Dănuţ Lupu, prima apariţie după ce a scăpat de coronavirus: „Nu le doresc nici dușmanilor așa ceva“

Dănuţ Lupu, 53 de ani, a apărut la tv pentru prima dată după ce s-a vindecat de COVID-19. Fostul campion cu Dinamo şi Rapid a povestit cum a trăit perioada dificilă a spitalizării.

Cele mai grele momente, a povestit Lupu, au fost şapte zile consecutiv, începând cu cea de-a cincea. Atât de rău s-a simţit încât acum, după ce s-a vindecat, nu le-ar dori nici duşmanilor aşa ceva.

La finalul interviului, Dănuţ Lupu a mărturisit că, deşi a avut grijă să nu se îmbolnăvească, a făcut o greşeală şi a mers la fotbal şi apoi la un grătar. De acolo, crede el, s-ar fi ales cu boala.

Dănuţ Lupu: „7 zile de coşmar. Nici duşmanilor nu le doresc“

„Am avut o perioadă de 7 zile de coşmar. În rest a fost ok. Dar alea 7 zile… nu le doresc nici măcar duşmanilor. Am trecut iarăşi, cum am spus, am reuşit să driblez şi COVID-ul, sperăm că am scăpat de el. A fost cam cel mai greu dribling al meu.

Când mi-a fost cel mai greu? După a 5-a zi până la a 12-a, urât. O cameră albă, doctorii îmbrăcaţi în alb. Am avut şi ghinionul de un domn care din 24 de ore 23 ‘murea’, cerea apă, vrea orice numai să facă scandal. Am stat singur până când a venit acest domn. Sper din tot sufletul că s-a făcut bine, dar nu ştiu. Poate avea şi alte probleme, dar din 24 de ore 23 voia ceva.

N-am avut voie nimic. Ţi se ia telefonul, ţi se iau hainele. N-am putut să vorbesc cu familia, n-am avut voie nimic. Te simţi al nimănui.

Am avut grijă cam prea multă, dar când îți place fotbalul mai mergi și mai joci. Bănuiesc de unde am luat-o. Am mers undeva și am jucat fotbal, apoi am stat la grătar, cred că acolo am comis-o. Bine că am trecut peste această boală“, a povestit Dănuţ Lupu la Digisport.

Dănuţ Lupu: „Îi mulţumesc adversarului meu în fotbal Gigi Becali“

Mulţi oameni de fotbal i-au fost aproape, într-o formă sau alta, iar fostul fotbalist a ţinut să-şi arate recunoştinţa, mulţumindu-le public.

„Nea Mircea (n.r. – Lucescu) este ca şi părintele meu, am rămas surprins plăcut de implicarea domnului Copos, căruia ţin să-i mulţumesc mult de tot, domnului Badea, lui Cristi (n.r. – Borcea) şi adversarului meu în fotbal, lui Gigi Becali. Prin intermediul lui MM Stoica a trimis pastile acasă, familiei. Îi mulţumesc foarte mult“, a spus Lupu.

Nu este pentru prima dată când un fost rapidist îi mulţumeşte lui Gigi Becali pentru ajutorul dat în pandemie. Marius Şumudică a făcut acelaşi lucru atunci când familia lui a fost bolnavă de COVID, iar patronul roş-albaştrilor a făcut toate demersurile pentru ca să nu le lipsească nimic.