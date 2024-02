Darius Olaru a eșuat în misiunea specială pe care a avut-o cu U Cluj: ”Nu prea ne-a ieșit”

Remiza de pe Cluj Arena este un p în lupta la titlu. În acest moment, trupa lui Elias Charalambous are 7 puncte avans față de Rapid, principala urmăritoare.

Darius Olaru, reacție de dezamăgire după U Cluj – FCSB 0-0

La finalul partidei U Cluj – FCSB 0-0, din etapa a 26-a din SuperLiga, căpitanul vicecampioanei României, Darius Olaru, a recunoscut cu fair-play că nu s-a descurcat prea bine în poziția de vârf fals, în absența unor jucători importanți.

”Știam că ne va aștepta un meci greu. A fost greu să obținem un punct dacă nu am marcat. Încă două puncte pierdute, dar trebuie să mergem acasă știind că ne va aștepta un alt meci dificil. Sunt dezamăgit, dar trebuie să ne ridicăm și să câștigăm următorul meci.

Am pregătit la antrenamente să coborâm între linii eu și Baba, nu prea ne-a ieșit. Am avut câteva situații, dar nu am reușit să marcăm. U Cluj are o echipă bună, dacă aveau un teren mai bun, strângeau mult mai multe puncte acasă.

Mi s-a părut un contact (n.r. – la intervenția din careu asupra lui Octavian Popescu). La cum s-au fluierat toate faulturile, cred că se putea da și aici. Dacă nu s-a dat, acum degeaba mai vorbim”, a declarat Olaru.

Cum l-a ghicit Târnovanu pe Nistor la penalty

Portarul Ștefan Târnovanu s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa sa a pierdut 2 puncte în lupta pe care o duce la titlu și a vorbit despre inspirație la .

”Cred că trebuie toată echipa felicitată că nu am primit gol. Cu toate că am avut absențe, puteam câștiga. Cred că dacă vorbim de titlu, sunt două puncte pierdute. Cum s-a jucat în seara asta, cred că e un rezultat echitabil. În final e ok cum s-a terminat.

Cel mai important e că nu am primit gol. Ofensiva dă goluri și defensiva câștigă campionate. Nu mi-e frică absolut de nimic și de nimeni. Dawa a lipsit din motive personale, am aflat înainte de meci că Pantea are o accidentare gravă. Trebuie să luptăm până la capăt. La penalty-ul apărat a fost inspirație, feeling”, a spus Târnovanu.

”Este un rezultat echitabil, dar e un egal cât o înfrângere pentru noi. Încet-încet am început să pierdem în 2024 din avans și e o problemă pentru noi. Dar sunt convins că vom mai aduna puncte, astfel încât la startul play-off-ului să avem un avans liniștitor.

Până la urmă, avem cea mai bună apărare din SuperLiga, avem jucători de foarte mare calitate și este o chestiune de timp până când vom marca iar două-trei goluri pe meci. Am fost conștienți de când am avut 11 puncte avans că nu suntem campioni, că se mai pot pierde puncte, dar sunt convins că vom avea un avantaj bun și suntem pregătiți pentru lupta din play-off”, a afirmat și Mihai Lixandru.