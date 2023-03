Daniela Ploia, marcată de relațiile amoroase. Prin ce a trecut cântăreața de muzică populară

Vedeta născută pe data de 1 iunie 1983, în localitatea Comanda, a rămas . Prin ce a trecut cântăreața de muzică populară, subliniind că a avut parte de două legături în urma cărora a rămas cu inima frântă.

Daniela Ploia, dezamăgită de legăturile de dragoste. Ce a pățit artista până la vârsta de 39 de ani

Daniela Ploia se declară dezamăgită de legăturile de dragoste pe care le-a avut până la aproape 40 de ani. Interpreta din Mehedinți și-a pierdut încrederea în bărbați și spune că nu se vede mergând spre altar prea curând.

S-a îndrăgostit prima oară la 14 ani de un tânăr mai mare cu 5 ani decât ea. Relația dintre ei a început oficial când solista a ajuns la facultate la Timișoara, vedeta precizând că s-a păstrat pură până la 22 de ani.

Artista de muzică populară și respectivul, pe numele său Cristi, au avut o relație timp de 8 ani și chiar aveau planuri de nuntă. Din păcate, cei doi nu și-au mai unit destinele pentru că bărbatul a lăsat-o însărcinată pe cea mai bună prietenă a ei.

„A fost șocul vieții când ea mi-a spus! El nu a știut că ea e însărcinată. Ea mi-a spus că e cu el, în Germania, unde lucra el, se dusese să-i spună că e însărcinată. Și m-am dus după ei, în Germania, la hotelul unde mi-a zis ea că sunt.

Am ajuns în cameră, ea nu era… ce să vezi, se ascunsese în dulap. A venit și domnul, tremura tot, atunci a aflat și că va avea un copil”, a povestit Daniela Ploia pentru .

Daniela Ploia, detalii despre a doua relație eșuată

Daniela Ploia și fostul partener de viață au încercat să reia legătura amoroasă și timp de alți 2 ani au format un cuplu, însă în cele din urmă au luat-o pe drumuri separate. Trei ani a fost singură.

După această perioadă vedeta a cunoscut un medic român care este stabilit la Paris, Ionuț. S-au cunoscut pe Facebook și după ce au conversat timp de 8 luni în social media solista a cedat și s-a văzut oficial cu bărbatul.

„Ce s-a întâmplat în relația cu el m-a marcat! M-a rănit și m-a trădat premeditat. Am rămas marcată și din cauza asta nu mai am încredere acum. După un an de zile, în care am mers foarte des la Paris, a apărut prima domnișoară.

El era de fapt cu cinci în același timp. Cu una de trei ani, cu alta de doi ani… De pe Facebook am aflat, acolo mi-au scris toate”, a mai adăugat Daniela Ploia, mai arată sursa menționată anterior.