Daniel Pancu, sfat pentru Bogdan Lobonț. Care e secretul succesului ca antrenor la Rapid

Daniel Pancu este de părere că pentru a avea succes ca antrenor la Rapid. Selecționerul României U21 a dat ca exemplu perioadele de glorie ale giuleștenilor în care antrenorii de atunci au folosit 3-4-2-1 pentru a câștiga trofee și meciuri importante.

“Când l-au pus pe Mutu antrenor, am fost în finala pentru preluarea băncii tehnice. Nu a fost public pentru a nu mă expune, plecasem de puțină vreme de la Rapid. Dacă eram numit atunci, eu jucam cu 3 fundași centrali: 3-4-2-1.

Doi fotbaliști cu profilul numărului 10, Ioniță și Rareș Ilie, sau Sefer și Rareș Ilie, Dugandzic în atac și Săpunaru – Grigore – Ignat în apărare.

Dacă te întorci puțin în istorie: sezonul 1998-1999, cu Mircea Lucescu, am luat titlul și Supercupa cu 3 fundași centrali. În 2002-2003, cu Mircea Rednic, am luat Cupa și campionatul cu 3 fundași centrali. În 2005, 2006 și 2007, cu Răzvan Lucescu, Rapid a ajuns în sferturile Cupei UEFA și a luat două Cupe cu 3 fundași centrali.

Cum nu se gândește nimeni să aducă un antrenor care să aibă profilul ăsta? Plus că e un sistem la modă în Europa, în ultimul timp. Leverkusen, Sporting Lisabona…

Sunt multe echipe care îl folosesc. Dar te uiți în istorie și te întrebi: Rapidul cu ce a câștigat campionatul? Cu sistemul ăsta! Toate trofeele au fost luate cu sistemul ăsta!”, a declarat Daniel Pancu, pentru .

“Rapid are nevoie de sânge proaspăt în apărare”

“Rapid are nevoie de sânge proaspăt în apărare. Are nevoie de dubluri. Săpunaru are o vârstă, Grigore am înțeles că termină contractul sezonul acesta, are oricum și el o vârstă…

Și la mijlocul terenului cei de la Rapid au nevoie de întăriri. În atac stau bine. Fotbalul este un proces. Trebuie să ai pe ce construi și Rapid are pe ce construi. Te gândești la locul 1, când tu ești pe locul 5… E foarte greu! Vrei, nu vrei, sunt 4 echipe în fața ta, 4 echipe bine consolidate“, a mai spus antrenorul României U21.