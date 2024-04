Dănuț Lupu dezvăluie ce a făcut pe 7 martie când i s-a refuzat eliberarea: „Am avut o oră de nebuneală” Ce decizie șocantă a luat

Dănuț Lupu, , a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre momentul trăit pe data de 7 martie când i-a fost refuzată eliberarea.

Dănuț Lupu a dezvăluit ce-a făcut când a aflat că nu va fi eliberat pe 7 martie

Dănuț Lupu a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți si vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO, că a avut parte de o oră grea, de nebuneală, .

„Da! Am fost respectat în cameră, nu s-a pus problema. Băieți, mulți cu două clase, mulți contabili. Ți-am spus, nu am ce să comentez de ei. Ba din contră, poate câteodată săream eu calul și ei erau liniștiți. Niciodată nu mi-au făcut nimic. Am avut și momente când eram nervos. Pe 7 martie, când nu mi-au dat drumul, am avut vreo oră de nebuneală, dar m-au înțeles.

Am trântit pe acolo, am aruncat cu alea prin cameră. Am mai țipat, am mai aruncat cu saltele. Mă repet, dacă făceam vreo faptă în care să pun pe cineva în pericol, mai ziceam că merit să fiu la închisoare, dar așa? Eu nu consider că fapta pentru care eu am fost condamnat e o faptă pentru care să te duci la pușcărie.

Înțeleg, e o problemă faptul că nu ai voie să conduci fără permis, dar eu cred că totuși ar trebui să se țină cont și de ce conduci. Eu ultima dată am fost nevoit să conduc pentru a merge la spital, m-au și urmărit ca să vadă că acolo mă duc.

Trebuia să stau în casă să mor? Am greșit, ok. Am fost conștient de lucrurile pe care le-am făcut, de aia m-am și predat. Îmi asum greșeala”, a declarat Danuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu: „Mi-au făcut și un bine”

Dănuț Lupu, fostul fotbalist al celor de la Dinamo, a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că Justiția i-a făcut un bine când l-au reținut pentru faptul că a condus fără permis, dar s-a arătat dezamăgit de cum au evoluat lucrurile la recurs.

„Poate, într-un fel, mi-a făcut și un bine. Acum nici dacă mă roagă cineva să mă urc la volan, eu refuz. Nu-mi mai trebuie. Până nu-mi rezolv problema cu permisul de conducere, o să stau liniștit. Pe 7 martie, atunci când mi-au făcut recursul, am stat 3 săptămâni să-mi dea termen, pentru că nu găseau motivare.

Mi-au zis prietenii să te sun Horia, ca să semnalezi tu asta, dar am lăsat-o așa. Nu cred că e normal faci un recurs unui om, are și el drepturi ca și tine. Nu e normal să-l lași 3 săptămâni pentru a-i găsi motivație”, a mărturisit Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

