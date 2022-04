David Gavrilescu, 19 ani, dublu campion al României la șah rapid, interviu pentru FANATIK. Cât se antrenează și la ce turnee va mai participa

La 19 ani, pe care i-a împlinit chiar în această săptămână, David Ducu Gavrilescu este printre cei mai buni șahiști din România. Are deja experiență la cel mai înalt nivel, iar în martie a câștigat Campionatul Național de Șah Rapid, disputat la Eforie Nord. Este Maestru Internațional la Șah, dar toți adversarii îl percep deja ca pe un Mare Maestru! Categorie pe care o va câștiga în viitorul foarte apropiat, cu siguranță.

David Gavrilescu, pentru a doua oară campion al României la șah rapid la doar 19 ani. Este prezent și la Campionatul European din Slovenia

David Gavrilescu a avut prestații impresionante la turneul de șah rapid din cadrul Campionatelor Naționale. A terminat competiția cu 8 puncte din 9 runde și a obținut al doilea titlu în carieră la acest format, după cel din 2019.

În prezent, Gavrilescu se află la Terme Catez, în Slovenia, pentru Campionatul European Individual. El și Bogdan Deac, 20 de ani, sunt reprezentanții României la prestigioasa competiție. La care mai iau parte mulți jucători de top, în frunte cu David Navarra, Anton Korobov și David Anton Guijarro.

S-au disputat deja cinci runde, iar Bogdan Deac și David Gavrilescu au 3,5, respectiv 3 puncte până acum în competiție. Gavrilescu a avut un start excelent, cu două victorii și două remize în primele 4 runde, dar a cedat miercuri, cu piesele negre, și astfel va fi nevoit să repornească ascensiunea spre locurile fruntașe.

David Gavrilescu, interviu pentru FANATIK: “Felicit Federația Română de Șah pentru organziarea impecabilă de la Eforie Nord”

IM David Gavrilescu a oferit un interviu pentru FANATIK înainte de startul competiției de la Terme Catez. A vorbit depre planurile sale de viitor și despre titlul de la Campionatul Național de Șah Rapid. A fost în special impresionat de organizarea perfectă pe care Federația Română de Șah a reușit-o și a asigurat că nu simte presiune în drumul spre titlul de GM, pe care încă nu l-a obținut.

Cum ți s-a părut organizarea la și cum a fost weekend-ul pentru tine?

David Gavrilescu: Organizarea a fost excelentă! Chiar aș dori pe această cale să felicit , organizatorul Gigi Grigore și toată echipa care a ajutat la desfasurarea turneului. A fost un weekend palpitant, cu mult șah, multe emoții, un weekend de care îmi voi aminti cu plăcere pentru mult timp.

David Gavrilescu: “Victoria din ultima rundă a fost cea mai importantă din turneu, dar și remiza salvată în runda 2 a fost foarte importantă”

Prestația la șah rapid a fost una impresionantă. Care ar fi victoria de care îți amintești cu cea mai mare plăcere?

Turneul de șah rapid a fost unul cu adevărat special pentru mine, deoarece am reușit să câștig titlul de campion național pentru a doua oară, după cel din 2019. Consider că victoria cea mai importantă din acest concurs a fost cea din ultima rundă, împotriva marelui maestru internațional Marius Manolache. A fost o partidă foarte echilibrată, de lupta, pentru că amândoi voiam să câștigăm pentru a obține o medalie. Din fericire pentru mine, în criză de timp am reușit să imi creez un avantaj și să câstig, astfel adjudecându-mi titlul.

Începutul tău nu a fost chiar perfect, cu o remiză în runda doi, la capătul unei partide în care erai pierdut la un moment dat. A fost și acela un moment decisiv?

Cu siguranță runda a 2-a a fost un moment crucial în turneul meu. Din cauza unei alegeri neinspirate în deschidere am ajuns într-o poziție foarte neplăcută, fiind aproape pierdut. Am avut multă șansă să “supraviețuiesc” în acea partidă și sigur asta a influențat rezultatul final.

