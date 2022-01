Drama unui fotbalist de națională, diagnosticat cu leucemie: „Sunt la jumătatea drumului, sper să vă dau și vești bune!”

Mijlocașul lui Bournemouth nu a mai jucat fotbal din luna octombrie, iar vestea a aflat-o în timp ce se afla în lotul Țării Galilor pentru meciurile din preliminarile Campionatului Mondial din Qatar.

David Brooks a fost șocat să afle vestea dureroasă într-o perioadă în care se gândea la un transfer în Premier League, dar este încrezător că va învinge boala.

Internaționalul galez diagnosticat cu leucemie a vorbit despre starea sa

David Brooks, diagnosticat cu leucemie, a vorbit despre starea sa și le mulțumește fanilor pentru încurajările primite pe rețelele de socializare:

ADVERTISEMENT

„Un an nou fericit tuturor! Am simțit că acum este momentul să vă spun despre progresul meu după ce am fost diagnosticat cu leucemie în octombrie.

Vreau să mulțumesc tuturor celor care mi-au scris după ce au aflat de diagnosticul meu. Am fost copleșit de mesajele de susținere primite în această perioadă foarte dificilă din partea familiei, prietenilor, coechipierilor și celor de pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

În acest moment mă aflu sub tratament și, chiar dacă sunt abia la jumătatea drumului, am progresat mult și totul arată bine și pozitiv.

Am păstrat legătura cu toți cei de la Bournemouth și de la echipa națională și aștept să văd un final bun de sezon atât din partea clubului, cât și din partea echipei naționale.

ADVERTISEMENT

Mulțumesc din nou pentru dragostea și susținerea voastră. Sper să vă pot da alte vești bune în următoarele luni”, a mai scris David Brooks pe conturile de socializare.

— David Brooks (@DRBrooks15)

David Brooks, un fotbalist de perspectivă pentru fotbalul britanic

, care a impresionat în sezoanele jucate în Premier League, pentru Bournemouth, fiind transferat în 2018 de la Sheffield United, pentru 11.000.000 de euro.

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, David Brooks a bifat și 21 de prezențe în naționala Țării Galilor, pentru care a marcat două goluri.

În actualul sezon, David Brooks are trei goluri, o pasă decisivă într-un total de nouă meciuri pentru Bournemouth, în toate competițiile.

ADVERTISEMENT