Bogdan Lobonț, varianta potrivită pentru Rapid? Parcursul antrenorului cu licență la Coverciano

Bogdan Lobonț, noul antrenor al Rapidului. Cum arată până acum cariera de tehnician a fostului mare portar

Bogdan Lobonț a ajuns la 46 de ani să fie antrenorul principal al Rapidului în urma parcursului dezamăgitor din play-off, unde giuleștenii au pierdut patru meciuri la rând.

„Pisica” și-a început cariera de antrenor în decembrie 2018 când a semnat cu Universitatea Cluj, de asemenea avându-l alături ca secund pe fostul său coechipier de la Rapid, Adrian Iencsi, exact ca acum în Giulești.

Ratarea promovării în SuperLiga la barajul cu Hermannstadt a dus la demiterea sa. În 20 de meciuri pe banca „șepcilor roșii”, Bogdan Lobonț a reușit să termine pe locul trei și să obțină 14 victorii, două remize și patru înfrângeri.

„Lobby” și-a continuat apoi „ucenicia” alături de Cosmin Contra, în perioada în care „Guriță” era antrenorul echipei naționale a României. A plecat însă după mai puțin de trei luni odată cu selecționerul la finalul lui noiembrie 2018.

Bogdan Lobonț a revenit în fotbal ca scouter la AS Roma

Bogdan Lobonț a jucat la AS Roma nu mai puțin de nouă ani, mai exact între 2009 și 2018. A revenit în 2020 ca scouter la academia clubului, unde a activat timp de un an.

Câteva luni mai târziu a acceptat o nouă provocare și a fost numit selecționerul României U20, care însă nu este angrenată în nicio competiție oficială și dispută doar meciuri amicale.

A reușit doar trei victorii și România U20 a pierdut la scor în mai multe rânduri: cu Anglia U20 1-6, Germania U20 0-4, Italia U20 1-7 și Elveția U20 0-5. După un an, contractul său cu FRF nu a mai fost reînnoit.

A fost aproape să ajungă la CSA Steaua București

FANATIK a dezvăluit că Bogdan Lobonț a fost foarte aproape să fie convins de George Ogăraru să ajungă antrenor la academia celor de la CSA Steaua București. Cele două părți nu s-au înțeles asupra unor clauze contractuale și deși urma să fie anunțat oficial Lobonț a ajuns în cele din urmă în Giulești pe 9 august 2023.

Încă din acel moment au existat voci conform cărora la Rapid, fapt care s-a adeverit opt luni mai târziu, chiar dacă fostul mare internațional român și-a asumat doar rolul de antrenor cu portarii.

Lobonț a fost pe lista lui Gigi Becali la FCSB și a studiat la Coverciano, cea mai prestigioasă școală de antrenori din lume

FANATIK a dezvăluit că înainte ca Elias Charalambous să fie numit antrenor principal la liderul din SuperLiga.

Bogdan Lobonț nu a renunțat însă niciodată la ideea de a fi antrenor principal, așa cum : „Eu sunt antrenor. Masterul la Coverciano. Harvard din fotbal. Multă lume zice: ‘Moamă, ai făcut un pas în spate că ești antrenor cu portarii’. Dar mă scuzați: portarul face parte din altă parohie?

Într-adevăr, are tricou diferit față de ceilalți și e singurul din toți 11 care folosește mâinile. Dar tot fotbal e. A, că am și competențe și abilități să antrenez portarii? E un skill în plus pe care îl am față de toți ceilalți. E simplu pentru mine. Am abilități pe care nu le au toți. De asta sunt convins. Asta ce înseamnă? Că am o viteză în plus”.

Visează să antreneze în Italia într-o zi: „Normal că mi-ar plăcea să mă întorc”

Bogdan Lobonț își dorește să revină în Serie A ca antrenor, : „Eu tocmai mi-am luat licența la Coverciano. Mi-am dat examenele finale și am zis să îmi iau întâi toate licențele de care am nevoie, pentru că am văzut că sunt multe discuții și probleme pe tema asta. Normal că mi-ar plăcea să mă întorc în Italia. Cu cei de la Roma am rămas în relații foarte bune.

Sunt deschis către orice proiect serios. Singurul lucru pe care nu îl pot accepta e mediocritatea. Cu licența pot antrena oriunde în lume, chiar și în România. A venit Gabriel Omar Batistuta și ne-a vorbit două zile doar despre atacanți. Asta ca să înțelegi cam care e nivelul”.

Lobonț nu a exclus nici o colaborare cu fostul său coleg de la Ajax, care are rezultate remarcabile la echipa de tineret a lui Inter Milano: „Eu țin legătura cu Cristi Chivu. Mi-ar plăcea să lucrăm împreună. Eu vreau să lucrez cu oricine de la care am de învățat. Nu am nicio reținere”.

2 experiențe a avut Bogdan Lobonț ca antrenor principal, ambele finalizate cu un eșec: U Cluj (2018-2019 și România U20 (2020-2021)