Daniel Șendre după încă o tragedie care zguduie țara: “România care ucide și românii care nu fac nimic să oprească măcelul”

“Deșteaptă-te române din somnul cel de moarte în care te-adânciră barbarii de tirani”, zice imnul, iar întrebarea mea este: care tirani?

Daniel Șendre după încă o tragedie care zguduie țara

În 2007, un cetățean român decide să construiască o fermă în care să locuiască împreună cu familia, fără să aibă autorizație de construcție. Spiritul antreprenorial îl determină să adauge încă o căsuță și încă un restaurant și încă o căsuță, până când ferma inițială devine un complex hotelier în toată regula, unde mii de oameni vin să mănânce, să se distreze și să doarmă, fără să aibă nici cea mai mică idee despre faptul că stabilimentul respectiv nu are nici măcar autorizație împotriva incendiilor.

16 ani mai târziu, , chiar fiul nenăscut la începutul proiectului devenit între timp public își pierde viața mistuit de flăcările inconștienței tatălui afacerist. Copilul avea doar 11 ani, nu mai mulți! În ce mă privește, acest lucru este dovada faptului că tatăl nu a disprețuit viața oamenilor, în general, ci doar a eșuat în a înțelege rostul autorizațiilor de orice fel.

Acestea nu sunt doar un moft al autorităților, ci sunt menite să ne păstreze pe toți în siguranță. Autorizațiile acordate pe bune reduc riscul să cadă casele peste noi, să ne electrocutam cu ciorba de burtă sau să ardem de vii în timp ce dormim. Chiar și mână criminală dacă este, șansele să scapi cu viață dintr-un incendiu cresc considerabil odată ce au fost respectate legile, că nu arde materialul din care te obligă să construiești, spre exemplu.

“Vinovați pentru tragedie sunt toți cetățeni români”

Tatăl că nu a solicitat autorizațiile, angajați corupți de interese zonale meschine că nu i le-au acordat, jurnaliști care judecă după ureche și analiști care dau verdicte, toate contează mai puțin înspre deloc astăzi, cert este că 3 copii au murit absurd, alături de încă 5 adulți. Vinovați pentru tragedie sunt toți cetățeni români, deci despre care tirani asupritori ne vorbește imnul nostru național!? Barbari cu noi înșine suntem chiar noi!

Cu 7 ani în urmă, alți 64 de tineri au murit, în chinuri, la “Colectiv”. România s-a cutremurat din temelii și atunci, normal, ne-am isterizat, am urlat, am arătat cu degetul, am identificat vinovați, am dezbătut pe Facebook și la televizor, după care am aprins candele în fața clubului devenit cimitir și cam atât. Dovada!?

3678 de grădinițe și școli

511 spitale

2353 unități de comerț

866 biserici

672 unități de asistență socială

239 unități de cultură

1574 de hoteluri și pensiuni

TOATE FUNCȚIONEAZĂ ASTĂZI FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE SECURITATE LA INCENDIU, CONFORM IGSU!

“Refuzăm să învățăm din greșeli, votăm la fel de stupid, continuăm să le cerem aleșilor nimic și ieșim din case să murim”

Cu alte cuvinte, fie că mergem la teatru, pe stradă, la restaurant sau în biserică, riscurile să ne întoarcem acasă în sicriu sau în saci de plastic, negri, sunt extrem de mari. Ce nevoie mai avem de cutremurul ăla mare pe care-l așteptăm încă din 77!?

Anii trec și nimic nu pare să se schimbe în țara noastră dragă. Ne isterizăm, ne împărțim în “buni” și “răi”, identificăm vinovați și ne scuipăm reciproc, dar mai departe refuzăm să învățăm din greșeli, votăm la fel de stupid, continuăm să le cerem aleșilor nimic și ieșim din case să murim. Suie Muedia în geacă roșie din Piața Victoriei, știi ce zic!? Normal că știi, doar suntem români amândoi!

Pe 26 august 2023, la Crevedia, o serie de explozii din curtea unei stații GPL a omorât 6 oameni, a rănit 58 și a lăsat pe drumuri 97 de familii, ale căror case au fost zguduite din țâțâni. În România e suficient doar să treci prin zonă, nu neapărat să fii prezent în incintă, ca să mori!

Pe șoselele patriei, la fel, a fost carnagiu și în timpul acestor sărbători, iar fiarele continuă să se izbească unele în altele, cu români înăuntru, chiar în timp ce eu scriu și tu citești. Lipsa autostrăzilor ne omoară cu zile cu aceeași voioșie cu care ne omoară nozocomialele în spitalele unde mergem să ne facem bine. LoL.

“Nu învățăm nimic, niciodată, indiferent ce ni se întâmplă și ce mai inventează restul!”

Suntem în continuare țara în care adevăratul imn ar trebui să se numească: “Lasă, bă, că merge și așa!” Apoi rezolvăm cu o sârmǎ pusă în rotativa de la guvernare. Le cerem politicienilor să repare lucrurile, însă chiar noi trimitem la vârf preponderent incapabili, care nu ne oferă decât un pic de pâine și restul circ, pe care le luăm cu stânga, în timp ce cu dreapta continuăm să dăm șpagă pentru ca alții de-ai noștri să închidă ochii înainte să ne omorâm între noi.

Barbari cu noi înșine suntem chiar noi, repet, de aceea România noastră educată și dragă continuă să ne omoare pe capete la școală, la teatru, în hoteluri, pe stradă și în spitale. Copilul ăla, de a căzut internatul pe el, !? În afară de faptul că s-a născut p-aici, evident! Sau “ghinion”, cum se aude Robotul, în telefon, când apelezi cu 40 în față, de la Bruxelles.

Nu învățăm nimic, niciodată, indiferent ce ni se întâmplă și ce mai inventează restul! Nici măcar Google nu ne face mai deștepți! Ademenim Inteligența Artificială la același nivel și o facem muci. Să mai aprindem niște lumânări, obligatoriu cumpărate de la biserica în care intrăm, nu de la cine știe ce magazin random, apoi să ne vedem liniștiți de treabă, mai ales că vin alte alegeri, în care de votat vom vota, cel mai probabil, tot pe bază de tirani barbari străini, care ne adânciră în somnul profund pe care-l dormim de când ne știm, ca nație. Să ne deștepte cine, mai exact!?

Șoșoacă și Simion, trăi-ne-ar familiile, așa indică sondajele!

ĂȘTIA SUNTEM, ATÂT PUTEM ŞI AVEM CEL MAI POTRIVIT IMN DE PE MAPAMOND!

Să ne odihnească Dumnezeu în liniște și pe noi, cei care urmăm!