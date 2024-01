Daniel Șendre oferă 3 motive pentru care Neluțu Varga a dat lovitura cu Mutu. “Când antrenorul e mai mare decât clubul”

Antrenorul și clubul se vor vindeca reciproc, grație inspirației lui Neluțu Varga, . Iată de ce!

Daniel Șendre oferă 3 motive pentru care Neluțu Varga a dat lovitura cu Mutu

1. Mutu e celebru, CFR e CFR.

Rugați-i pe Ronaldo, Ibrahimovici, Baggio, Lampard, John Terry, Jose Mourinho sau Marcelo Lippi să spună două-trei vorbe despre CFR Cluj și răspunsul lor, cel mai probabil, va fi: “CFR Who”!? Însă toți vor zâmbi larg la auzul numelui Adrian Mutu. Primii 5 au jucat cu el, în timp ce ultimii 2 l-au antrenat.

“Adrian Mutu. Ce amintiri ai tu, alții nu au avut nici vise. Ești ultimul mare atacant al acestei țărișoare”, i-a scris un suporter lui Adi, zilele trecute, pe Facebook, sub niște fotografii în care apărea alături de câteva dintre legendele menționate mai sus.

CFR este unul dintre cele mai vechi cluburi din România, are 8 titluri, 4 Cupe, 4 Supercupe și câteva meciuri în UCL. Nu e puțin deloc, însă pe plan internațional, CFR nu există, lucru pe care sunt convins că Neluțu Varga l-a verificat deja în țările străine prin care i-au umblat piciorușele. Mutu însă e “cineva” în toate, nu doar în România, așa că prezența sa pe banca lui CFR va atrage atenția presei, a jucătorilor, a agenților, a suporterilor și nu în ultimul rând a sponsorilor.

Ca atare, Mutu va aduce oameni pe stadion, imagine și rating, care toate înseamnă bani. Sper că Adi a speculat acest lucru în contract. (smile)

“Nu pot uita când ți se scanda numele pe Stamford Bridge și suporterii cu copiii de mană, toți cu 7 pe spate”, i-a scris un alt suporter lui Adi, la aceeași postare pe FB. Este unul dintre suporterii isteți, care văd tot tabloul, spre deosebire de cei care au rămas blocați la faza cu cocaina. Oamenii aceștia, din fericire puțini, nu realizează că inclusiv acel episod, regretabil așa cum a fost, a contribuit la celebritatea “Briliantului” astăzi. Adi Mutu a fost un fotbalist de excepție, un talent în adevăratul sens al cuvântului, iar aștia sunt extrem de capricioși, ca să nu zic “scrântiți”. Unii au ajuns să facă până și pușcărie!

Fiorentina a publicat recent primul 11 all time al clubului, în care Mutu apare inter, cu Batistuta în dreapta și cu Rui Costa, Baggio, Antognoni, Cervato, Vierchowod și Passarella pe spate. Pentru noi, românii, asta e uluitor de-a dreptul. Pe banca lui CFR Cluj va sta o parte din istoria Fiorentinei!

2. Mutu poate stăpâni vestiare grele.

CFR plătește bine, așa că are un vestiar dificil, pe care , din păcate. În fotbal, bani mulți nu pot ajunge să primească decât caracterele tari. Un astfel de vestiar nu poate fi ținut în mână decât de unul cu personalitate la fel.

“Când am ajuns la Milano, m-am dezbrăcat în vestiar alături de Ronaldo, Vieri, Zamorano, Zanetti, Baggio, așa că o jumătate de oră nu am vorbit, ci doar am privit. Mă uitam la ei și mă gândeam cât de norocos sunt.”

Sper că jucătorii lui CFR sunt isteți, pentru că altfel nu vor prinde Mărțișorul la Cluj. De acum încolo, la clubul în care bagă bani Varga, legea în vestiar o va face Mutu, chiar și cu ranga, dacă va fi nevoie, învelită sau nu în prosop.

