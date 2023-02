Dănuț Lupu îl atacă din nou pe Gică Hagi după declarațiile de la Fanatik SuperLiga: „A fugit mereu de dueluri. Convocările la echipa naţională tot el le făcea”

Disputa dintre Dănuț Lupu și Gică Hagi este departe de a se fi terminat. După , de la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, care au dat startul scandalului, Dănuț Lupu a lansat un nou atac la adresa lui Gică Hagi.

Dănuț Lupu l-a atacat din nou pe Gică Hagi: „Care era problema lui?”

Dănuț Lupu a avut un discurs dur despre Gică Hagi la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Președintele CS Dinamo nu îl recunoaște pe fostul fotbalist de la Real Madrid și Barcelona drept „Rege”. Ulterior, conducătorul celor de la Farul însă disputa continuă.

În ultimele afirmații, Dănuț Lupu a spus că Gică Hagi a fost principalul motiv pentru care fostul fotbalist de la Dinamo și Rapid nu a fost chemat la echipa națională a României. „E un regret foarte mare, că am doar 14 selecții la echipa naţională. De ce nu eram chemat? Normal că e vorba şi de Hagi. Eu, până acum 3 ani, am avut răutăţi faţă de el.

Până la urmă, îţi dau un exemplu. Acum 10 ani, mai jucam şi eu, şi el (n.r. la meciuri demonstrative). Primul lucru pe care îl întreba era ‘Lupu vine?’. Ne lăsasem de fotbal. Care era problema lui? Dacă veneam eu, nu venea el. Am îmbătrânit şi nu mă mai interesează”, a declarat Dănuț Lupu, în cadrul podcastului .

Dănuț Lupu i-a dat replica lui Gică Hagi: „A fugit mereu de dueluri, până şi verbale”

Dănuț Lupu a continuat să vorbească despre relația cu Gică Hagi, mărturisind că fostul jucător de la Galatasaray avea influență asupra lui Anghel Iordănescu în ceea ce privește convocările la echipa națională.

„A fugit mereu de dueluri, până şi verbale. Eu nu am putut să îl înţeleg. Nu am vrut să mă impun în faţa lui sau a celorlalţi. Ştim foarte bine că acele convocări la echipa naţională tot el le făcea, cu încă doi-trei. Fără să ştirbesc autoritatea lui nea Puiu, la antrenamente, tot ce voiau ei făceau.

Nu am avut niciun conflict cu el, până la acel meci cu Franţa, când ne-am certat niţel. Poate mi se trage de la meciul ăla din 90 cu Danemarca, în care tot stadionul striga Lupu. Aveam eu vină că striga lumea ‘Lupu’ şi nu striga ‘Hagi’? Lăsând asta la o parte, Hagi a fost un jucător genial”, a mai spus Dănuț Lupu.

Dănuț Lupu nu îl recunoaște pe „Regele” Gică Hagi: „A făcut parte din lot la Real Madrid și Barcelona”

Scandalul a plecat de la declarațiile pe care Dănuț Lupu le-a dat în ediția de pe 14 februarie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Președintele CS Dinamo a mărturisit că Gică Hagi nu este „Rege” și că a fost jucător de lot la Real Madrid și Barcelona.

„O să îți răspund puțin răutacios. Eu puteam juca cu Hagi, el n-a putut juca cu mine. (n.r. – E adevărat că nu v-ați suferit?) Eu nu am avut niciodată nimic cu el. (n.r. – Dar el cu tine?) Asta nu mai știu, dar cred că a avut.

(n.r. – Ai simțit în teren?) Eu am fost chemat la echipa națională doar când nu venea Hagi cum îți explici? După meciul cu Franța, eu am fost chemat la națională doar când nu era Gică. Când era lovit, accidentat. Cum era el, nu mă mai chema.

Echipa națională o făceau alții, nu nea Puiu, convocările. Jucătorii. Sunt mulți jucători care meritau să joace la echipa națională și din cauza rautăților dintre jucători nu au jucat. Care e problema? Craioveanu nu merita să joace la națională? N-a jucat. Eu am 14 convocări… Eu în 1996-1999 am jucat la Rapid și am fost unul dintre cei mai buni din România și eu nu eram convocat la națională. Nu spun că nu erau fotbaliști, dar lotul cred că puteam să îl prind.

(n.r. – deci pentru tine nu e rege, rege e Dobrin) Da. Gândește-te că Dobrin a stat 3 săptămâni în Spania. S-au rugat ăia de la Real Madrid și el n-a vrut să stea. Gândește-te că nașul meu, Balaci, nu se accidenta la 28 de ani. (n.r. – și Gică poate să îți spună că a jucat la Real Madrid și Barcelona) Nu. A făcut parte din lot. Hai să fim serioși. El a jucat doar la Galatasaray și la echipa națională”, a spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.