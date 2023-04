Daniela Iliescu a plecat din țară fără Culiță Sterp: „Am preferat să fiu eu cu gândurile mele”

Daniela Iliescu a mers fără Culiță Sterp, în altă țară, singură-singurică! Vedeta a postat un vlog pe pagina ei de YouTube, acolo unde a explicat că nu e musai să fie lipită de bărbatul ei, oferind o lecție de independență tuturor femeilor!

Daniela Iliescu, fără Culiță Sterp, în afara țării! De ce nu a însoțit-o cântărețul: „Știu că sunt de neînțeles”

Daniela s-a dus în Austria pentru a rezolva niște probleme, printre care unele medicale. A mers la doctor ca să găsească un tratament pentru poliartrita cu care se confruntă. Despre acest subiect nu a dat prea multe detalii. Partenera lui Culiță Sterp a promis, în schimb, că va face un episod special despre ce a aflat de la medic.

„Știu că de cele mai multe ori sunt de neînțeles pentru cei mai mulți dintre voi. Mai ales pentru persoanele care nu mă cunosc. Știu că e ciudat că eu călătoresc singură, însă nu mai e nevoie să repet de ce nu pot călători cu Culiță.

Consider că fiecare om trebuie să își urmeze cursul vieții lui. Și dacă eu am o problemă, dacă am ceva ce ține de business sau îmi place să călătoresc, nu trebuie să o faci mereu împreună cu cineva.

Chiar vă încurajez să petreceți cât mai mult timp împreună cu voi. Când cineva pleacă pentru o perioadă din viața voastră, să învățați să vă bucurați de timpul petrecut cu voi. Atunci înseamnă că ați câștigat, că fericirea ta nu mai depinde de nimeni.

Să te poți bucura de lucrurile din viață singur, să poți să mergi la o cafea, să faci shopping, orice. Eu puteam acum să iau pe cineva cu mine, dar nu am luat. Am preferat să fiu eu cu gândurile mele”, a declarat Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp, în

Iubita lui Culiță Sterp spune că a avut certuri cu acesta, dar se înțeleg foarte bine acum: „Am avut și neînțelegeri”

în caz că oamenii vor începe să speculeze pe seama legăturii sale sentimentale, că faptul că îi place să călătorească singură nu înseamnă că îl neglijează pe Culiță Sterp sau că nu își iubește partenerul. Pur și simplu, tânăra a pledat pentru mai multă libertate, chiar și în cazurile în care o persoană are pe cineva în viața sa.

„Noi chiar ne înțelegem foarte bine. Am vrut să spun extraordinar de bine, dar după aceea spuneați că exagerez. Cu mult efort, am reușit să ne creăm o relație astfel încât să ne bucurăm unul de altul.

Am reușit să avem înțelegere unul față de celălalt, legat de stilul nostru, de personalitatea fiecăruia, de aspirațiile fiecăruia. Norocul nostru e că aspirăm la același lucru”, a spus Daniela Iliescu despre relația cu

Daniela a mai spus un alt lucru interesant, și anume că a muncit din greu pentru a ajunge la echilibrul de care se bucură acum în povestea de iubire cu Culiță Sterp.

„Bineînțeles că mai avem certuri. Am avut certuri și în trecut și neînțelegeri. Important e să găsești persoana lângă care să simți că poți să mergi mai departe, să simți că poți să dai înainte, să aveți aceleași aspirații”, a completat Daniela Iliescu, anticipând că lumea ar putea să se întrebe dacă nu cumva între ea și Culiță există anumite sincope.