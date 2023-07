Daniil Medvedev, fostul lider mondial, calificat în turul al treilea la Wimbledon, a vorbit la general despre cazurile de dopaj și a făcut referiri concrete la procesul Simonei Halep. Românca este suspendată provizoriu din tenis după ce a fost depistată cu roxadustat la US Open 2022.

Daniil Medvedev, anunț care-i dă speranțe Simonei Halep: „Și anti-dopingul spune că nu le-ar afecta performanța”

Simona Halep a fost depistată pozitiv cu o cantitate foarte mică de roxadustat, după o probă de urină recoltată la US Open 2022. , Daniil Medvedev a fost la un singur test distanță de a fi suspendat.

Vorbind la modul general despre dopaj, tenismenul rus a trecut la cazuri concrete și a făcut referire la . Fostul lider mondial a avut o părere categorică și a precizat că în contextul audierilor trebuie să se țină cont de cantitatea de substanță interzisă depistată în organism.

„Vezi că sunt unii jucători, nu vreau să le dau numele. Dar vezi că au cinci miligrame dintr-o substanță interzisă, unde și anti-dopingul spune în unele cazuri că acest lucru nu le-ar putea afecta performanța”, a declarat Daniil Medvedev, potrivit .

Daniil Medvedev a făcut referire și la cazul lui Jenson Brooskby

În discursul pe care l-a avut, Daniil Medvedev a făcut trimitere și către cazul lui Jenson Brooskby. Jucătorul de tenis american, aflat pe locul 101 ATP, a fost suspendat provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului pentru că a ratat trei teste anti-doping consecutive pe o perioadă de un an.

„Nu am picat niciodată vreun test anti-dopaj, nu am luat niciodată vreo substanță interzisă”, a declarat Jenson Brooskby, potrivit Associated Press. Daniil Medvedev a ratat două teste anti-doping consecutive și a fost la doar un test distanță de a fi suspendat provizoriu din tenis.

Rusul aflat pe locul 3 ATP s-a calificat în turul al treilea la Wimbledon. În runda inaugurală, fostul lider mondial l-a învins pe Arthur Fery, scor 7-5, 6-4, 6-3. În al doilea tur, Daniil Medvedev a trecut de Adrian Mannarino, scor 6-3, 6-3, 7-6(5). Pentru un loc în optimi, rusul îl va înfrunta pe Marton Fucsovics.

Simona Halep a pledat nevinovată după audierea de la Londra

Audierea Simonei Halep a avut parte de trei amânări. În cele din urmă, campioana de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 a fost audiată la tribunalul independent de la Londra „Sport Resolutions” la finalul lunii iunie.

Audierile au durat două zile, iar Simona Halep a pledat nevinovată în fața instanței în urma cantității infime prelevate la US Open 2022. Avocații româncei au pus pe masă toate argumentele care să contribuie la un verdict favorabil pentru jucătoarea de tenis din România.