Menționez aici episodul cu Sinișa Mihaljovici, Dumnezeu să-l odihnească în pace, ca să realizeze toți cu cine au de a face. Se întâmpla în vara lui 2010, când Prandelli a plecat de la Fiorentina la naționala Italiei, iar locul său a fost luat de Mihajlovici, cu care avusese faimosul conflict cu scuipatul. “Eram la Cortina d’Ampezzo, primele zile de antrenament. «Te cheamă Mister!», mi-a spus team-managerul. «Du-te la el în vestiar, că e singur!» Eram în chiloți, mi-am pus șlapii și așa am plecat. «Dacă e să ne batem, măcar să nu mă poată apuca de tricou, să mi-l pună în cap»” Dar surpriză! „Când am intrat în vestiar, să leșin: Sinişa era tot în chiloți. «Mamă, și el a gândit la fel!», a povestit al nostru, în cartea sa autobiografică. Însă greșise, Sinișa atunci l-a îmbrățișat! Imposibil ca jucătorii lui CFR să nu realizeze pe cine au în față și câte poate să-i învețe!

3. Profesional vorbind, clubul e pe mâini bune.

La 6 ani după ce s-a apucat de antrenorat, într-o carieră în care a făcut pașii corecți, pornind de la tineretul lui Al Wahda, Naționala României Under, trecând apoi pe la FCU, Rapid și cu o experiență inclusiv în străinătate, la Neftchi Baku, Adrian Mutu este deja “antrenor”. E ca la rutieră, Adi a parcurs primii 10.000 de Km necesari pentru a se numi “șofer”. Kilometri în care conduci autovehicolul pe toate categoriile de drumuri și prin toate tipurile de vreme, începând de la iarnă și terminând cu ploaie. Cred, așadar, că Neluțu Varga și-a lăsat mașina preferată pe mâini sigure.

Dincolo de talent, școală, licențe, cursuri și cărți de specialitate citite, Mutu a lucrat în carieră cu antrenori mari, de la care pământ să fii și tot prinzi ceva.

Mutu însă e un tip isteț, care de la Dinu, Prandelli, Mourinho și Lippi a învățat inclusiv psihologie, nu doar abordări și sisteme tactice. Dacă e lăsat să lucreze în liniște, sunt convins că Mutu va obține trofee cu CFR, pentru că la Cluj are tot ce îi trebuie: susținere, infrastructură, bani, calitate și foame de performanță.

Sunt motive pentru care Mutu a fost adus inclusiv pe banca Rapidului. Știința jocului, eleganța în fața camerelor, brandul și notorietatea lui Adi se potriveau perfect în proiectul european gândit de Dan Șucu.

Tot ce am scris mai sus sunt lucruri bazate pe “facts”, deci imposibil de contestat.

PRIETEN, MAMĂ, COPIL ȘI IDOL

Există oameni în fotbal care nu înțeleg de ce Varga nu l-a adus încă din luna decembrie, permițându-i astfel lui Mutu să meargă în cantonament cu echipa. Eu spun însă că momentul e perfect pentru ambele părți.

Adrian nu ar fi fost capabil să se concentreze pe fotbal în decembrie, din cauza problemelor grave de sănătate prin care trecea mama lui. Din păcate însă, banii, celebritatea și relațiile nu i-au permis lui Adrian să își salveze mama, așa că adevărata femeie a vieții sale s-a stins cu doar 4 zile înainte de Crăciun. Ne închipuim, cu toții, cum au arătat sărbătorile pentru el și familia lui.

Proiectul pe care prietenul Neluțu Varga i l-a pus acum lui Adi în brațe îl va ajuta nu doar să avanseze în carieră, ci și să se vindece. Munca îi va face bine.

Sunt convins că prietenul va continua să bage bani în echipă pentru ca Adrian să reușească să îi întoarcă dublu. Participarea în Europa și un titlu cu CFR vor însemna milioane pentru Varga și ușa deschisă larg pentru Mutu la un club din fotbalul mare.

“Gicu Dobrin îl iubea foarte mult pe Adrian. Era elevul lui preferat. Vedea în el un jucător de perspectivă. Adrian avea un obicei pe care l-a păstrat în fiecare an: în dimineaţa zilei dintâi a Noului An, primul om pe care-l sorcovea era Dobrin. Îmi spunea, de fiecare dată când sosea acasă, că Gicu era foarte fericit să-l vadă. Între ei se legase o relaţie specială. Chiar şi acum, când Dobrin nu mai este, Adrian îşi aduce aminte cu plăcere de acele momente petrecute în preajma celui pe care l-a considerat cel mai mare jucător de fotbal din România”, a dezvăluit Rodica Mutu, în 2017, în Libertatea.

Adi a rămas fără ambii, mamă și idol, însă va fi primul român din istorie care va ajunge la timp la destinație cu CFR. Nu sunt superstițios, dar e copilul care l-a sorcovit pe Dobrin!