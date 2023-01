Darius Olaru, dezvăluiri savuroase din cantonamentul FCSB-ului: ”E cel mai mare mafiot! Ne minte pe toți”

Mijlocașul ”roș-albaștrilor” este cel mai vehiculat nume din SuperLiga pentru un , iar impresarul Giovanni Becali și-ar dori să-l vadă încă din această iarnă într-un campionat puternic.

Darius Olaru, impresii din cantonamentul din Antalya al FCSB

FCSB se află în aceste zile în Antalya, iar Darius Olaru a povestit detalii picante din cantonamentul vicecampioanei României, mărturisind că fundașul Valentin Crețu este cel mai bun la jocul care stârnește cele mai mari pasiuni.

”A început doar de vreo două zile. Primele zile a fost vremea bună. Sperăm să se mai schimbe puțin să ne putem desfășura bine antrenamentele. Ne simțim foarte bine, atmosfera e bună, încercăm să o păstrăm așa. Sper că după începerea campionatului, prin rezultate, să păstrăm tonusul ăsta.

Concursurile merg bine. Deocamdată a fost unul singur și am luat locul 2. Cred că sunt o idee bună, ne dau miză, suntem concentrați, avem o presiune. În timpul liber ne jucăm foarte mult. Ne strângem într-o cameră și ne jucăm ‘Mafia’. E un joc. Crețu e cel mai mare mafiot, tot timpul ne minte”, a declarat Olaru, pentru .

Cum își ascunde cicatricea din frunte

Cotat ca fiind , Darius Olaru a avut parte de o accidentare groaznică la finalul anului trecut după ce s-a lovit cap în cap cu coechipierul său Andrea Compagno și a rămas cu o cicatrice urâtă.

”Două-trei zile nu m-am simțit prea bine. Acum sunt bine. Eu aș fi vrut să continui atunci, nu știu cum. Simțeam o durere mare la cap, nu știu dacă puteam. Bine că am fost conștient mereu.

Cu siguranță că mi-aș face o cicatrice pentru un titlu. Mă ajută bretonul, mi l-am lăsat așa pe frunte, să nu se vadă cicatricea. Să sperăm că vom reuși, am recuperat iar multe puncte”, a afirmat el.

Ce spune despre transferul lui Sorescu

Olaru a evitat să vorbească despre o posibilă plecare a sa în străinătate în această iarnă și consideră că , despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că se negociază, ar fi un plus pentru FCSB.

”Nu știu nimic despre vreun transfer. Știu doar că avem meci cu Hermannstadt peste vreo 10 zile. La asta mă gândesc. Am văzut că s-a zis că voi fi primul plecat. Nu știu cine va fi primul. Suntem mulți jucători buni. Sper să facem mai mulți pasul spre străinătate.

M-am întâlnit cu Sorescu în hotel, am povestit, am vorbit. Vedem ce o să fie. Ne-am dori să vină lângă noi. E un jucător bun, de ce nu? Nu cred că ar avea probleme cu galeria. Plus că noi l-am ajuta. Ne cunoaște pe mulți dintre noi, s-ar integra foarte bine. Nu noi trebuie să-l convingem, el trebuie să își rezolve situația”, a spus Darius Olaru.

Cum i-a cucerit Pintilii pe jucători

În final, jucătorul FCSB-ului a lăudat munca depusă de antrenorul Mihai Pintilii și speră ca acesta să rămână cât mai mult timp la vicecampioana României: ”Știe foate multe lucruri la vârsta lui. Cred că mai și are de învățat, însă pentru vârsta lui e foarte bine pregătit.

Ne-a cucerit pentru că a fost lângă noi. Plus că vine din iarbă, știe cum merg lucrurile. Pinti vorbește mult cu noi, ne susține, ne dă sfaturi. Sper să-l ținem cât mai mult lângă noi. Și împreună să facem rezultate bune”.