Daniela Gyorfi și-a oripilat fanii cu înfățișarea ei: „Doamne, ce ți-ai făcut?”

Daniela Gyorfi reușește să-și surprindă fanii pe Instagram, însă nu într-un mod plăcut. Aceasta a postat o fotografie care a stârnit comentariile răutăcioase ale urmăritorilor ei de pe rețeaua de socializare.

Imaginea se voia a fi una prin care ea își lăuda coafura, doar că admiratorii ei au fost uimiți de aspectul fizic al vedetei.

Aceștia s-au arătat oripilați de modul în care arată fața Danielei și au pus asta în seama a mult prea multe operații estetice.

Daniela Gyorfi, criticată în repetate rânduri pentru multitudinea de operații estetice pe care le-a făcut

„Ferească Dumnezeu! te-ai desfigurat pe bani… Doamne, iartă-mă, că nu vreau să fiu rea, dar arăți precum o vrăjitoare…Îți ies în evidență pomeții”, „nu am dreptul să te judec, dar e o plăcere să îți spun. Îți stă foarte urât! Succes în carieră!”, „am crezut că e genul de poză unde trebuie dă identifici greșelile” sau „nu e bine deloc. Cine zice altfel, minte. Ești un om super ok, de ce nu realizezi că timpul trece pentru noi toti…” sunt doar câteva dintre părerile exprimate de cei ce au văzut fotografia.

Numărul vizitelor la medicul estetician pe care le-a făcut Daniela a fost mereu amplu dezbătut de către fanii acesteia. La 51 de ani, Gyorfi are doar 49 de kilograme și o formă fizică de invidiat, marea problemă pare a fi câte intervenții estetice și-a făcut cântăreața.

Aceasta a declarat că: „nu pot spune că în momentul în care am împlinit 50 de ani, vai, am intrat într-o criză. După sufletul și după mintea mea, eu mă simt de 30 de ani. Eu sunt o tipă foarte activă, mă maimuțăresc prin casă, mie îmi place să copilăresc, îmi place să am grijă de mine atât cât pot.

Dacă aș fi operată, în primul rând că aș spune, pentru că nu este nimic rău ca la 50 de ani să ai grijă de tine, să te operezi.

Da, mă gândesc să-mi fac nu neapărat operații, dar îmi fac un Botox. Mi-am mai făcut buzele, mi le-am mai și stricat, mi-am făcut dantura, care n-a fost neapărat un moft, am extensii puse …”

Vedeta recunoaște că numărul operațiilor estetice a ajuns un subiect care îi dă bătăi de cap: „când aud asta, pe mine deja mă apucă nervii, pentru că m-am săturat să spun că nu am. Ce am avut mi-am asumat.Eu am fost prima care am spus că mi-am făcut operație la sâni. Mi-am mai făcut o operație la nas”, a spus ea, conform avantaje.ro.

De altfel, cu ocazia postării de pe Instagram, Daniela i-a și răspuns unei admiratoare care îi critica alegerile, vedeta fiind vizibil nemulțumită de comentariul internautei: „da, timpul trece, iar noi ar trebui să fim mai întelepți, nu să judecăm un om după cum arată într-o poză…”.