s-a amuzat „Pancone”.

Daniel Pancu: „Mircea Lucescu ar trebui clonat!”

Mircea Lucescu i-a marcat definitiv cariera lui Daniel Pancu, pe care îl consideră și acum mentorul său: „(n.r.Vreau să te întreb acum de antrenorii pe care i-ai avut, care te-a inspirat cel mai mult și de ce? Antrenorul cu care am evoluat și în Romania și în Turcia. O imensitate în domeniu. Nea’ Mircea Lucescu ar trebui clonat.

ADVERTISEMENT

Modul lui de a vedea fotbalul m-a cucerit total, m-am integrat perfect în sistemele lui. Un om care pregătea tinerii pentru viața și a fost o șansă mare de tot. Noi toți am profitat de prezența lui în mijlocul nostru. Mergeam la film, la teatru. Lecții de viață, familie, pshilogie, pregătit în toate domeniile”.

ADVERTISEMENT

Pancu e convins că viața fotbaliștilor din zilele noastre este total diferită de perioada în care juca el: „n.r.(Ai trăit printre ei, cum ți se pare viața tinerilor fotblisti de astăzi? Mult mai tristă, ei trăiesc în viața asta virtuală, noi socializam altfel, după antrenamente și jocuri, mese, cu prietenii. Acum și dacă ieși cu echipa, după cinci minute toată lumea e cu capul în pământ și se uită pe telefon. E altă generație”.