David Gavrilescu: “Îmi place să joc șah rapid, dar clasicul rămâne preferatul meu. Timpul de pe ceas să conteze cât mai puțin”

Te-ai descurcat bine și în turneul de blitz, dar ai terminat cu jumătate de punct în spatele primilor patru clasați. A fost vreo partidă din care simți că puteai să scoți mai mult?

În turneele de blitz e mult mai greu să păstrezi controlul pozițiilor, partidele fiind mult mai atipice. Am avut multe partide ciudate, complicate, dar singura partidă în care pot spune că puteam obține mai mult este cea împotriva marelui maestru internațional Ciprian Nanu din penultima rundă a turneului, când, din cauza presiunii timpului, nu am vazut că poate să îmi ia un pion și de acolo partida a fost pierdută.

Știam deja că te descurci bine în format de timp mai scurt? Preferi rapidul, blitzul, sau șahul clasic?

Îmi place să joc turneele rapide, dar preferatul meu este și mereu a fost șahul clasic. Prefer să am partide cât mai corecte, în care timpul de pe ceas sa conteze cât mai puțin.

Știu că lucrezi alături de Constantin Lupulescu, în fața căruia te-ai clasat la șah rapid. Și-a luat revanșa la blitz. Cum e colaborarea între voi?

Este cu adevărat o plăcere să lucrez cu marele maestru Constantin Lupulescu, colegul meu de la CSU ASE. În cei 4 ani de colaborare m-a ajutat mult cu pregătirea, m-a susținut mereu și vreau să îi mulțumesc pentru încrederea pe care o are în mine și sper să obținem cât mai multe rezultate frumoase împreună.

Ce urmează pentru David Gavrilescu, după Campionatul European. Va mai juca în Bundesliga, dar și în circuitul Grand Prix, organizat de FR Șah

La ce competiții vei mai participa în 2022?

După Campionatul European de Seniori din Slovenia voi juca în Bundesliga (Liga de Șah a Germaniei), Circuitul Grand Prix, Cupa României și Superliga de Șah.

Este și Chennai pe listă, pentru Olimpiada de Șah?

Sper să particip cu echipa olimpică a României la Olimpiada de la Chennai și să facem o surpiză frumoasă.

Ești și student în anul 1, chiar la ASE, la Relații Internaționale. Te gândești și la o altă carieră în afară de cea de șahist?

Momentan îmi doresc să am o carieră ca șahist profesionist, dar îmi place să am mintea deschisă și spre alte perspective.

Reușești să îmbini studiul pentru facultate cu munca pe care o depui pentru a fi la cel mai înalt nivel în șah?

Este greu sa îmi împart timpul astfel încât să fiu competitiv și pe latura pregătirii universitare, dar încerc să fac față provocării.

Douglas, Isle of Man, orașul preferat al lui David Gavrilescu. De ce nu simte presiune pentru a obține titlul de GM și cât muncește pe zi pentru a fi în top

La 19 ani, ai călătorit deja în foarte multe țări, la diferite competiții. Vreun oraș preferat dintre cele la care ai participat la competiții?

Am calatorit mult, așa este. Dar orasul care mi-a placut cel mai mult și în care mă voi întoarce cu plăcere este Douglas, Isle of Man.

Este oarecum surpinzător dacă ținem cont de nivelul la care joci că nu ai încă titlul de GM. Există o presiune pe tine din acest punct de vedere?

Nu simt nicio presiune în a obține titlul de GM. Atât timp cât o să continui să bat mari maeștri, titlul o sa vină de la sine.

Șahul de performanță înseamnă și foarte multă muncă. În medie, cât timp te pregătești pe zi?

În medie lucrez la șah 4-6 ore pe zi, dar am și zile în care lucrez 8-10 ore pentru a mă pregăti pentru un turneu important.