Daniel Radcliffe împlinește 33 de ani. Cele mai bune 5 filme pe care să le vezi în afară de Harry Potter

Starul, nimeni altul decât fiul actorului Alan Radcliffe și al directoarei de casting Marcia Gresham, împlinește 33 de ani. Tânărul artist a jucat în numeroase producții, însă cea care l-a consacrat rămâne Harry Potter.

Cum a debutat Daniel Radcliffe pe micile ecrane

Daniel Radcliffe și-a dorit de mic să calce pe urmele părinților săi și avea să fie încurajat de colegi câțiva ani mai târziu. Așa a ajuns să joace în anul 1999 în adaptarea britanică pentru TV a romanului lui Charles Dickens, Oliver Twist.

Trei ani mai târziu era ales în producția de succes Omul nostru din Panama, unde a jucat împreună cu Pierce Brosnan, Geoffrey Rush și Jamie Lee Curtis. Pe platourile de filmate mama sa a discutat cu actrița și autoarea Jamie Lee Curtis.

Vedeta i-a sugerat că ar fi un Harry Potter perfect și așa a ajuns să meargă la un casting unde au participat zeci de actori. Daniel Radcliffe a fost ales de regizorul Chris Columbus pentru rolul mult-râvnit al micului vrăjitor.

Actorul britanic a apărut așadar, în premiera cinematografică a filmului Piatra Filozofală, pe 16 noiembrie 2001. Pelicula i-a adus un mare succes și venituri colosale atât lui, cât și colegilor săi de breaslă.

Câți bani a strâns actorul din filmele Harry Potter

Daniel Radcliffe a jucat în toate filmele Harry Potter, care au avut încasări record în Statele Unite ale Americii. Potrivit , producțiile bazate pe romanele omonime ale lui J. K. Rowling, au încasat un total de 7,7 miliarde de dolari.

Partea care i-a revenit actorului britanic s-a ridicat la suma de 109 milioane de dolari. Datele arată că pentru prima parte a încasat aproximativ 410.000 dolari, pentru a doua, Harry Potter și Camera secretă, 4,9 milioane de dolari și pentru a treia parte, Harry Potter și Pocalul de foc, 18,1 milioane de dolari.

De asemenea, vedeta a primit pentru Harry Potter și Ordinul Phoenix, filmul cu numărul 4, lansat în anul 2007, 14 milioane de lire sterline. Asta înseamnă că actorul a încasat un venit de aproximativ 23 milioane de dolari.

Pentru Harry Potter și Talismanele Morții, partea I (2010) Daniel Radcliffe a primit 33 de milioane de dolari, iar pentru a doua parte suma a rămas aceeași.

Filme bune cu Daniel Radcliffe pe care să le vezi

Harry Potter nu este singura în care poate fi urmărit actorul britanic Daniel Radlicffe. Cel mai recent film în care poate fi văzut este Orașul pierdut, unde a jucat alături de Sandra Bullock, Channing Tatum și Brad Pitt.

Din 2011 actorul a demonstrat constant că este extrem de talentat și că poate interpreta diverse roluri. De fiecare dată a căpătat experiență, mai ales după ce a preluat mantia de răufăcător, jucându-l pe omul de afaceri Fairfax.

Now You See Me: Jaful Perfect 2 (2016), Ce-ar fi dacă (2013), Playmobile: The Movie (2019), Femeia în negru (2012) și O tipă… dezastru (2015) sunt alte producții în care actorul britanic și-a făcut simțită prezența de-a lungul anilor.

În altă ordine de idei, Daniel Radcliffe a declarat la un moment dat că este ateu și că este ”mândru deoarece este evreu”. În noiembrie 2000 celebrul actor britanic a publicat o serie de poezii sub numele Jacob Gershon.