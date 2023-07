Datornicii din Parlament. Cu cât deputații și senatorii sunt mai bogați, cu atât datoriile lor sunt mai mari

Un clasament al datoriilor pe care le au deputații și senatorii ar face ca oamenilor obișnuiți să li se zbârlească părul în cap de groază, chiar și luând în calcul veniturile din indemnizații pe care le au parlamentarii. Însă, de obicei, datornicii din Parlament nu stau doar în leafa de la stat, iar cu cât le sunt mai mari datoriile, cu atât au averi mai consistente cu care își permit să achite ratele fără să aibă emoții.

Credite insignifiante în raport cu veniturile

Un parlamentar are venituri anuale de aproximativ 130.000 de lei, cu un plus pentru cei care au funcții de conducere în comisiile de specialitate sau în Biroul Permanent. Însă chiar dacă nu vor fi realeși în 2024, parlamentarii cu datorii au, în majoritatea cazurilor, surse alternative de venit care îi fac să stea liniștiți, indiferent de cuantumul datoriilor contractate la bănci, după cum arată ultimele lor .

De exemplu, deputatul Sebastian Burduja (PNL), actualul ministru al energiei, are de achitat până în 2045 un credit imobiliar de nu mai puțin de 469.000 de dolari la banca americană Chase Bank. Deși suma este una imensă în sine, raportat la veniturile liberalului pare aproape un fleac. În ultima declarație de avere a lui Burduja sunt trecute venituri anuale de 60.000 de dolari și 37.000 de lei numai din chirii. În plus, soția lui, care lucrează la Banca Mondială, a obținut salarii care au însumat într-un 368.000 de lei. De asemenea, ministrul are de recuperat un împrumut de 85.000 de euro, iar în conturi deține 128.000 de lei și 53.000 de dolari.

Un alt parlamentar aparent înglodat în datorii este deputatul Nicu Niță (PSD) care are de achitat 1.000.000 de lei. Numai că deputatul de Brăila deține suprafețe mari de pământ având trecute în declarația de avere nu mai puțin de 87 de parcele de teren agricol care depășesc 130 de hectare. În cazul deputatului Remus Munteanu (PSD), este chiar de mirare că a avut nevoie să se împrumute la bănci (cu 285.000 de euro și 82.000 de lei), în condițiile în care dividendele încasate anul trecut au depășit 1,6 milioane. Într-o situație asemănătoare se află și fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, ce are un credit de 150.000 de euro de achitat, dar are de recuperat un împrumut de 1,4 milioane de lei, la care se adaugă dividendele încasate de soție în 2022, de 180.000 de lei.

Florin Roman a pus pirostriile în 2022, ocazie cu care s-a „însurat” și cu un credit de 230.000 de euro aparținând soției sale. Însă oricum aceasta din urmă pare să fie cea care aduce cei mai mulți bani în casă obținând venituri din avocatură de 466.000 de lei doar în 2022. Ca să nu mai spunem că darul de nuntă a însumat nu mai puțin de 137.000 de euro. Noul președinte al Camerei Deputaților, Alfred Simonis (PSD) are de dus un credit de 453.000 de lei până în 2047 și unul de 242.000 de lei până în 2046. Pe de altă parte, a împrumutat firma soției sale cu 790.000 de lei, iar alți 130.000 de lei au fost împrumutați unei alte rubedenii.

Dator vândut nevestei

Cuplul format din deputatul Remus Mihalcea (PSD) și soția sa Cătălina-Ionica este consolidat și de relația lor financiară în care soțul este dator vândut nevestei având să-i returneze acesteia nu mai mai puțin de 15.000.000 de lei până în 2026, la care se mai adaugă un al doilea împrumut, de „numai” 500.000 de lei, scadent la anul, tot de la soție. În comparație cu aceste sume, creditul de 55.000 de lei de la BRD este un fleac pentru Remus Mihalcea.

