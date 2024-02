Darius Olaru, victorie amară după cartonașul roșu primit în FCSB – FC Botoșani 3-2: ”Nu am realizat pe moment. Intrarea a fost periculoasă”

. Elevii lui Elias Charalambous s-au distanțat la 10 puncte față de CFR Cluj și Rapid, echipele de pe locurile 2 și 3.

Darius Olaru, după FCSB – FC Botoșani 3-2: ”O victorie amară pentru mine”

Darius Olaru a analizat meciul câștigat împotriva moldovenilor și a declarat că victoria este una muncită de juctorii FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

”O victorie amară pentru mine. Din păcate, am primit acel cartonaș roșu, dar cred că am făcut o partidă bună. Am alergat unul pentru altul și am știut să muncim unde a fost nevoie.

Am alergat foarte mult și era clar că, per total, meritam victoria. Am încercat să ne închidem, să profităm, știam că vom avea situații pe contraatac. În prima repriză, noi am avut situațiile bune de a marca, ei nu și-au creat ocazii.

ADVERTISEMENT

Din păcate, am început foarte rău repriza a doua, am primit gol foarte repede. Noroc că a venit acel roșu și am reușit să ne facem jocul, marcând cele două goluri”, a declarat Darius Olaru.

Darius Olaru a fost eliminat în FCSB – FC Botoșani 3-2

Cătălin Buși a arătat nu mai puțin de trei cartonașe roșii în partida dintre FCSB și FC Botoșani, scor 3-2. Al treilea cartonaș roșu i-a fost acordat căpitanului de la FCSB.

ADVERTISEMENT

.

”Nu am realizat pe moment faza. Văzând și reluarea și știind și faza de pe teren, nu știu dacă din reluări domnul arbitru își poate da seama de intensitate sau dacă i-am prins piciorul.

ADVERTISEMENT

Intrarea a fost periculoasă, a fost cu ambele talpi în față, dar nu i-am prins deloc piciorul, piciorul lui a fost fix între picioarele mele. Nu a fost full contact, cred că arbitrul a dat mai mult cartonaș roșu pentru intrare”, a declarat Darius Olaru.

Darius Olaru, despre lupta la titlu: ”Ne motivăm de la meci la meci”

Întrebat despre diferența de 10 puncte față de CFR Cluj și Rapid, Darius Olaru a precizat că FCSB trebuie să continue cu victorii și în partidele rămase pentru a menține avantajul.

”A fost un meci important, știam că se încurcase și Rapid, erau foarte importante punctele. Mergem înainte, ne așteaptă un alt meci și trebuie să obținem 3 puncte și acolo.

Ne motivăm de la meci la meci, trebuie să menținem această diferență. Dacă putem chiar să și profităm de unele sincope ale adversarilor. Trebuie să continuăm la fel, să muncim și vor veni și rezultatele”, a mai declarat Darius Olaru.