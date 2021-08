Dario Bonetti, avertisment pentru jucători: „E interzis să vorbim despre bani!”

Chiar dacă echipa sa a obținut doar 6 din cele 12 puncte posibile în acest debut de sezon, Dario Bonetti e convins că rezultatele se vor îmbunătăți în următoarele etape. Și pentru a-i menține 100% concentrați, le-a impus jucătorilor o regulă de la care nu trebuie să se abată sub nicio formă.

„La Săftica vorbim numai despre meseria noastră şi despre cum să creştem calitatea echipei noastre. E interzis să vorbim despre bani”, a anunțat tehnicianul italian, înaintea duelului cu nou-promovata CS Mioveni, programat luni, 17 august, de la 21:30, pe stadionul Ștefan cel Mare.

Cel mai probabil, mesajul său vine în contextul reacției nervoase a veteranului Paul Anton la aflarea verdictului Comisiei Naționale pentru Soluționarea Litigiilor, care nu-i permită să „rupă” contractul cu Dinamo. „Asta e România, o țară de rahat! Numai corupție, numai corupție! M-am săturat!”, , dezvăluite în exclusivitate pentru FANATIK de cei aflați la fața locului în momentul respectiv.

Dario Bonetti le interzice jucătorilor să aducă în discuție problemele financiare

„La Săftica noi nu discutăm despre bani, vorbim numai despre meseria noastră şi despre cum să creştem calitatea echipei noastre. E interzis să vorbim despre bani. Jucătorii mei sunt tineri şi motivaţi.

Lucru foarte bun, pentru că fără motivaţie nu poţi juca fotbal. Ei știu că au o şansă importantă şi lucrează foarte bine. Presiunea e normală în fotbal, dar lucrul cu adevărat important pentru noi acum este să să obţinem un rezultat pozitiv luni.

În ceea ce priveşte rezultatele, este normal să apară fluctuaţii atunci când joci cu tineri. La orice echipă este nevoie de îmbunătăţiri, de aceea muncim bine, iar jucătorii sunt concentraţi. Puteam să facem mai mult decât cele şase puncte de până acum.

Cu puţin mai multă experienţă cred că am fi putut avea acum minimum şapte sau nouă puncte, pentru că în ultimul meci (n.r. înfrângerea cu Chindia Târgovişte) nu am jucat aşa cum am vrut, cel puţin în prima repriză.

Avem jucători tineri, iar evoluţiile lor fluctuează. Experienţa este cea care îl face pe un jucător să înţeleagă faptul că trebuie să fie competitiv în fiecare moment al meciului.

La fel ca la orice meci şi acesta cu Mioveni va fi foarte dificil. Încercăm să mai acumulăm puncte, aşa că luni ne aşteaptă un meci important”, a declarat la conferința de presă premergătoare partidei cu CS Mioveni.

Despre Paul Anton: „Știu că iubește această echipă”

Chestionat cu privire la situația lui Paul Anton, tehnicianul italian a dat asigurări că acesta va continua să îmbrace tricoul alb-roșu de îndată ce se va recupera complet după accidentarea suferită la genunchi.

„Anton e un jucător foarte important pentru noi, acum are o problemă la genunchi. Când ai o asemenea accidentare este nevoie de timp pentru refacere, acesta este adevărul. El munceşte mult la recuperare în fiecare zi pentru a se pune la punct cu condiţia fizică.

Cred că în câteva săptămâni va putea juca pentru noi. Nu ştiu ce a spus agentul lui, nu îl cunosc. Eu vorbesc direct cu jucătorii. Şi ştiu că Anton iubeşte această echipă”, a explicat Bonetti.