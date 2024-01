Daniel Șendre, dezvăluiri din interiorul Dinamo: “Red & White se zguduie din temelii. Renovatio nu mai acceptă jocul lui Nicolescu și Voicu”

Primul semn că cei de la Renovatio sunt îngrijorați de mersul lucrurilor în cadrul clubului a venit în urmă cu două luni, când Renovatio i-a interzis lui Andrei Nicolescu, administratorul special al clubului, să efectueze plăți mai mari de 5000 de Euro, fără acordul lor. Ca atare, orice plată care depășește acest plafon trebuie aprobată în prealabil de cei care dau banii pentru ca Dinamo să poată funcționa.

Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo. “Red & White se zguduie din temelii. Renovatio nu mai acceptă jocul lui Nicolescu și Voicu”

În acest moment, structura acționariatului Red & White, societate care deține 80% din clubul Dinamo, se prezintă după cum urmează:

ADVERTISEMENT

Eugen Gheorghe Voicu – 40%

Andrei Cristian Nicolescu – 27%

Dan Junior Gătăianțu – 3%

RNV Sports SRL (Renovatio) – 22%

Team Sport Management (Bogdan Pavel) – 8%

După cum se poate observa, Eugen Voicu și Andrei Nicolescu dețin 70% din acțiuni în Red & White, în condițiile în care Renovatio a furnizat 70% din banii cu care Dinamo și Red & White au funcționat în ultimul an. Dacă luăm în calcul și cele 11 procente deținute de apropiații celor doi, Pavel și Gătăianțu, avem dimensiunea reală a nemulțumirii lui Renovatio.

ADVERTISEMENT

Din informațiile mele, actionarii Renovatio fac presiuni pentru modificatea actelor atât în interiorul Red & White, cât și la Registrul Comerțului, acte care momentan le oferă controlul total asupra clubului lui Eugen Voicu și Andrei Nicolescu, în condițiile în care cei doi nu contribuie deloc financiar.

Pare logică solicitarea celor de la Renovatio, nu!? Nici un om de afaceri serios nu va accepta să bage bani la nesfârșit în compania deținută în acte de alții. Este motivul pentru care nici suporterii lui Dinamo nu au băgat bani în Lotus SRL, companie deținută de Cortacero și mai apoi de Șerdean, ci direct în Dinamo, pe care în cele din urmă și l-au salvat.

ADVERTISEMENT

Surse de finanțare Dinamo sezonul în curs:

Drepturi TV (980.000 de Euro)

Sponsori (aproximativ 1,1 mil de Euro)

Renovatio (2-2,5 mil de Euro, investiti deja)

Ticketing, magazin online club, FRF (500.000 de Euro)

Varianta propusă la început de Voicu și Nicolescu

Renovatio a intrat în clubul Dinamo ca sponsor, inițial, compania fiind adusă în Ștefan cel Mare de către Vlad Iacob, fostul administrator special. Motivul pentru care Renovatio a acceptat să intre ulterior și în acționariatul Red & White a fost planul care le-a fost prezentat, conform căruia Nicolescu și Voicu vor continua să ofere din acțiunile lor altor investitori care urmau să se alăture proiectului. Procentele lui Voicu și Nicolescu în acționariatul RW astfel s-ar fi diminuat.

ADVERTISEMENT

Ca atare, Renovatio a acceptat să finanțeze proiectul, fiind de acord și ca managementul clubului să fie asigurat de Andrei Nicolescu.

Lucrurile însă au scăpat de sub control, Dinamo în acest moment fiind un club la pământ din punct de vedere administrativ și sportiv cu un pas în divizia B.

Mai mult decât atât, investitorii cu care Nicolescu și Voicu au defilat luni de zile în fața suporterilor și a opiniei publice s-au dovedit a fi doar vorbe în vânt.

În consecință, Renovațio nu mai pare dispusă să accepte situația de fapt, în care compania să bage bani, în timp ce Voicu și Nicolescu să dețină pachetul majoritar.

Intră în scenă și OMV Petrom

Informația vine pe fondul mutării majore anunțate în presa centrală astăzi, conform căreia În plus, OMV Petrom va achiziţiona integral Renovatio Asset Management, proprietarul celei mai mari reţele de încărcare pentru vehicule electrice din România.

De menționat că Renovatio este prezentă în structura acționariatului lui Dinamo prin intermediul unei companii separate: RNV Sports SRL. În ce măsura va influența situatia de la Dinamo preluarea companiei Renovatio de către OMV Petrom rămâne de văzut în zilele care urmează, tot ce pot spera suporterii fiind faptul ca cei care asigură finanțarea să continue să o facă. Ba chiar să pluseze, dacă cerințele le sunt îndeplinite!

Dinamo a plecat astăzi în Turcia

și fără nici un transfer care să sporească șansele de a rămâne în Superliga.

Ieri seară, croatul Zeljko Kopic a apărut în fața jurnaliștilor singur, într-o conferință de presă aproape tristă, desfășurată la Săftica. Fără translator care să asigure traducerea din engleză în română, fără administratorul Andrei Nicolescu alături și în lipsa discursului de început, oferit, de obicei, de către ofițerul de presă al clubului, Ionel Culina, croatul a părut dezarmat de situația cu care se confruntă. “It is what it is” – “It is not an ideal situation” – “I have to accept it”, au fost doar câteva dintre expresiile folosite de antrenor. Pe românește: “Este ceea ce este” – “Nu e de dorit situația” – “Trebuie însă să o accept”.

Kopic a anunțat plecările lui Cătălin Țîră, Filip Dujmovici și Iulian Roșu, în timp ce Deniz Giafer și Valentin Borcea vor fi împrumutați.

Mai departe, croatul a anunțat cooptarea în staff a unui antrenor secund, Marijo Tot, posesor al licenței UEFA PRO și fost secund al lui Slaven Bilic, la Al Ittihad, împreună cu care îi va antrena însă tot pe Rici Grigore, Abdallah și Bena. Cam care sunt șansele ca Dinamo să se salveze de la retrogradare!?

Președintele e la plajă

Deși situația la club este una foarte delicată, cu extrem de multe probleme de rezolvat, administratorul special, Andrei Nicolescu, se află zilele acestea în vacanță, în Mexic, de unde se va întoarce pe 7 ianuarie.

15 este locul din SuperLiga pe care l-a ocupat Dinamo la finalul anului 2023

7 puncte îi despart pe roș-albi de Poli Iași, ocupanta primului loc de baraj