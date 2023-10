Darius Olaru a lămurit situația în conflictul FCSB vs echipa națională: “M-a afectat”

FCSB a remizat cu . Este primul meci al sezonului în campionat în care echipa lui Gigi Becali nu reușește să marcheze. Finalul de meci a fost unul extrem de tensionat. Băluță a lovit bara, iar roș-albaștrii au solicitat penalty după un henț al lui Cristian Paz.

Darius Olaru, concluzii după FCSB – FC Voluntari 0-0: „De-asta nu am marcat”

FCSB și-a creat numeroase ocazii de a marca în poarta celor de la FC Voluntari, însă inspirația le-a lipsit „roș-albaștrilor”. Darius Olaru consideră că echipa a avut un ritm lent de joc. Vicecampioana nu a profitat de pașii greșiți făcuți de Rapid și Universitatea Craiova.

„Am făcut un joc destul de bun. Am avut multe situații de a marca. Din păcate nu am reușit să marcăm. Asta ne-a făcut să luăm doar un punct în această seară. Ne doream să obținem victoria. Celelalte contracandidate s-au încurcat și trebuia să fie etapa noastră.

Nu a fost așa, continuăm să ne antrenăm și când vine meciul să facem mai bine și să marcăm. S-a văzut în această seară. N-am avut ritm la construcție, am fost foarte lenți. De-asta nu am reușit să marcăm. Am avut situații destul de bune. Trebuie să muncim mai mult și meciul viitor să ne luăm revanșa.

Nu știu dacă a fost un adversar puternic. S-au apărat și au încercat să contraatace. Știam că acesta este stilul lor. Am pregătit asta la antrenamente. Trebuie să ne uităm prima oară la noi și după să analizăm adversarul. Trebuie să muncim să ne câștigăm meciurile noastre. Dacă vor fi pași greșiți, să profităm.

Darius Olaru despre cazul de la națională: „Am respectat decizia lor”

La meciul România – Andorra, scor 4-0, în preliminariile Euro 2024, Darius Olaru nu a fost inclus pe foaia de joc din cauza unei accidentări și a fost lăsat în tribună de Edi Iordănescu. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că fotbalistul FCSB-ului nu a revenit la club, ci a rămas să-i urmărească la treabă pe „tricolori” cu Andorra.

, în timp ce Edi Iordănescu a încercat să explice cum au stat lucrurile. „S-a discutat prea mult pe acest subiect. Nu a fost niciun caz Olaru.

Nu trebuia să ies să dau explicații. M-am lovit la antrenament cu două zile înainte de meci. Același lucru l-a pățit și Mihăilă. Asta a fost. Am respectat decizia lor. Trebuia să se discute mai mult că suntem la trei puncte de calificare. M-a deranjat. Nu în asta constă personalitatea mea, să ies și să dau declarații.

Staff-ul cu mine a luat decizia să fiu lăsat în tribună. Dacă se lua decizia să joc, jucam, dacă s-a decis să stau în tribună, am stat. Respect decizia selecționerului și muncesc la club să continui să fiu la națională.

Avem două meciuri foarte importante și trebuie să ne calificăm. M-a afectat ce s-a scris după meci. Mă așteptam să se vorbească despre meci, nu despre cazul meu”, au fost cuvintele lui Darius Olaru.