Pe de altă parte, Mihalcea este acționar la firma soției, părțile sociale deținute valorând 301.000 lei. Totuși, dividendele le-a încasat doar nevasta, fiind vorba de 2.445.000 de lei doar în 2022, la care se adaugă și salariile ei care au însumat 138.000 lei. Cum își va plăti Remus Mihalcea datoriile către soție rămâne o chestiune greu de clarificat întrucât acesta a avut, anul trecut, venituri care au reprezentat doar 131.000 de lei ca indemnizație de la Parlament și 55.000 de lei salarii încasate ca medic la Spitalul Colentina.

Un loc aparte printre datornicii din Parlament este ocupat de către deputatul AUR Mircia Chelaru. Acesta a completat rubrica „datorii” din declarația de avere cu suma de 851.000 de lei însoțită de formularea „ ”. Explicația stă într-o sentință judecătorească din aprilie 2015, prin care fostul general a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare într-un dosar de corupție în care au fost implicați ofițeri superiori din armată care au cumpărat locuințe de serviciu la preț redus, deși nu îndeplineau condițiile legale.

În dosarul „Case pentru generali”, generalul Mircia Chelaru a fost obligat de instanță să plătească 93.000 de lei ca daune materiale pentru MApN la care s-a adăugat cei 851.000 ce reprezintă foloasele materiale obținute de actualul deputat în urma obținerii locuinței. Deși suma este mare, generalul are resursele materiale pentru a face plățile întrucât, pe lângă indemnizația de parlamentar, pensiile primite din partea MApN anul trecut au însumat peste 104.000 lei.

Datornicii din Parlament cu emoții

Lucrurile sunt ceva mai complicate pentru deputatul USR Iulian Bulai care are de achitat datorii destul de mari în condițiile în care veniturile sale și ale soției sale, de origine norvegiană, nu sunt foarte mari. Până în 2040, respectiv 2047, are de achitat două credite de 126.000 și 3.800.000 de coroane norvegiene, echivalent a aproximativ 1,7 milioane lei. În plus, soții Bulai au mai împrumutat 528.000 de coroane de la o persoană fizică. În afară de indemnizația de la Parlament a lui Iulian Bulai, în casă mai intră salariul soției care ajunge într-un an la 137.000 de coroane, adică 58.000 de lei. În schimb, cuplul mai obține venituri din chirii de 241.000 de coroane norvegiene, adică 102.000 lei pe an.

Prea bine nu stă nici fostul ministru de Interne, Lucian Bode (PNL) ale cărui credite făcute la bănci însumează 214.000 lei și 24.500 de euro. Bode mai are de plătit un împrumut de 100.000 de euro de la o persoană fizică, împrumut contractat în 2022 și care va fi scadent în 2024. La capitolul venituri, în afară de indemnizația de deputat, în gospodărie mai intră salariul anual al soției, de circa 63.000 de lei.

Și fostul premier Florin Cîțu are datorii destul de mari însă însă creditele care însumează 229.000 de euro sunt scadente pe un termen destul de lung, 2041 și 2042. În plus, senatorul a împrumutat o persoană fizică cu 30.600 de euro, la care se adaugă o rezervă destul de consistentă în conturi, anume 740.000 de lei. Perspectivele sunt bune și pentru fostul ministru al Agriculturii Adrian Oros (Forța Dreptei), care are de achitat un credit de 100.000 de euro, dar a împrumutat la rândul său 100.000 de lei, iar din activitatea didactică a obținut 152.000 de lei în 2022, ceea ce reprezintă chiar mai mult decât indemnizațiile primite de la Senat.

Mai sunt și alți parlamentari cu credite consistente însă în majoritatea cazurilor sursele de venit sunt proporționale cu datoriile astfel că insolvabilitatea nu este un pericole real. Din analiza declarațiilor de avere reiese însă faptul că foarte mulți parlamentari nu sunt deloc împovărați de datorii către bănci. De obicei, datornicii din Parlament sunt persoane ceva mai tinere care încă mai au de plătit rate la casă, pe când cei mai în vârstă au depășit acest stadiu. Însă chiar și în cazul celor mai tineri, aceștia au plătit deja o parte din credite, în declarațiile de avere fiind menționat doar cuantumul total al creditului la data contractării.